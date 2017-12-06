Секрет здоровья — крепкие мышцы
Принципиально новый метод лечения заболеваний костно-мышечной системы он разработал для себя, чтобы встать на ноги. Автокатастрофа, в которую Бубновский попал в юности, перевернула всю его жизнь. Переломано было все, что можно. Целой осталась лишь левая нога. Клиническая смерть, несколько операций, костыли. Но не смирился. Восстановился сам, теперь помогает другим. В начале ноября профессор, основатель кинезитерапии впервые приехал в Псков.
Приезда именитого врача ждали сотни псковичей. Для них он провел тренинг и семинар. Одним снял диагнозы, другим посоветовал, как лучше подготовиться к неизбежной операции, чтобы восстановительный процесс прошел быстро и гладко, третьим рассказал, как восстановить здоровье суставов и позвоночника за счет использования собственных ресурсов организма.
– Глядя на меня, разве скажешь, что я инвалид второй группы и 27 лет проходил на костылях? – обратился он к псковичам. – Организм – это саморегулирующаяся и самовосстанавливающаяся система, важно только создать для этого правильные условия.
Приезда Сергея Бубновского ждали сотни псковичей. В ходе тренинга одним он снял страшные диагнозы, другим посоветовал, как лучше подготовиться к неизбежной операции. Фото предоставлены СРП «Простория»
Известный врач убежден, что правильно используя возможности тела, можно избежать встречи с хирургами. По его мнению, операции на позвоночнике вообще неэффективны и зачастую приводят к инвалидности. Поэтому прежде чем согласиться на оперативное вмешательство, желательно проконсультироваться с врачом-кинезитерапевтом. Если же хирургического вмешательства не избежать, то тело к этому надо подготовить, а после — правильно реабилитировать.
— Самое простое — назначить таблетку при болях, самое сложное — избавить человека от болезней, найдя причину и создав условия для выздоровления, — рассказывает он. — Я не отрицаю таблеток, которые на каком-то этапе все же нужны, но сам ни одной таблетки не назначил.
Любое обезболивание лекарствами — это уничтожение нервной системы. Нервы не болят, уверяет доктор, они всего лишь указывают на источник боли. Болеть могут только ткани, имеющие болевые рецепторы, а находятся они в мышцах. Там же проходят все кровеносные и лимфатические сосуды. А если мышцы атрофированы?
— Вот представьте, лежит человек в постели и глотает таблетки, которые должны вылечить его больной коленный сустав. А как они его вылечат? Как доберутся до сустава, когда кровоток нарушен?
Мышечная ткань способна восстанавливаться, если организму дать правильную нагрузку. Но нагрузка эта должна подбираться индивидуально, с учетом особенностей организма каждого конкретного человека. Грамотно подобранный комплекс упражнений на специальных тренажерах способен творить чудеса.
— Я практически реанимировал термин «кинезитерапия», означающий лечение движением, — объясняет Бубновский. — Но само по себе движение не лечит, движение должно быть правильным. А правильное движение — это целая система дыхания, питания, нагрузок.
Научить псковичей жить без боли готовы в псковском центре доктора Бубновского. Расположен он в спортивно-развлекательном парке «Простория». Перед началом консультаций Сергея Бубновского провели по всему комплексу. Фитнес-клуб премиум-класса «Планка Фитнес», центр науки и спорта «Без предела», комплекс «Спа до неба» поразили известного доктора.
— После посещения «Простории» и телевизор не хочется смотреть, потому что там полная тоска и депрессия, а Россия-то живет и развивается. Для детей здесь созданы все условия. Такого набора оздоровительных и учебных методик, собранных под одной крышей, я нигде не видел. Дети здесь могут практически жить, не выходя из здания, что они, кажется, и делают. После увиденного хочется творить, а на площадке в Пскове как раз можно реализовать множество программ, — отметил он.
Развитие новых направлений на базе СРП «Простория» — это еще одна цель приезда Сергея Бубновского в Псков.
— У Сергея Михайловича много идей, — отметил генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй. — Он нам поможет и расскажет, в каком направлении развиваться, чтобы увязать в единый цикл все имеющиеся у нас мощности. Хотелось бы активнее заняться реабилитацией пациентов после спортивных травм, людей, перенесших инсульт, развивать детские восстановительные и корректирующие программы.
10 ярких цитат доктора Бубновского
Специалистов по здоровью в системе образования и здравоохранения не готовят, готовят врачей, которые адаптируют больных к их болезням.
К нам приходят когда? Тогда, когда проблему уже пытались решить таблетками, уколами, операциями, но не вышло.
Мышцы — это вагон, в котором находится кровь, вода, фосфор, кальций, магний… Они кормят наше тело, питают каждый орган и позвонок.
Среднестатистический пациент ленив, труслив и слаб. И только терпение, труд и послушание приведут к нужным результатам.
Чем старше человек становится, тем больше времени он должен проводить в тренажерном зале.
Для нас каждый пациент — шахматная задачка, которую надо решить.
Нет одинаковых больных, есть одинаковые диагнозы.
Человеческий организм — аптека без лекарств. Научитесь его понимать.
Лучшее средство для снятия болей в мышцах и суставах — 5-секундное погружение в холодную воду.
Если болезнь наживали 10-20 лет, то не стоит надеяться, что после 2-3 циклов занятий все пройдет.
Кстати
Центр доктора Бубновского в Пскове находится по адресу Иркутский пер., 2.
Тел. 8(8112 )797-003
www.bubnovsky.org
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