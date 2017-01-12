Кто подлежит диспансеризации в этом году и куда обращаться

«В прошлом году диспансеризацию можно было пройти за один день в субботу. Это очень удобно. Я пройти успела, а муж нет. Будет ли эта практика продолжена и кто подлежит диспансеризации в этом году?»



Раиса Ивановна, Псков

Псковская городская поликлиника продолжит проводить диспансеризацию за один день по субботам. Пройти медосмотр можно, обратившись к участковому терапевту, врачу общей практики, в отделение профилактики. Диспансеризация в зависимости от возраста включает в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня гемоглобина, общего холестерина, определение внутриглазного давления, ультразвуковые исследования и другие процедуры.– Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно, – напомнили в поликлинике.Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с возраста 21 года.

Кто подлежит диспансеризации в этом году?

В новом году диспансеризации подлежат родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951. 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

Куда обращаться?

Можно предварительно согласовать дату и время диспансеризации по телефону:• 66-53-29 – отделение профилактики поликлиника № 1,• 57-33-66 – отделение профилактики поликлиника № 2,• 53-62-14 – отделение профилактики поликлиника № 3;• 53-49-42 – приемная, факс.