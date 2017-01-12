Кому предоставляется льгота, выясняла «Псковская правда»

Николай, Остров

Кому предоставляется льгота?

Это не так. В конце года псковские власти снизили для многодетных семей транспортный налог в 10 раз. Сниженный налог семьи будут платить начиная с этого года. Например, за автомобиль с мощностью двигателя 100 – 150 лошадиных сил эта категория граждан будет платить 2,8 рубля за одну лошадиную силу.Налоговая льгота по транспортному налогу для многодетных существовала и ранее, но в 2015 году ею воспользовались лишь 156 семей региона.Причина столь малого количества воспользовавшихся этим правом заключается в том, что некоторые транспортные средства оформлены по доверенности, а также часть граждан имеет иногороднюю регистрацию, что не позволяет им воспользоваться льготой.Право на получение льготы предоставляется только одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) трех и более несовершеннолетних детей, если среднедушевой доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума в Псковской области. В состав семьи не включаются дети, в отношении которых родители лишены прав и которые находятся на полном государственном обеспечении.