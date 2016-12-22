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В тюрьму на 7 лет за срубленную елку

14 Декабря 2016 - 13:08
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Что грозит человеку, присмотревшему себе в лесу новогоднее деревце?
– Далеко не все готовы покупать елки на новогодних базарах. Мой сосед, например, каждый год в конце декабря отправляется в лес и приходит оттуда с елкой. Что грозит человеку за незаконную вырубку елок?
 
Анна Ильинична, Псковский район

– Люди, которые в нарушение ст. 29, 30 Лесного кодекса РФ, без соответствующего разрешения, произвели незаконную рубку новогодних елок, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ, – ответил псковский природоохранный межрайонный прокурор Алексей Ляхов. – Привлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить нарушение и возместить причиненный вред в добровольном либо судебном порядке.

Таксы и методики исчисления размера вреда утверждаются Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. N 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».

Так, при незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев хвойных пород размер ущерба исчисляется из 50-кратной таксовой стоимости древесины. Кроме того, размер ущерба увеличивается еще в 2 раза в случае незаконной рубки хвойных пород, осуществляемой в декабре-январе.

Санкции за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливают наказание в виде штрафа от 3000 до 100 000 рублей в зависимости от субъекта правонарушения.

Совершение лицом незаконной рубки новогодних елок, ущерб от которой превышает 5 тысяч рублей, а как правило, это две и более елки (в зависимости от ее размера), влечет наступление уголовной ответственности, предусмотренной ст. 260 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, обязательных работ, исправительных работ либо лишение свободы от двух до семи лет. Вид и размер наказания определяет суд в зависимости от количества срубленных деревьев и иных обстоятельств совершенного преступления. 
 

Комментарии: 4
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Комментарии

Анонимный
14 Декабря 2016 - 23:05
А если ёлки сорные, самосевы?
Анонимный
15 Декабря 2016 - 08:20
они не сорные, это называется естественное лесовосстановление (посадка - искусственное лесовосстановление). Всё, о чём говорит прокурор - 100% относится к землям государственного лесного фонда, т.е. если срубил на землях лесного фонда.
Анонимный
15 Декабря 2016 - 10:27
вполне хватит искусственной ели. зачем рубить деревья?? потом их выбрасывают продавцы не сумевшие продать.
но сажать на 7 лет это маразм! за убийство меньше дают.
Анонимный
17 Декабря 2016 - 10:17
А это что, не убийство?
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