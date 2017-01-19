Читатель «Псковской правды»: Новый мост нужно назвать Довмонтовым и памятник князю установить у стен Снетогорского монастыря

Кстати

Отзывом на публикацию о проекте на лучший памятник князю Довмонту в Пскове ( «Салават Щербаков о памятнике Довмонту: Это очень престижный проект для любого скульптора» ) стал звонок псковича Геннадия Михайловича. Наш читатель предлагает не только назвать Довмонтовым новый мост через реку Великую, но и памятник, проект которого недавно был выбран псковичами и конкурсным жюри, установить у стен Снетогорского монастыря.– Считаю, что памятник Довмонту надо установить у стен Снетогорского монастыря, так как именно там Довмонт защищал Псков от шведов. А поскольку недалеко от этого места будет прокладываться объездная дорога и строиться мост, то новый объект тоже может носить имя псковского князя. То есть и мост назвать Довмонтовым, и памятник установить там.А в прошлом номере мы рассказали о второй инициативе – установить памятник псковскому князю, его жене и сыну на левом берегу Великой , возле «Акваполиса». Автор проекта – белорусский скульптор из Витебска Игорь Голубев, известный псковичам как автор композиции «Скобарь-кузнец» в Детском парке. Авторы идеи подчеркивают, этот проект не является альтернативой монументу князю Довмонту, утвержденному на недавно завершившемся конкурсе. Это еще один оригинальный памятник, который, по мнению автора, призван связать историю и современность.Материал о проекте вызвал множество откликов и мнений за и против. Публикуем некоторые из них.Инициатива нашего читателя – отклик на первое (широко обсуждаемое и хорошо всем известное) предложение установить памятник Довмонту на берегу Великой.

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– Расположение оправдано дополнительным покупательским потоком в сторону «Акваполиса», все предсказуемо.– Я бы еще и набережную красивую там организовал.– Может, лучше где-нибудь на берегу ближе к центру? Зачем в конец города памятник прятать.– Расположите в Пскове лучше пару новых детских садов, а то очереди огромные, а без памятников псковичи проживут.– Два памятника княгине Ольге – ладно, два памятника солдатам Первой мировой – ну, это уже странно... Так нет же – давайте теперь поставим два памятника Довмонту!Вы там вообще как? Люди обдумывают свои предложения?– Любо. Пусть на «Акваполис» указывает. И надпись: «При мне такого не было».– Вам дай волю – в каждом дворе памятник залепите. А то и два, судя по тенденции в нашем городе.– Самое удивительное, что предлагаемому проекту памятника – два года.Недавно завершился конкурс, где выбирали проекты памятника Довмонту. И где тогда были эти люди? Почему они не участвовали? Зато сейчас началось: «А давайте и второй поставим».– Дался им Довмонт. Поставили бы лучше памятник безымянному ратнику, не пустившему Батория в Псков.– Почему на памятники Довмонту деньги есть, а на улучшение качества жизни нет? Лично мое мнение: почему эти деньги, которые пойдут на памятник, нельзя пустить на ремонт какого-нибудь двора, участка дороги или отремонтировать какой-нибудь дом? Наверное, я один не понимаю, зачем ставить эти памятники десятками, когда люди САМИ платят за установку приборов учета на весь дом, где гниющие и постоянно протекающие трубы, за обеды в школах, за образование, за медицину... Я не понимаю!