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Врачи: Ожирение – болезнь бедных
В ежегодном докладе федерального Роспотребнадзора приведены пугающие цифры. С 2011 по 2015 год число вновь выявленных случаев ожирения по стране выросло в 2,3 раза. В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край и Пензенская область. Наша Псковская область, к счастью, в это число не входит, но расслабляться не стоит. Борьбу с действительно лишними килограммами обсудили в пресс-центре «Псковской правды».
В целом в Псковской области диагноз «ожирение» официально имеет около 1% населения, то есть болен каждый сотый. Эти цифры находятся на уровне общероссийской статистики. Казалось бы, немного. Однако стоит учитывать, что далеко не все люди, имеющие лишние килограммы, спешат со своей проблемой к диетологу. Многие и вовсе не считают эту проблему медицинской, а только эстетической. А кто-то вообще махнул на себя рукой и не обращает внимания на избыточный вес. И зря! На фоне лишних килограммов легко заработать серьезные проблемы со здоровьем, даже гриппом толстяки болеют чаще!
– Масса заболеваний связана именно с избыточным весом, – говорит руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. – В первую очередь речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Людям с избыточным весом грозят гипертония, атеросклероз, болезни желчевыводящих путей, диабет второго типа и целый ряд других очень серьезных заболеваний, которые могут привести к инвалидности и даже гибели. При сезонных эпидемиях гриппа в группу риска всегда входят люди с избыточной массой тела. Им нужно в первую очередь делать прививки, у них осложнения бывают гораздо чаще.
К ожирению, во-первых, приводит несбалансированный рацион, переедание, потребление легкоусвояемых углеводов и большого количества жиров, низкая двигательная активность. Нельзя сбрасывать со счетов и наследственность.
– Если один из родителей страдает ожирением, то 40% вероятности, что с этой проблемой столкнется и ребенок, – продолжает Александр Нестерук. – Если ожирение у обоих родителей, то уже 80%, что оно будет и у ребенка. Важна и культура питания в семье, которую мы также наследуем от родителей.
– Помимо переедания и низкой физической активности, у ожирения могут быть и другие причины, – говорит заведующая консультационно-диагностическим отделением Центра медицинской профилактики Псковской области Олеся Масленникова. – Нет ли у вас эндокринных нарушений, опухоли головного мозга, может определить только врач после обследования.
Если виновник наших лишних килограммов – только нездоровый образ жизни, то придется его поменять. Составляем новый рацион и отправляемся в спортзал.
– Мы перестали двигаться, – продолжает Олеся Масленникова. – Давайте будем честными: если у вас будет выбор – подняться по лестнице или проехать на эскалаторе, что вы предпочтете? Самое печальное, что наши нездоровые привычки перенимают дети.
Рациональное питание – это вещь не очень сложная, успокаивают специалисты. Правил немного: сколько калорий съел, столько и израсходуй, питайся разнообразно и сбалансировано, не веди сидячий образ жизни.
– Тяжело переломить стереотип: с термосом или с бульончиком на работу не пойду, – продолжает Олеся Масленникова. – Ничего страшного в этом нет. А режим питания очень важен.
Кстати, в сбалансированном рационе соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять 1:1:4.
Технологии производства еды не стоят на месте. В последние годы на полках магазинов появляется много «искусственной еды»: с вредными добавками, усилителями вкуса, консервантами, трансжирами.
Но продукты на семейном столе – исключительно наш выбор.
– Полнота чаще всего удел бедных людей, которые некачественно питаются, – говорит Александр Нестерук. – Среди персон обеспеченных, известных мало людей с избыточным весом. Они ходят в тренажерный зал, путешествуют, получают образование, ведут активный образ жизни. А люди, которые, кроме еды, других удовольствий позволить себе не могут, набирают лишние килограммы. К счастью, наше общество развивается в направлении здорового образа жизни, и позитивные перспективы видны.
Если лишних килограммов много, похудеть быстро не получится.
Как рассчитать индекс массы тела (ИМТ)
Показатель массы тела в килограммах следует разделить на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат, т. е.:
ИМТ = вес (кг) : {рост (м)}2.
Например, вес человека = 85 кг, рост = 1,64 м. Следовательно, ИМТ в этом случае равен 85: (1,64х1,64) = 31,6.
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разработана следующая интерпретация показателей ИМТ:
|
Индекс массы тела
|
Соответствие между массой человека и его ростом
|
16 и менее
|
Выраженный дефицит массы
|
16—18,5
|
Недостаточная (дефицит) масса тела
|
18,5—25
|
Норма
|
25—30
|
Избыточная масса тела (предожирение)
|
30—35
|
Ожирение первой степени
|
35—40
|
Ожирение второй степени
|
40 и более
|
Ожирение третьей степени
Самые вредные продукты:
• Колбасы и сосиски;
• Сладкая газированная вода;
• Чипсы и картофель фри;
• Гамбургеры, хот-доги и другой фастфуд;
• Покупной кетчуп и майонез;
• Пюре и лапша быстрого приготовления;
• Маргарин;
• Покупная выпечка;
• Молоко и молочные продукты долгого хранения;
• Шоколадные батончики и леденцы.
Основные принципы правильного питания:
• Исключите или сильно ограничьте высококалорийные продукты;
• Отдавайте предпочтение натуральным продуктам с большим количеством клетчатки;
• Ешьте небольшими порциями 4-5 раз в день;
• Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна
• Мясные продукты ешьте один раз в день, устраивайте вегетарианские дни несколько раз в неделю;
• Пейте не менее двух литров простой чистой воды в день.
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