Непривитые псковичи могут дважды переболеть гриппом
17 Января 2017 - 12:51Главная → Заметки → Обратная связь
Главный санитарный врач региона рассказал, когда в области ожидается эпидемия гриппа и почему ОРВИ нельзя лечить антибиотиками
В первую неделю после долгих новогодних каникул в Псковской области значительно выросли показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ.
– Предыдущая неделя была рабочей, и все, кто простудился, уже не стали дома лечиться, а обратились за помощью к врачу, – объяснил резкий подъем заболеваемости главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. – По области заболело 3371 человек. Прирост к предыдущей неделе составил 41,6 %. В городе Пскове прирост составил 30 %, заболело 1596 человек.
Эпидемический порог превышен на 10 %. Правда, как отметил главный санитарный врач, показатель этот увеличился только за счет взрослого населения. Заболеваемость среди детей пока низкая – ни одна школа, ни один класс закрыты на карантин не были.
В регионе уже регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа, но пока – в небольшом количестве:
– На пике эпидемии, которая «традиционно» бывает в конце января – начале февраля, грипп будет составлять до 70 %, а ОРВИ – 20-30 %. Сейчас пока грипп выявлен только у пяти человек из 30 обследованных за эту неделю – то есть примерно у 17 %. В том числе три случая гриппа А (Н3N2) и два гриппа В.
Александр Нестерук отметил, что особенность этого года – два возбудителя: грипп А идет параллельно с гриппом В. Поэтому есть опасность, что люди, не сделавшие прививку, могут переболеть и одним, и другим гриппом.
И хотя эти виды гриппа протекают более мягко, чем печально известный свиной грипп H1N1, к заболеванию нужно относиться «уважительно».
– Грипп всегда опасен осложнениями. К нему нужно относиться серьезно: при первых симптомах гриппа не заниматься самолечением, а вызывать врача и выполнять его назначения, – сказал он, отметив, что клиническая картина при гриппе немножко другая, чем при ОРВИ: у больного повышается температура и наблюдаются явления интоксикации, головная боль, слабость.
В рамках профилактики гриппа и ОРВИ псковичам советуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте и, наоборот, больше бывать на свежем воздухе.
– ОРВИ антибиотиками не лечится, – отметил Александр Нестерук. – Это вирусные инфекции, на них такие препараты не действуют. Антибиотики врач выписывает при угрозе осложнений (например, при подозрении на бактериальную пневмонию или бронхит).
Человек, который при первых признаках ОРВИ начинает пить антибиотики, тратит деньги впустую. Во-вторых, его организм привыкает к антибиотикам, и ему будет сложнее помочь, если к ОРВИ присоединится бактериальная инфекция.
– Предыдущая неделя была рабочей, и все, кто простудился, уже не стали дома лечиться, а обратились за помощью к врачу, – объяснил резкий подъем заболеваемости главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. – По области заболело 3371 человек. Прирост к предыдущей неделе составил 41,6 %. В городе Пскове прирост составил 30 %, заболело 1596 человек.
Эпидемический порог превышен на 10 %. Правда, как отметил главный санитарный врач, показатель этот увеличился только за счет взрослого населения. Заболеваемость среди детей пока низкая – ни одна школа, ни один класс закрыты на карантин не были.
В регионе уже регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа, но пока – в небольшом количестве:
– На пике эпидемии, которая «традиционно» бывает в конце января – начале февраля, грипп будет составлять до 70 %, а ОРВИ – 20-30 %. Сейчас пока грипп выявлен только у пяти человек из 30 обследованных за эту неделю – то есть примерно у 17 %. В том числе три случая гриппа А (Н3N2) и два гриппа В.
Александр Нестерук отметил, что особенность этого года – два возбудителя: грипп А идет параллельно с гриппом В. Поэтому есть опасность, что люди, не сделавшие прививку, могут переболеть и одним, и другим гриппом.
И хотя эти виды гриппа протекают более мягко, чем печально известный свиной грипп H1N1, к заболеванию нужно относиться «уважительно».
– Грипп всегда опасен осложнениями. К нему нужно относиться серьезно: при первых симптомах гриппа не заниматься самолечением, а вызывать врача и выполнять его назначения, – сказал он, отметив, что клиническая картина при гриппе немножко другая, чем при ОРВИ: у больного повышается температура и наблюдаются явления интоксикации, головная боль, слабость.
В рамках профилактики гриппа и ОРВИ псковичам советуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте и, наоборот, больше бывать на свежем воздухе.
Кстати«Известная практика» самолечения простудных заболеваний антибиотиками не только недейственна, но и опасна.
– ОРВИ антибиотиками не лечится, – отметил Александр Нестерук. – Это вирусные инфекции, на них такие препараты не действуют. Антибиотики врач выписывает при угрозе осложнений (например, при подозрении на бактериальную пневмонию или бронхит).
Человек, который при первых признаках ОРВИ начинает пить антибиотики, тратит деньги впустую. Во-вторых, его организм привыкает к антибиотикам, и ему будет сложнее помочь, если к ОРВИ присоединится бактериальная инфекция.
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