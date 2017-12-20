Кто лечит больных в псковской глубинке

А школу окончила?



Медиков должно хватать каждому пациенту. Для этого и работают программы по привлечению кадров в медучреждения региона.

Пять лет за миллион

Вырастить врача

Какие еще меры поддержки существуют для сельских врачей

Кстати

С врачами в Псковской области беда, как, впрочем, и во всей России. Но если в крупных городах худо-бедно есть специалисты, привлечь, а главное удержать, медицинские кадры на селе — целая эпопея. С решением этой непростой задачи каждое лечебное учреждение справляется как может. Рабочий день главного врача Опочецкой межрайонной больницы Дмитрия Корося начинается с просмотра резюме в интернете. За каждого потенциального кандидата он бьется до последнего. Благодаря такому тщательному подходу за два минувших года в больницу приехали 8 докторов.Александре Вишняковой всего 28 лет, а она уже заведует терапевтическим отделением в Красногородском филиале Опочецкой межрайонной больницы. Возраст доктора не раз становился поводом для расспросов со стороны пациентов. Впрочем, ничего удивительного, молодые специалисты, особенно в глубинке, — все еще редкость.— Однажды одна бабушка-пациентка совершенно серьезно поинтересовалась у меня, а окончила ли я школу. Ага, одиннадцать лет назад, — смеется Александра. — Своим вопросом она сделала тогда мой день.Когда решила стать врачом, Александра уже и не помнит, но точно знает, что начиная с десятого класса усиленно готовилась к поступлению в медицинский вуз. Возможно, на выбор профессии повлияло появление племянницы, а может, причина в бабушке, которая была акушеркой и мечтала, чтобы какая-нибудь из трех внучек — у Александры две старшие сестры — пошла по ее стопам.Девушка училась в Тверской медицинской академии, а на практику каждый год приезжала в родной Красногородск. Уже тогда ее заприметил главврач местной больницыи пытался сделать все от него зависящее, чтобы она вернулась после вуза на постоянную работу.— Изначально я собиралась вернуться работать в Красногородск, — рассказывает Александра. — Но все сложилось не так, как планировала. Родился ребенок, я оказалась в Пскове и уже было решила устроиться на работу в областную больницу.Она как раз собиралась подписать трудовой договор, когда поступило выгодное предложение от главврача Опочецкой межрайонной больницы. Дмитрия Михайловича девушка знала давно и считала своим куратором.Одним из главных стимулов принять предложение Корося стала федеральная программа «Земский доктор». Она позволила начинающему врачу претендовать не только на хорошую заработную плату и служебное жилье, но и на средства в размере 1 млн рублей. К слову сказать, деньги Александра уже получила. Говорит, что частично потратила их на ремонт в съемной квартире, а большую часть отложила, чтобы в будущем купить свою собственную.— В областной больнице действительно у молодых специалистов очень маленькая зарплата, да и жилье пришлось бы снимать, — рассуждает Александра Вишнякова. — Здесь, конечно, мы тоже квартиру первое время за свой счет снимали, но сами понимаете, как разнятся цены.Изначально Александру привлекала педиатрия, но в процессе обучения в интернатуре ее интересы поменялись и она стала терапевтом.— Работаю не больше других. Условия такие же, — уверяет она. — Единственное отличие — проработать на этом месте я должна пять лет. Если по каким-то причинам не получается, то сделают перерасчет и определенную сумму из выделенного миллиона придется вернуть государству. Но я пока никуда уезжать не собираюсь. Во время учебы еще колебалась, думала, где мне осесть, но в итоге вернулась в Красногородск и нисколько об этом не жалею.— не единственный доктор в Опочецкой межрайонной больнице, которая попала в программу «Земский доктор». В амбулатории в деревне Теребени Опочецкого района трудится еще один молодой специалист — Анастасия Александрова.Амбулатория была построена еще в 2013 году. Новое здание, хороший ремонт, несколько коек дневного стационара, кабинеты оборудованы по последнему слову техники. А врача своего не было.— Анастасия — местная, родилась в Опочке, но только благодаря программе «Земский доктор» нам удалось ее привлечь сюда на работу, — рассказывает Дмитрий Корось. — Она, как и Александра, пыталась устроиться в Псковскую областную больницу, но мы ее переманили.Оба доктора работают по так называемому «эффективному контракту», что позволяет им получать довольно хорошую заработную плату.— Конечно, эти деньги им не просто так даны, их надо отработать, — говорит главврач. — В контракте четко прописаны обязанности специалиста, в том числе дополнительные, и обозначена их стоимость. Довольно прозрачная штука. По крайней мере, человек точно знает, за что получает деньги.Дмитрий Корось признается, что поиск и привлечение новых специалистов в больницу — одна из его главных задач.— Ищу везде, где только можно, — рассказывает он. — Каждый день просматриваю сайты вакансий. А уж как найдем специалиста, так стараемся создать все условия, чтобы он приехал и остался. В этом году у нас три человека идут в целевую ординатуру: по хирургии, неврологии и, чего я очень хочу, по онкологии.Два года больница сотрудничает с Новгородским университетом. Год назад оттуда в Опочку с ознакомительным визитом приезжали студенты-медики.— Тогда приехали человек десять, а летом они же вернулись на практику, — вспоминает Дмитрий Корось. — В результате двое из них изъявили желание работать по окончании университета у нас. Для этого, по новым требованиям, им надо пройти ординатуру, вот сейчас их туда и направляем. Еще один студент — из Витебского университета. Идет в ординатуру по онкологии, я его с первого курса курирую.Уж и не помню, как мы с ним познакомились, но каждый год у нас работает. Начинал на первом курсе регистратором и санитаром, потом работал медбратом, в этом году — уже врачом-стажером. И я уверен, что он к нам вернется. Парень, кстати, опочецкий.В следующем году в больнице опять ждут студентов из Новгорода на практику. Надеются, что и из новой партии кто-то да приедет работать в Псковскую область.— За два года таким образом мы привлекли восемь врачей. Хотя как восемь. Изначально приехало больше, но не все остались. Причины тоже разные бывают. Каждый новый специалист — это огромный объем работы, к каждому нужен особый подход, каждым мы очень дорожим.— Фиксированная денежная компенсация медицинским работникам в размере 1 100 рублей за жилое помещение, плату за отопление, электроэнергию; ежегодное пособие на приобретение и доставку твердого топлива.— Единовременная выплата при первом трудоустройстве в учреждения здравоохранения области (подъемные) — от 70 до 100 000 рублей в зависимости от трудоустройства в поликлинику или стационар.— Субсидия для частичной оплаты жилья, приобретенного с привлечением ипотечного кредитования (в размере 30 % от расчетной стоимости жилья).— Ежемесячная выплата врачам-интернам по 2 000 рублей.Федеральная программа «Земский доктор» предусматривает предоставление врачам единовременной выплаты в размере 1 млн рублей. Деньги полагаются медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим после окончания медицинского вуза на село или переехавшим на работу в сельскую местность из другого населенного пункта. Производятся они за счет федерального и областного бюджетов в соотношении 60 % к 40 %.Благодаря программе новые врачи появились в Палкинском, Стругокрасненском, Пушкиногорском, Островском, Порховском, Опочецком, Псковском, Новосокольническом, Великолукском, Плюсском, Дедовичском районах.Всего с 2012 года выплаты получили 46 врачей.