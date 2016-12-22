Что грозит человеку, присмотревшему себе в лесу новогоднее деревце?

Анна Ильинична, Псковский район

– Далеко не все готовы покупать елки на новогодних базарах. Мой сосед, например, каждый год в конце декабря отправляется в лес и приходит оттуда с елкой. Что грозит человеку за незаконную вырубку елок?– Люди, которые в нарушение ст. 29, 30 Лесного кодекса РФ, без соответствующего разрешения, произвели незаконную рубку новогодних елок, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ, – ответил псковский природоохранный межрайонный прокурор. – Привлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить нарушение и возместить причиненный вред в добровольном либо судебном порядке.Таксы и методики исчисления размера вреда утверждаются Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. N 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».Так, при незаконной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев хвойных пород размер ущерба исчисляется из 50-кратной таксовой стоимости древесины. Кроме того, размер ущерба увеличивается еще в 2 раза в случае незаконной рубки хвойных пород, осуществляемой в декабре-январе.Санкции за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливают наказание в виде штрафа от 3000 до 100 000 рублей в зависимости от субъекта правонарушения.Совершение лицом незаконной рубки новогодних елок, ущерб от которой превышает 5 тысяч рублей, а как правило, это две и более елки (в зависимости от ее размера), влечет наступление уголовной ответственности, предусмотренной ст. 260 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, обязательных работ, исправительных работ либо лишение свободы от двух до семи лет. Вид и размер наказания определяет суд в зависимости от количества срубленных деревьев и иных обстоятельств совершенного преступления.