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Поговорили с кулаками

13 Апреля 2017 - 11:25
Главная → Заметки → Дети
Драка в псковской школе закончилась обращением к медикам
В субботу в СМИ появилась информация о драке во время занятий в милицейско-правовом лицее Пскова, которая закончилась обращением к медикам одного из участников конфликта. В связи с этим управление образования города проводит служебную проверку,  по результатам которой будут приняты меры реагирования. Подробности об инциденте «Псковской правде» сообщил начальник управления образования Пскова Игорь Прокофьев.
 
- Мне кажется, что значительная часть описания конфликта, которая появилась в средствах массовой информации, не соответствует действительности. После проведения расследования все встанет на свои места. Главное, что этот конфликт продолжен не будет, - отметил Игорь Прокофьев.
 
Об инциденте руководитель городского управления образования узнал в субботу и сразу же связался с директором школы.

- Ирина Анатольевна (Прокопчук, директор лицея – прим.ред) сказала, что  инцидент между пятиклассниками действительно случился в пятницу, после шестого урока. И уже в пятницу, в 14.30, она встречалась с мамой потерпевшего ребенка, приглашала классного руководителя, социального педагога, на встрече также присутствовал  пострадавший ребенок и мальчик, который затеял драку. Пытались разобраться в ситуации. Больше часа они беседовали. В результате конфликт был погашен.
 
Но, как стало известно со слов мамы пострадавшего ребенка, по возвращению домой, мальчику стало плохо и пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Насколько известно руководителю управления образования, ребенок госпитализирован не был, но прошел необходимые обследования.
 
В связи с появлением информации об инциденте в СМИ, в школе проводится внеплановая проверка.
- Мои сотрудники находятся в школе. На встречу приглашены все участники конфликта, родители, учитель физкультуры и классный руководитель, - сообщил Игорь Прокофоев.
 
- Подобные конфликты возникают периодически в наших школах - мальчишки есть мальчишки, - говорит Игорь Прокофьев. - И, возможно, родителям не стоит торопиться выносить такие конфликты на широкое обсуждение в СМИ. Надо попробовать разобраться внутри коллектива, школы, класса. Хотя, естественно,  в соответствии с законодательством за действия своих детей отвечают родители. Поэтому нужно стараться больше уделять им времени и пытаться вместе со школой объяснять ребятам, что такое хорошо и что такое плохо.
 
КОМПЕТЕНТНО
 
Семейный психолог доцент кафедры психологии ПсковГУ, кандидат психологических наук Румия Калинина:
 
- Конфликт, как некое столкновение интересов -  это норма. И драки как проявление импульсивности или активности у детей тоже есть жизнь.  В «группу риска» ( дети, которые дерутся и могут стать случайными виновниками каких-нибудь травм) попадают дети активные, возбудимые, агрессивные. Если ребенок такой, то родителям надо помочь ему управлять своей активностью. Как это сделать?
- Если ситуация ярко выраженная, то необходимо обращение к невропатологу, потому что такое поведение – это свидетельство незрелости нервной системы.

- Но иногда достаточно и психологических мер помощи: больше разговаривать с ребенком о том, что происходит. Основная проблема детей - в том, что у них в голове нет вариантов того, как поступать, если что-то не нравится или кто-то препятствует, что делать, если обозвали, толкнули и т.д.. Чем больше разговариваешь с ребенком об этом – тем лучше.
 
Важно: Ребенку нужен не один вариант решения проблемы (тк возможно предложенный вариант ему не подходит), а целый спектр вариантов.

Например, школьника обозвали обидным словом, а ему советуют не обращать на это внимание. Если ребенок активен и возбудим, то он все равно будет реагировать. Сдерживаться в эмоциях – такое требование можно предъявлять не 10-летнему ребенку, а к 16 летнему молодому человеку. Поэтому если родитель дал совет ребенку и видит, что это не работает, надо предлагать ему другие варианты.
Если родители сами не могут предложить ребенку выход из ситуации они могут обратиться к школьному психологу, и он поможет.
 
- Есть стандартный алгоритм обучения ребенка реакции на негативное воздействие по отношению к нему, - отмечает Румия Калинина.

Этот алгоритм состоит из нескольких шагов:

1 шаг: Сказать обидчику «Остановись!» -если это не помогает – 2 шаг: Обращение к взрослому за помощью – если взрослые не вмешиваются в ситуацию – 3 шаг:  ответить самому, но отрытой ладонью.

- Обращение за помощью к взрослому – это нормально. Но зачастую у нас взрослые не готовы вмешиваться в конфликты детей, и ответом на обращение ребенка могут стать фразы: «Не ябедничай», «Сами разбирайтесь». Поэтому если драку не миновать, а помощи от взрослых нет, то ребенок может ответить - но не предметом или кулаком, а открытой ладонью. Мне нравится это правило тем, что здесь нет радикального запрета - ни в коем случае не давать сдачу. Давать сдачу можно, но при определенных условиях.

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