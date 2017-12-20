20 Декабря 2017
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Врач на миллион
Кто лечит больных в псковской глубинке
С врачами в Псковской области беда, как, впрочем, и во всей России. Но если в крупных городах худо-бедно есть специалисты, привлечь, а главное удержать, медицинские кадры на селе — целая эпопея. С решением этой непростой задачи каждое лечебное учреждение справляется как может. Рабочий день главного врача Опочецкой межрайонной больницы Дмитрия Корося начинается с просмотра резюме в интернете. За каждого потенциального кандидата он бьется до последнего. Благодаря такому тщательному подходу за два минувших года в больницу приехали 8 докторов.
— Однажды одна бабушка-пациентка совершенно серьезно поинтересовалась у меня, а окончила ли я школу. Ага, одиннадцать лет назад, — смеется Александра. — Своим вопросом она сделала тогда мой день.
Когда решила стать врачом, Александра уже и не помнит, но точно знает, что начиная с десятого класса усиленно готовилась к поступлению в медицинский вуз. Возможно, на выбор профессии повлияло появление племянницы, а может, причина в бабушке, которая была акушеркой и мечтала, чтобы какая-нибудь из трех внучек — у Александры две старшие сестры — пошла по ее стопам.
Девушка училась в Тверской медицинской академии, а на практику каждый год приезжала в родной Красногородск. Уже тогда ее заприметил главврач местной больницы Дмитрий Корось и пытался сделать все от него зависящее, чтобы она вернулась после вуза на постоянную работу.
— Изначально я собиралась вернуться работать в Красногородск, — рассказывает Александра. — Но все сложилось не так, как планировала. Родился ребенок, я оказалась в Пскове и уже было решила устроиться на работу в областную больницу.
Она как раз собиралась подписать трудовой договор, когда поступило выгодное предложение от главврача Опочецкой межрайонной больницы. Дмитрия Михайловича девушка знала давно и считала своим куратором.
Одним из главных стимулов принять предложение Корося стала федеральная программа «Земский доктор». Она позволила начинающему врачу претендовать не только на хорошую заработную плату и служебное жилье, но и на средства в размере 1 млн рублей. К слову сказать, деньги Александра уже получила. Говорит, что частично потратила их на ремонт в съемной квартире, а большую часть отложила, чтобы в будущем купить свою собственную.
— В областной больнице действительно у молодых специалистов очень маленькая зарплата, да и жилье пришлось бы снимать, — рассуждает Александра Вишнякова. — Здесь, конечно, мы тоже квартиру первое время за свой счет снимали, но сами понимаете, как разнятся цены.
Медиков должно хватать каждому пациенту. Для этого и работают программы по привлечению кадров в медучреждения региона.
— Работаю не больше других. Условия такие же, — уверяет она. — Единственное отличие — проработать на этом месте я должна пять лет. Если по каким-то причинам не получается, то сделают перерасчет и определенную сумму из выделенного миллиона придется вернуть государству. Но я пока никуда уезжать не собираюсь. Во время учебы еще колебалась, думала, где мне осесть, но в итоге вернулась в Красногородск и нисколько об этом не жалею.
Александра Вишнякова — не единственный доктор в Опочецкой межрайонной больнице, которая попала в программу «Земский доктор». В амбулатории в деревне Теребени Опочецкого района трудится еще один молодой специалист — Анастасия Александрова.
Амбулатория была построена еще в 2013 году. Новое здание, хороший ремонт, несколько коек дневного стационара, кабинеты оборудованы по последнему слову техники. А врача своего не было.
— Анастасия — местная, родилась в Опочке, но только благодаря программе «Земский доктор» нам удалось ее привлечь сюда на работу, — рассказывает Дмитрий Корось. — Она, как и Александра, пыталась устроиться в Псковскую областную больницу, но мы ее переманили.
Оба доктора работают по так называемому «эффективному контракту», что позволяет им получать довольно хорошую заработную плату.
— Конечно, эти деньги им не просто так даны, их надо отработать, — говорит главврач. — В контракте четко прописаны обязанности специалиста, в том числе дополнительные, и обозначена их стоимость. Довольно прозрачная штука. По крайней мере, человек точно знает, за что получает деньги.
— Ищу везде, где только можно, — рассказывает он. — Каждый день просматриваю сайты вакансий. А уж как найдем специалиста, так стараемся создать все условия, чтобы он приехал и остался. В этом году у нас три человека идут в целевую ординатуру: по хирургии, неврологии и, чего я очень хочу, по онкологии.
