Защитить себя от смертельной опасности может каждый. Абсолютно бесплатно

Если вы хотите сделать прививку, обращайтесь в поликлинику по месту жительства. Врачи напоминают, что при себе нужно иметь лишь полис и паспорт.



Лучше успеть привиться до середины октября, чтобы организм успел сформировать иммунитет.



Каждый год кто-то умирает от гриппа, в том числе и в Псковской области. Врачи напоминают: в группе риска в первую очередь люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные и дети.



- Грипп – это очень серьезное заболевание, - говорит главный инфекционист региона Ирина Сивачева. – В этом году мы ждем очень агрессивный вирус гриппа, поэтому обязательно нужно привиться. Если на хроническое заболевание наложится грипп, течение болезни может обостриться, вплоть до смертельного исхода, особенно это актуально для людей с бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



В Псковскую область поступило 226 тысяч доз вакцины для детей и взрослых.



Врачи говорят, что лучшее время для прививки именно сейчас. В поликлиниках еще нет очередей, и пока гриппом никто не болеет. Детей тоже можно приводить в поликлиники и не дожидаться, когда их начнут прививать в садиках и школах. Тем более в Псковскую область поступила вакцина, которая очень легко переносится детьми. Если у вас дома есть очень пожилой или маломобильный человек, звоните и вызывайте медсестру на дом. Также медработников можно вызвать и на предприятие и сделать прививки сразу всем коллективом.



Врачи напоминают, что за три дня до прививки и через три дня после нельзя контактировать с больными людьми, перегреваться и переохлаждаться, а лучше всего вести здоровый образ жизни.



После прививки лучше 20-30 минут посидеть в поликлинике, чтобы исключить все неожиданности.



В этом году в планах наших докторов привить 35-40 % жителей Псковской области. Это примерно 250 тысяч человек. И это будет абсолютным рекордом за время всех прививочных кампаний. Для сравнения, всего 7-8 лет назад в регионе прививали чуть больше 10 процентов населения.



- Многие противники вакцинации говорят, вот мы привились и заболели ОРЗ, - говорит главный врач Псковской поликлиники Галина Неваленная. – Вы заболели не от прививки. Из 40 тысяч человек, которых мы привили в прошлом году, не было ни одного, чье состояние после прививки вызвало бы у нас хоть малейшую тревогу. Да, ОРЗ возможно. Но оно пройдет за 3-4 дня. Зато не будет осложнений и уж тем более летального исхода.



- Рубль, вложенный в вакцинацию, приносит двадцать пять рублей прибыли, - напоминает руководителям крупных предприятий региона глава Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, подчеркивая, что закупить вакцину можно и отечественную, она ничуть не хуже импортной. – Прививать своих сотрудников экономически выгодно. Люди не будут болеть, уходить на больничные.



- Существует множество мифов о прививках, - говорит председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. – Якобы прививки вызывают осложнения, такие как аутизм, или другие аутоиммунные заболевания. Этому нет абсолютно никаких доказательств. Уверяю вас, что вакцина, вопреки распространенному заблуждению, абсолютно безопасна и для беременных.

Многие считают, что грипп безопасен и его можно перенести на ногах. Это не так! Каждый год кто-то умирает от гриппа.



Врачи помимо вакцинации от гриппа советуют не забывать и о других прививках. Мы пока победили только оспу. Известны случаи, когда из Средней Азии к нам завезли полиомиелит. А уж если контактировать с больным корью, которая передается воздушно-капельным путем, риск заболеть у непривитого человека приближается к 100 %.



Статистика коварна. Если официально от гриппа у нас в регионе за полгода умерло пара десятков человек, на самом деле все выглядит иначе. Две с лишним сотни умерло от болезней дыхательной системы, сотни – от сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них большое количество смертей, которых можно было бы избежать, сделай люди вовремя прививку.

Компетентно

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области:



- Самое важное для человека – здоровье. В нашем регионе мы долго и серьезно работаем над укреплением здоровья населения, предотвращением негативных последствий для демографической ситуации, которая тоже, к сожалению, связана с болезнями и смертями. Нам очень многое в этом отношении удалось сделать. Кропотливейшая работа последних лет привела к тому, что нам удалось победить большое количество смертей и сократить естественную убыль населения вдвое. Для нашего региона – это семимильные шаги. Это огромные усилия десятков и сотен людей, занимающихся этой работой. Мы видим, что и люди в последние годы стали более трепетно относиться к своему здоровью: вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, приходить на диспансеризацию. Вакцинация – важнейший элемент качества здоровья населения. Это очень важный инструмент упреждения серьезных заболеваний, которые потом приводят либо к хроническим патологиям, а в некоторых случаях даже к смерти. Мы сегодня ставим задачу сократить смертность и количество серьезно заболевших людей в осенне-зимний период до минимума. И вакцинация, прививки – самый простой способ сделать это.



Важно

По всем вопросам, связанным с прививками, не входящими в национальный календарь, можно обращаться по тел. 201-573, 201-572.



Кстати

Вирус гриппа этого года носит название «мичиган», от имени населенного пункта, где он был впервые зарегистрирован.



Приемная главного врача Псковской поликлиники 53-49-42.

