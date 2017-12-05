Псковские врачи вернулись со стажировки в «землю обетованную»

Полезно ребёнку, выгодно государству

Родные коллеги

Справка

Врачи детской интенсивной терапии и неонатологии из Пскова прошли десятидневную стажировку в одном из крупнейших медицинских центров Израиля. Такая возможность появилась у псковичей впервые. Впечатлениями об особенностях израильской медицины доктора поделились с «Псковской правдой».В ноябре врачи из Пскова проходили стажировку в отделении реанимации и интенсивной терапии отделения недоношенных медицинского центра «Ха-ЭМЕК» в израильском городе Афула. Там они знакомились с организацией неонатальной службы и оказанием помощи новорожденным детям.Проблемы, возникающие в современной неонатологии, характерны и для России, и для Израиля. Одна из проблем, которую в Израиле удалось решить, это кормление детей грудным молоком., заведующая отделением недоношенных детей Детской областной клинической больницы, познакомилась с технологией заморозки и хранения сцеженного грудного молока. Когда возникает необходимость в молоке, то его размораживают и используют для кормления ребенка. Конечно, при этом соблюдается очень много условий.Елена Жукова рассказала, что после стажировки ей очень захотелось внедрить современную технологию в Детской областной клинической больнице.Сегодня в России все больше мам принимают решение в пользу искусственного вскармливания. В первую очередь так удобно самой женщине, которая не может надолго оставить работу.— Но если будет грудное молоко и грудное вскармливание, то мы избавимся от многих проблем, которые есть у нас из-за кормления детей искусственными смесями, — включается в разговор, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской областной клинической больницы. — Такие дети будут легче адаптироваться к внешней жизни. Они быстрее выздоравливают, меньше будут болеть в будущем. Пока для России это является проблемой, которую пытаются решать лишь в немногих российских регионах. А ведь это важно еще и с генетической точки зрения: только мамино молоко подходит ребенку, как ключ к замку.Как выяснилось, есть у этого вопроса и другая — экономическая — сторона.— Если ребенок будет получать грудное молоко, то быстрее поправится в случае болезни, меньше лекарств ему потребуется, — уверена Елена Жукова. — Срок госпитализации сократится, а это уже прямая экономическая выгода для конкретного лечебного учреждения и государства в целом. Конечно, экономический эффект появится не завтра-послезавтра, но он обязательно будет! Сегодня мы госпитализируем всех мам, которые хотят быть рядом с ребенком. А если у женщины есть другие малолетние дети? Если мамы будут приходить и оставлять грудное молоко, то, наверное, многое изменится. Но одни мы эту задачу не решим. Не обойтись также без соответствующей просветительской работы в женской консультации и СМИ. О важности кормления именно грудным молоком и подготовке к этому надо говорить с женщинами, которые еще только планируют беременность.Псковским врачам израильская медицина запомнилась как очень современная и высокотехнологичная. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных широко используются такие технологии, как лечебная гипотермия, полное парентеральное питание, различные режимы поддержки дыхания. Все эти методики направлены на улучшение качества жизни маленьких пациентов. Российские врачи знакомы со всеми этими методиками и при наличии специального оборудования, расходных материалов и финансирования используют их в своей работе.Несмотря на хорошее финансирование, в израильских клиниках приветствуются и пожертвования. На них приобретается оборудование. Сделать пожертвование в ту или иную медицинскую клинику считается престижным.— Запомнились, конечно, люди, — продолжает Елена Жукова. — Мы жили в студенческом кампусе, ели с коллегами и пользовались общественным транспортом, поэтому смогли увидеть жизнь страны изнутри.Нас очень тепло принимали коллеги, среди которых оказалось немало русскоговорящих людей — репатриантов из стран бывшего СССР. Коллеги организовали экскурсии в Вифлеем и Иерусалим, Назарет и Тель-Авив. После поездки у нас появилось много новых друзей. Мы переписываемся, задаем вопросы. На днях спрашивали по поводу сложного заболевания у ребенка. Израильские коллеги стали нам удивительно родными. Особая благодарность Марине Пеняковой, ведущему неонатологу из медицинского центра в Афуле, благодаря которой состоялась эта стажировка, и, конечно, нашему главному врачу Аркадию Гохману.Стажировки псковских врачей в Израиле стали возможными после приезда в Псков Генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема. В мае высокий гость познакомился со многими медицинскими учреждениями Псковской области, но особенно заинтересовался неонатальной службой, которая занимается выхаживанием недоношенных детей. В перинатальном центре и Детской областной клинической больнице консул спросил, заинтересованы ли псковские врачи в обмене опытом, и, получив утвердительный ответ, продолжил работу над установлением контактов между врачами двух стран.Вместе с консулом в Псков приезжала Марина Пенякова. И вот теперь псковичи получили возможность побывать у израильских коллег. Вместе с врачами из Детской областной больницы в стажировке принял участие заведующий реанимацией перинатального центра Юрий Гром.Каждый день псковские врачи осматривали больных, знакомились с их историями болезни и современным оборудованием. Хотя в Израиле лучше оснащение, более современное оборудование и гибкая система принятия решений внутри больницы, псковские доктора убедились, что они нисколько не отстают от мировых тенденций.Афула — город с населением около 50 тысяч человек. Расположен на северо-востоке Израиля. Градообразующим предприятием является медицинский центр Ха-ЭМЕК, где работают свыше 2 тысяч сотрудников (в том числе — более 200 врачей). Клиника рассчитана на 500 коек. Обслуживает детское и взрослое население севера и северо-востока страны.