Два года больница сотрудничает с Новгородским университетом. Год назад оттуда в Опочку с ознакомительным визитом приезжали студенты-медики.
— Тогда приехали человек десять, а летом они же вернулись на практику, — вспоминает Дмитрий Корось. — В результате двое из них изъявили желание работать по окончании университета у нас. Для этого, по новым требованиям, им надо пройти ординатуру, вот сейчас их туда и направляем. Еще один студент — из Витебского университета. Идет в ординатуру по онкологии, я его с первого курса курирую.
Уж и не помню, как мы с ним познакомились, но каждый год у нас работает. Начинал на первом курсе регистратором и санитаром, потом работал медбратом, в этом году — уже врачом-стажером. И я уверен, что он к нам вернется. Парень, кстати, опочецкий.
В следующем году в больнице опять ждут студентов из Новгорода на практику. Надеются, что и из новой партии кто-то да приедет работать в Псковскую область.
— За два года таким образом мы привлекли восемь врачей. Хотя как восемь. Изначально приехало больше, но не все остались. Причины тоже разные бывают. Каждый новый специалист — это огромный объем работы, к каждому нужен особый подход, каждым мы очень дорожим.
— Единовременная выплата при первом трудоустройстве в учреждения здравоохранения области (подъемные) — от 70 до 100 000 рублей в зависимости от трудоустройства в поликлинику или стационар.
— Субсидия для частичной оплаты жилья, приобретенного с привлечением ипотечного кредитования (в размере 30 % от расчетной стоимости жилья).
— Ежемесячная выплата врачам-интернам по 2 000 рублей.
Благодаря программе новые врачи появились в Палкинском, Стругокрасненском, Пушкиногорском, Островском, Порховском, Опочецком, Псковском, Новосокольническом, Великолукском, Плюсском, Дедовичском районах.
Всего с 2012 года выплаты получили 46 врачей.
А школу окончила?Александре Вишняковой всего 28 лет, а она уже заведует терапевтическим отделением в Красногородском филиале Опочецкой межрайонной больницы. Возраст доктора не раз становился поводом для расспросов со стороны пациентов. Впрочем, ничего удивительного, молодые специалисты, особенно в глубинке, — все еще редкость.
— Однажды одна бабушка-пациентка совершенно серьезно поинтересовалась у меня, а окончила ли я школу. Ага, одиннадцать лет назад, — смеется Александра. — Своим вопросом она сделала тогда мой день.
Когда решила стать врачом, Александра уже и не помнит, но точно знает, что начиная с десятого класса усиленно готовилась к поступлению в медицинский вуз. Возможно, на выбор профессии повлияло появление племянницы, а может, причина в бабушке, которая была акушеркой и мечтала, чтобы какая-нибудь из трех внучек — у Александры две старшие сестры — пошла по ее стопам.
Девушка училась в Тверской медицинской академии, а на практику каждый год приезжала в родной Красногородск. Уже тогда ее заприметил главврач местной больницы Дмитрий Корось и пытался сделать все от него зависящее, чтобы она вернулась после вуза на постоянную работу.
— Изначально я собиралась вернуться работать в Красногородск, — рассказывает Александра. — Но все сложилось не так, как планировала. Родился ребенок, я оказалась в Пскове и уже было решила устроиться на работу в областную больницу.
Она как раз собиралась подписать трудовой договор, когда поступило выгодное предложение от главврача Опочецкой межрайонной больницы. Дмитрия Михайловича девушка знала давно и считала своим куратором.
Одним из главных стимулов принять предложение Корося стала федеральная программа «Земский доктор». Она позволила начинающему врачу претендовать не только на хорошую заработную плату и служебное жилье, но и на средства в размере 1 млн рублей. К слову сказать, деньги Александра уже получила. Говорит, что частично потратила их на ремонт в съемной квартире, а большую часть отложила, чтобы в будущем купить свою собственную.
— В областной больнице действительно у молодых специалистов очень маленькая зарплата, да и жилье пришлось бы снимать, — рассуждает Александра Вишнякова. — Здесь, конечно, мы тоже квартиру первое время за свой счет снимали, но сами понимаете, как разнятся цены.
Медиков должно хватать каждому пациенту. Для этого и работают программы по привлечению кадров в медучреждения региона.
Пять лет за миллионИзначально Александру привлекала педиатрия, но в процессе обучения в интернатуре ее интересы поменялись и она стала терапевтом.
