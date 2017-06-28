28 Июня 2017
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Больничный через интернет
С 1 июля переходим на электронный больничный. Виртуальный документ будут внедрять поэтапно
Электронный лист нетрудоспособности нельзя потерять и подделать, ошибку в нем легче исправить, а выплаты по нему будут происходить быстрее.
Пилотный проект по переходу на электронный больничный последние несколько лет успешно реализовывали на территории трех российских регионов: в Астрахани, Белгороде и Крыму. Их примеру теперь последует вся страна.
– Президент подписал указ, по которому с 1 июля этого года выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут осуществляться на основании листов нетрудоспособности, выданных как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, – сказала заместитель управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ Светлана Борщ в пресс-центре «Псковской правды».
С 1 июля электронные больничные будут выдавать пока в трех медицинских учреждениях Псковcкой области: в псковской городской поликлинике, детской городской поликлинике Пскова и областной стоматологической поликлинике. Все остальные медицинские учреждения Пскова и области на электронные больничные перейдут поэтапно.
– Мы начинаем с областного центра, потому что здесь медицинские организации лучше оснащены, – говорит заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Хлынов. – По мере того как мы отработаем технологию взаимодействия, мы распространим этот опыт на Великие Луки и межрайонные больницы.
Пособие по-прежнему будет выплачивать работодатель, а затем средства ему возместит Фонд социального страхования.
По словам Светланы Борщ, планируется перевести все госучреждения на электронные больничные уже к концу года. Несколько крупных страхователей (работодателей) готовы уже с 1 июля принимать от своих сотрудников электронные больничные листы. В их числе – Псковский госуниверситет, «Севзапинвест», завод «АВАР», Росреестр. В процессе согласования находится еще несколько организаций.
Электронный больничный лист оформляет врач, сопровождает его электронной цифровой подписью и отправляет в общую базу данных, на единый портал. Доступ на этот портал будет иметь бухгалтер предприятия, заключившего соглашение.
– Программный продукт для вхождения в систему будет нужен и страхователю, и медицинским учреждениям, – говорит начальник отдела Псковского регионального отделения ФСС РФ Елена Мельникова. – Мы его сейчас отрабатываем. Наш продукт Фонд социального страхования предлагает бесплатно. Единственное, что нужно, – это выход в интернет.
– Трудностей мы не ожидаем, – говорит главный врач псковской поликлиники Галина Неваленная. – Наши доктора привыкли к электронным документам. В перспективе у врачей должно стать меньше бумажной работы.
Пилотный проект по переходу на электронный больничный последние несколько лет успешно реализовывали на территории трех российских регионов: в Астрахани, Белгороде и Крыму. Их примеру теперь последует вся страна.
– Президент подписал указ, по которому с 1 июля этого года выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут осуществляться на основании листов нетрудоспособности, выданных как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, – сказала заместитель управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ Светлана Борщ в пресс-центре «Псковской правды».
С 1 июля электронные больничные будут выдавать пока в трех медицинских учреждениях Псковcкой области: в псковской городской поликлинике, детской городской поликлинике Пскова и областной стоматологической поликлинике. Все остальные медицинские учреждения Пскова и области на электронные больничные перейдут поэтапно.
– Мы начинаем с областного центра, потому что здесь медицинские организации лучше оснащены, – говорит заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Хлынов. – По мере того как мы отработаем технологию взаимодействия, мы распространим этот опыт на Великие Луки и межрайонные больницы.
Пособие по-прежнему будет выплачивать работодатель, а затем средства ему возместит Фонд социального страхования.
По словам Светланы Борщ, планируется перевести все госучреждения на электронные больничные уже к концу года. Несколько крупных страхователей (работодателей) готовы уже с 1 июля принимать от своих сотрудников электронные больничные листы. В их числе – Псковский госуниверситет, «Севзапинвест», завод «АВАР», Росреестр. В процессе согласования находится еще несколько организаций.
Электронный больничный лист оформляет врач, сопровождает его электронной цифровой подписью и отправляет в общую базу данных, на единый портал. Доступ на этот портал будет иметь бухгалтер предприятия, заключившего соглашение.
– Программный продукт для вхождения в систему будет нужен и страхователю, и медицинским учреждениям, – говорит начальник отдела Псковского регионального отделения ФСС РФ Елена Мельникова. – Мы его сейчас отрабатываем. Наш продукт Фонд социального страхования предлагает бесплатно. Единственное, что нужно, – это выход в интернет.
1,5 млн рублей в прошлом году не выплатили по больничным в Псковской области из-за ошибок в документах. Это те деньги, которые предприятия фактически потеряли.
– Трудностей мы не ожидаем, – говорит главный врач псковской поликлиники Галина Неваленная. – Наши доктора привыкли к электронным документам. В перспективе у врачей должно стать меньше бумажной работы.
В планах правительства в 2018–2019 годах полностью перейти на электронные больничные.
Псковская область не входит в список регионов, где ФСС напрямую будет выплачивать компенсации работникам, получившим больничный. У нас по-прежнему выплаты будут проходить через работодателя.
ВажноЭлектронный лист нетрудоспособности можно будет оформить только с письменного согласия пациента. Если вы не готовы к таким техническим новшествам, можете смело отказываться. Наряду с электронным больничным остается возможность получить привычный бумажный.
КстатиОколо 200 тысяч больничных листов в год выдают в Псковской области.
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