Сразу на 20 процентов хотят поднять стоимость проезда в автобусах Пскова
24 Января 2017 - 09:49Главная → Заметки → Обратная связь
Стоимость билета может увеличиться до 24 рублей
- Автобусный парк Пскова начал повышать цены на проезд. Сейчас проездной уже стало невыгодно покупать. При разовой поездке в 20 рублей тратить деньги на покупку проездного за 950 рублей нет никакого смысла. Не планируют ли в автопарке вслед за повышением стоимости проездных повысить стоимость талончика?
Госпредприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» направило в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году.
Руководитель предприятия Александр Гизбрехт в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что компания ежегодно подает запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией, однако в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была. В связи с этим, пояснил он, в нынешнем году «Псковпассажиравтотранс» просит об увеличении тарифа сразу на 4 рубля.
Госпредприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» направило в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году.
Руководитель предприятия Александр Гизбрехт в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что компания ежегодно подает запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией, однако в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была. В связи с этим, пояснил он, в нынешнем году «Псковпассажиравтотранс» просит об увеличении тарифа сразу на 4 рубля.
Важно«Псковская правда» уже сообщала, что стоимость проездных билетов с февраля вырастет сразу на 100 рублей для всех категорий, кроме льготников – им стоимость проездного на 50 рублей подняли уже с января. Таким образом, цена самого дорого, общегражданского, проездного билета на месяц в псковских автобусах составит 950 рублей.
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