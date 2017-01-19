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Мост в честь псковского князя

19 Января 2017 - 10:12
Главная → Заметки → Обратная связь → Довмонт Псковский
Читатель «Псковской правды»: Новый мост нужно назвать Довмонтовым и памятник князю установить у стен Снетогорского монастыря
Отзывом на публикацию о проекте на лучший памятник князю Довмонту в Пскове («Салават Щербаков о памятнике Довмонту: Это очень престижный проект для любого скульптора») стал звонок псковича Геннадия Михайловича. Наш читатель предлагает не только назвать Довмонтовым новый мост через реку Великую, но и памятник, проект которого недавно был выбран псковичами и конкурсным жюри, установить у стен Снетогорского монастыря.

– Считаю, что памятник Довмонту надо установить у стен Снетогорского монастыря, так как именно там Довмонт защищал Псков от шведов. А поскольку недалеко от этого места будет прокладываться объездная дорога и строиться мост, то новый объект тоже может носить имя псковского князя. То есть и мост назвать Довмонтовым, и памятник установить там.

А в прошлом номере мы рассказали о второй инициативе – установить памятник псковскому князю, его жене и сыну на левом берегу Великой, возле «Акваполиса». Автор проекта – белорусский скульптор из Витебска Игорь Голубев, известный псковичам как автор композиции «Скобарь-кузнец» в Детском парке. Авторы идеи подчеркивают, этот проект не является альтернативой монументу князю Довмонту, утвержденному на недавно завершившемся конкурсе. Это еще один оригинальный памятник, который, по мнению автора, призван связать историю и современность. 

Материал о проекте вызвал множество откликов и мнений за и против. Публикуем некоторые из них.
 

Кстати

Инициатива нашего читателя – отклик на первое (широко обсуждаемое и хорошо всем известное) предложение установить памятник Довмонту на берегу Великой. 

 

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– Расположение оправдано дополнительным покупательским потоком в сторону «Акваполиса», все предсказуемо.

Максим:

– Я бы еще и набережную красивую там организовал.

– Может, лучше где-нибудь на берегу ближе к центру? Зачем в конец города памятник прятать. 

– Расположите в Пскове лучше пару новых детских садов, а то очереди огромные, а без памятников псковичи проживут.

Александр Сергеевич:

 – Два памятника княгине Ольге – ладно, два памятника солдатам Первой мировой – ну, это уже странно... Так нет же – давайте теперь поставим два памятника Довмонту! 
Вы там вообще как? Люди обдумывают свои предложения?

Андрей:

– Любо. Пусть на «Акваполис» указывает. И надпись: «При мне такого не было».

Александр:

– Вам дай волю – в каждом дворе памятник залепите. А то и два, судя по тенденции в нашем городе.

– Самое удивительное, что предлагаемому проекту памятника – два года.

Недавно завершился конкурс, где выбирали проекты памятника Довмонту. И где тогда были эти люди? Почему они не участвовали? Зато сейчас началось: «А давайте и второй поставим».

Андрей:

– Дался им Довмонт. Поставили бы лучше памятник безымянному ратнику, не пустившему Батория в Псков.

– Почему на памятники Довмонту деньги есть, а на улучшение качества жизни нет? Лично мое мнение: почему эти деньги, которые пойдут на памятник, нельзя пустить на ремонт какого-нибудь двора, участка дороги или отремонтировать какой-нибудь дом? Наверное, я один не понимаю, зачем ставить эти памятники десятками, когда люди САМИ платят за установку приборов учета на весь дом, где гниющие и постоянно протекающие трубы, за обеды в школах, за образование, за медицину... Я не понимаю!
 

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