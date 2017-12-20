В начале будущего года объединятся все диспетчерские службы скорой помощи области



Скоро на планшет будут передавать всю информацию о пациенте.

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Скорость и качество работы медиков повысятся, как и зарплаты, уверено медицинское руководство. Сокращений не планируется. Зато медики по пути на вызов смогут получать на планшет историю лечения пациента.Сейчас программное обеспечение, позволяющее регистрировать вызовы и отслеживать передвижение бригады медиков в режиме онлайн, есть только в Пскове, Великих Луках и Печорах.— Мы должны прийти к единому программному обеспечению на всей территории Псковской области, во всех подразделениях службы скорой медицинской помощи, с единым центром в Пскове, — сказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи. — Это даст возможность в случае чрезвычайных ситуаций сосредоточить управление силами и средствами скорой в одних руках. Это актуально, когда, к примеру, происходит ДТП где-то на трассе с большим количеством пострадавших, ведь в зоне действия районной больницы всего две бригады скорой помощи. Благодаря единому центру можно будет оперативно перераспределить силы и направить ближайшую бригаду медиков на место ЧП. Сейчас мы это делаем по телефону.В настоящее время в некоторых районах диспетчерские скорой вообще отсутствуют. Вызовы принимают фельдшеры свободной на данный момент бригады медиков. Если свободных нет, вызов записывают на автоответчик.— После объединения вызов можно будет принять на центральной станции в Пскове и передать бригаде, как только она освободится, — продолжает Михаил Мартынов. — Сейчас мы передаем вызов бригаде на планшет по защищенным каналам связи. Даже если медики какое-то время находятся вне зоны действия интернета, как только Сеть появится, вызов к ним поступит. Когда новая программа заработает в полную силу, мы будем передавать на планшеты и данные о пациенте: какие у него есть хронические заболевания или аллергии на медикаменты, когда он последний раз лечился и с чем обращался к врачам.Есть еще одна хорошая новость конкретно для жителей новых микрорайонов Пскова. С 1 июля 2018 года Псковская городская станция скорой помощи и отделение скорой помощи районной больницы объединятся в одно юридическое лицо. А это значит, что жители Балтийской, Владимирской и других новых улиц смогут спокойно набирать «03». Это касается и жителей Псковского района.— Скорая помощь Псковского района находится в Лопатино, — продолжает Михаил Мартынов. — К примеру, на вызов куда-нибудь в Неелово от нас добраться будет быстрее.Объединение не предусматривает сокращения персонала, особо подчеркнул Михаил Мартынов. Напротив, у сотрудников районных отделений скорой медицинской помощи вырастет заработная плата, так как сейчас их ставки ниже, чем у псковских медиков. Также у псковской станции есть собственная ремонтная база, на которой будут обслуживать все автомобили скорой.Скорую медицинскую помощь будут оказывать единообразно на всей территории области в соответствии со стандартами.Михаил Мартынов еще раз напомнил о правилах встречи бригады скорой помощи. Если у вас не работает домофон, спуститесь навстречу медикам. Если вы живете в частном секторе, привяжите собак.— Это кажется мелочами, но, если эти правила соблюдать, они значительно упростят работу скорой и сократят время обслуживания вызова, — заключил Михаил Мартынов.12-15 бригад скорой работают в Пскове ежедневно. 200 вызовов в сутки в среднем поступает в диспетчерскую.