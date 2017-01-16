В адрес врачей ежедневно поступают благодарности от жителей Псковской области

В редакцию «Псковской правды» обратилась читательница с благодарностью в адрес сотрудников скорой помощи.«В деревне Дуброво заболела бабушка – Орехова Евгения Павловна, ей уже 75 лет (1941 года рождения), температура высокая, давление. Дочь вызвала врача на дом. Пришла фельдшер, назначила антибиотики и сказала лечиться дома. Бабушка была в очень плохом состоянии. Дочь вызвала «скорую». Спасибо огромное фельдшеру «скорой» - Рудченко (к сожалению, имя-отчество не знаем). Только она посмотрела на бабулю, измерила давление, сказала, что срочно в больницу. В областной больнице бабушку определили в реанимацию сердечно-сосудистого центра. У нее оказался обширный инсульт, да ещё и пневмония.Медики сказали, что постараются бабушку спасти».