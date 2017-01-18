– Наш малыш (3 года) попал в детскую областную больницу с острыми болями в животе. Разобрались очень быстро. Приняли все меры. Сегодня уже выписываемся. Поблагодарите от нашей семьи весь коллектив хирургического отделения детской областной больницы – замечательный и высококвалифицированный персонал. Очень добрые и отзывчивые люди. И в особенности хочу сказать спасибо нашему лечащему врачу (Лелло Анастасии Игоревне) и всему персоналу приемного отделения. И вашей газете спасибо за такую важную и добрую рубрику.