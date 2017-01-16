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Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста

16 Января 2017 - 10:20
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Финальное голосование на лучшее название всё ещё продолжается
 «Интересно узнать, определились ли с названием для нового моста. Вариантов было предложено много, а что в итоге выбрали?»

Светлана, Псков

В данный момент псковичи выбирают название из трех вариантов. По результатам проведенного в социальных сетях опроса на лучшее название нового моста через реку Великую, реализуемого в рамках строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова, лидируют следующие варианты: Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы.

В финальном голосовании уже приняли участие более 4000 участников. Пока лидером по числу проголосовавших является Северный мост. За него свои голоса отдали более 1600 человек. На втором месте Довмонтов мост, а на третьем – Мост воинской славы.

Псковичи активно обсуждают в соцсетях названия моста.

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