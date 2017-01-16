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Спасибо фельдшеру районной «скорой» за то, что спасла человека

16 Января 2017 - 10:07
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В адрес врачей ежедневно поступают благодарности от жителей Псковской области
В редакцию «Псковской правды» обратилась читательница с благодарностью в адрес сотрудников скорой помощи.

«В деревне Дуброво заболела бабушка – Орехова Евгения Павловна, ей уже 75 лет (1941 года рождения), температура высокая, давление. Дочь вызвала врача на дом. Пришла фельдшер, назначила антибиотики и сказала лечиться дома. Бабушка была в очень плохом состоянии. Дочь вызвала «скорую». Спасибо огромное фельдшеру «скорой» - Рудченко (к сожалению, имя-отчество не знаем). Только она посмотрела на бабулю, измерила давление, сказала, что срочно в больницу. В областной больнице бабушку определили в реанимацию сердечно-сосудистого центра. У нее оказался обширный инсульт, да ещё и пневмония.

Медики сказали, что постараются бабушку спасти».

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