— Работаю не больше других. Условия такие же, — уверяет она. — Единственное отличие — проработать на этом месте я должна пять лет. Если по каким-то причинам не получается, то сделают перерасчет и определенную сумму из выделенного миллиона придется вернуть государству. Но я пока никуда уезжать не собираюсь. Во время учебы еще колебалась, думала, где мне осесть, но в итоге вернулась в Красногородск и нисколько об этом не жалею.
Александра Вишнякова — не единственный доктор в Опочецкой межрайонной больнице, которая попала в программу «Земский доктор». В амбулатории в деревне Теребени Опочецкого района трудится еще один молодой специалист — Анастасия Александрова.
Амбулатория была построена еще в 2013 году. Новое здание, хороший ремонт, несколько коек дневного стационара, кабинеты оборудованы по последнему слову техники. А врача своего не было.
— Анастасия — местная, родилась в Опочке, но только благодаря программе «Земский доктор» нам удалось ее привлечь сюда на работу, — рассказывает Дмитрий Корось. — Она, как и Александра, пыталась устроиться в Псковскую областную больницу, но мы ее переманили.
Оба доктора работают по так называемому «эффективному контракту», что позволяет им получать довольно хорошую заработную плату.
— Конечно, эти деньги им не просто так даны, их надо отработать, — говорит главврач. — В контракте четко прописаны обязанности специалиста, в том числе дополнительные, и обозначена их стоимость. Довольно прозрачная штука. По крайней мере, человек точно знает, за что получает деньги.
Вырастить врачаДмитрий Корось признается, что поиск и привлечение новых специалистов в больницу — одна из его главных задач.
— Ищу везде, где только можно, — рассказывает он. — Каждый день просматриваю сайты вакансий. А уж как найдем специалиста, так стараемся создать все условия, чтобы он приехал и остался. В этом году у нас три человека идут в целевую ординатуру: по хирургии, неврологии и, чего я очень хочу, по онкологии.
Два года больница сотрудничает с Новгородским университетом. Год назад оттуда в Опочку с ознакомительным визитом приезжали студенты-медики.
— Тогда приехали человек десять, а летом они же вернулись на практику, — вспоминает Дмитрий Корось. — В результате двое из них изъявили желание работать по окончании университета у нас. Для этого, по новым требованиям, им надо пройти ординатуру, вот сейчас их туда и направляем. Еще один студент — из Витебского университета. Идет в ординатуру по онкологии, я его с первого курса курирую.
Уж и не помню, как мы с ним познакомились, но каждый год у нас работает. Начинал на первом курсе регистратором и санитаром, потом работал медбратом, в этом году — уже врачом-стажером. И я уверен, что он к нам вернется. Парень, кстати, опочецкий.
В следующем году в больнице опять ждут студентов из Новгорода на практику. Надеются, что и из новой партии кто-то да приедет работать в Псковскую область.
— За два года таким образом мы привлекли восемь врачей. Хотя как восемь. Изначально приехало больше, но не все остались. Причины тоже разные бывают. Каждый новый специалист — это огромный объем работы, к каждому нужен особый подход, каждым мы очень дорожим.
Какие еще меры поддержки существуют для сельских врачей— Фиксированная денежная компенсация медицинским работникам в размере 1 100 рублей за жилое помещение, плату за отопление, электроэнергию; ежегодное пособие на приобретение и доставку твердого топлива.
— Единовременная выплата при первом трудоустройстве в учреждения здравоохранения области (подъемные) — от 70 до 100 000 рублей в зависимости от трудоустройства в поликлинику или стационар.
— Субсидия для частичной оплаты жилья, приобретенного с привлечением ипотечного кредитования (в размере 30 % от расчетной стоимости жилья).
— Ежемесячная выплата врачам-интернам по 2 000 рублей.
КстатиФедеральная программа «Земский доктор» предусматривает предоставление врачам единовременной выплаты в размере 1 млн рублей. Деньги полагаются медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим после окончания медицинского вуза на село или переехавшим на работу в сельскую местность из другого населенного пункта. Производятся они за счет федерального и областного бюджетов в соотношении 60 % к 40 %.
Благодаря программе новые врачи появились в Палкинском, Стругокрасненском, Пушкиногорском, Островском, Порховском, Опочецком, Псковском, Новосокольническом, Великолукском, Плюсском, Дедовичском районах.
Всего с 2012 года выплаты получили 46 врачей.
Ольга Нефедова Автор фото: Андрей Степанов
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