Вопрос-ответ: Есть ли скидка для многодетных по транспортному налогу
12 Января 2017 - 09:31Главная → Заметки → Обратная связь
Кому предоставляется льгота, выясняла «Псковская правда»
«По центральным каналам показывали сюжет, что в Москве у многодетных есть существенная льгота по оплате транспортного налога. Почему у нас такой льготы нет?»
Это не так. В конце года псковские власти снизили для многодетных семей транспортный налог в 10 раз. Сниженный налог семьи будут платить начиная с этого года. Например, за автомобиль с мощностью двигателя 100 – 150 лошадиных сил эта категория граждан будет платить 2,8 рубля за одну лошадиную силу.
Налоговая льгота по транспортному налогу для многодетных существовала и ранее, но в 2015 году ею воспользовались лишь 156 семей региона.
Причина столь малого количества воспользовавшихся этим правом заключается в том, что некоторые транспортные средства оформлены по доверенности, а также часть граждан имеет иногороднюю регистрацию, что не позволяет им воспользоваться льготой.
Николай, Остров
Это не так. В конце года псковские власти снизили для многодетных семей транспортный налог в 10 раз. Сниженный налог семьи будут платить начиная с этого года. Например, за автомобиль с мощностью двигателя 100 – 150 лошадиных сил эта категория граждан будет платить 2,8 рубля за одну лошадиную силу.
Налоговая льгота по транспортному налогу для многодетных существовала и ранее, но в 2015 году ею воспользовались лишь 156 семей региона.
Причина столь малого количества воспользовавшихся этим правом заключается в том, что некоторые транспортные средства оформлены по доверенности, а также часть граждан имеет иногороднюю регистрацию, что не позволяет им воспользоваться льготой.
Кому предоставляется льгота?Право на получение льготы предоставляется только одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) трех и более несовершеннолетних детей, если среднедушевой доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума в Псковской области. В состав семьи не включаются дети, в отношении которых родители лишены прав и которые находятся на полном государственном обеспечении.
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