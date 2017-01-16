Финальное голосование на лучшее название всё ещё продолжается

«Интересно узнать, определились ли с названием для нового моста. Вариантов было предложено много, а что в итоге выбрали?»



Светлана, Псков

. По результатам проведенного в социальных сетях опроса на лучшее название нового моста через реку Великую, реализуемого в рамках строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова, лидируют следующие варианты: Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы.В финальном голосовании уже приняли участие более 4000 участников. Пока лидером по числу проголосовавших является Северный мост. За него свои голоса отдали более 1600 человек. На втором месте Довмонтов мост, а на третьем – Мост воинской славы.Псковичи активно обсуждают в соцсетях названия моста.