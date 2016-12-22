ВИДЕО: Общественники помогают жильцам решить проблемы капремонта
13 Декабря 2016 - 12:00Главная → Заметки → Обратная связь
Недовольство псковичей выложили в интернет
Активисты общественной организации «Управа в ЖКХ» выяснили у жильцов капитально отремонтированных домов, что по этому поводу думают они сами. Мнения жителей записали на видео и выложили в интернет. На основе записи будут составлены письма в Фонд капитального ремонта.
За прошедший сезон письма общественников в Фонд капитального ремонта уже помогли жильцам домов, переживших капремонт, получить причитающееся по закону. Так, в доме № 93 на ул. Леона Поземского в рамках ремонта фасада не учли установку утепленной входной двери. Сейчас новенькая дверь стоит на положенном месте. Таким же образом были утеплены пластиковые окна в подъезде дома № 19 на Октябрьском проспекте. Изначально поставленные были продуваемыми, письмо общественной организации «Управа в ЖКХ» привлекло внимание к проблеме. Еще один адрес, где проблема уже решена, - дом № 68 на улице Леона Поземского. На днях сток вернулся на законное место.
- Мелочь, а приятно, - отмечает руководитель «Управы в ЖКХ» Сергей Елизаров. - Благодарим регионального оператора капремонта за оперативное вмешательство.
Цоколь на Поземского, 11, обещают отремонтировать вместе с фундаментом.
Новые адреса уже в работе. Елена, строитель с сорокалетним стажем, живущая в доме № 11 на ул. Леона Поземского, удивилась, почему рабочие первоначально не прислушались к их мнению и не отремонтировали крышу, которая протекает. Жильцы пожаловались на то, что фасад до конца не отремонтирован: цоколь остался в прежнем состоянии. Вопрос жильцов общественники адресовали региональному оператору – Фонду капитального ремонта.
– В региональном операторе нас заверили, что цоколь будет отремонтирован во время работ над фундаментом, – сообщил «Псковской правде» Сергей Елизаров.
Житель дома № 30 на улице Льва Толстого Николай отметил, что после ремонта крыши снег стал проникать внутрь и таять, так как горячие трубы не утеплены. В результате над козырьком стали образовываться большие сосульки. Недоумение у жильцов вызывает тот факт, что прежний чугунный козырек бесследно пропал, а на его место установили обычный жестяной.
На улице Некрасова, 13, посетовали на отмостку, которая треснула через 2 дня после приемки дома, а также на полопавшуюся краску по всему периметру дома. По словам Сергея Елизарова, во время приемных работ подрядчик заверял, что отмостка укреплена. В августе этот дом уже попадал в поле зрения общественников, перед началом работ подрядчик не планировал расшивку швов, однако после вмешательства «Управы» необходимые работы все же провели и установили металлическую конструкцию, предотвращающую разрушение данного участка фасада. В то же время в этом доме подрядчик покрасил газовые трубы, хотя в техническом задании этот вид работ не значился.
– Все замечания жильцов мы отразим в письмах на адрес Фонда капитального ремонта, – обещает Сергей Елизаров. – Уже работа регионального оператора - связаться с подрядчиком. Проблема в том, что большинство работ нельзя проводить при минусовой температуре, то есть работа над ошибками начнется не раньше весны. Мы обязательно это проконтролируем.
За прошедший сезон письма общественников в Фонд капитального ремонта уже помогли жильцам домов, переживших капремонт, получить причитающееся по закону. Так, в доме № 93 на ул. Леона Поземского в рамках ремонта фасада не учли установку утепленной входной двери. Сейчас новенькая дверь стоит на положенном месте. Таким же образом были утеплены пластиковые окна в подъезде дома № 19 на Октябрьском проспекте. Изначально поставленные были продуваемыми, письмо общественной организации «Управа в ЖКХ» привлекло внимание к проблеме. Еще один адрес, где проблема уже решена, - дом № 68 на улице Леона Поземского. На днях сток вернулся на законное место.
- Мелочь, а приятно, - отмечает руководитель «Управы в ЖКХ» Сергей Елизаров. - Благодарим регионального оператора капремонта за оперативное вмешательство.
Цоколь на Поземского, 11, обещают отремонтировать вместе с фундаментом.
Новые адреса уже в работе. Елена, строитель с сорокалетним стажем, живущая в доме № 11 на ул. Леона Поземского, удивилась, почему рабочие первоначально не прислушались к их мнению и не отремонтировали крышу, которая протекает. Жильцы пожаловались на то, что фасад до конца не отремонтирован: цоколь остался в прежнем состоянии. Вопрос жильцов общественники адресовали региональному оператору – Фонду капитального ремонта.
– В региональном операторе нас заверили, что цоколь будет отремонтирован во время работ над фундаментом, – сообщил «Псковской правде» Сергей Елизаров.
Житель дома № 30 на улице Льва Толстого Николай отметил, что после ремонта крыши снег стал проникать внутрь и таять, так как горячие трубы не утеплены. В результате над козырьком стали образовываться большие сосульки. Недоумение у жильцов вызывает тот факт, что прежний чугунный козырек бесследно пропал, а на его место установили обычный жестяной.
На улице Некрасова, 13, посетовали на отмостку, которая треснула через 2 дня после приемки дома, а также на полопавшуюся краску по всему периметру дома. По словам Сергея Елизарова, во время приемных работ подрядчик заверял, что отмостка укреплена. В августе этот дом уже попадал в поле зрения общественников, перед началом работ подрядчик не планировал расшивку швов, однако после вмешательства «Управы» необходимые работы все же провели и установили металлическую конструкцию, предотвращающую разрушение данного участка фасада. В то же время в этом доме подрядчик покрасил газовые трубы, хотя в техническом задании этот вид работ не значился.
– Все замечания жильцов мы отразим в письмах на адрес Фонда капитального ремонта, – обещает Сергей Елизаров. – Уже работа регионального оператора - связаться с подрядчиком. Проблема в том, что большинство работ нельзя проводить при минусовой температуре, то есть работа над ошибками начнется не раньше весны. Мы обязательно это проконтролируем.
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