​За сколько минут должна приехать скорая, почему медики не надевают бахилы, зачем диспетчер задает много вопросов и какие вызовы ставят в очередь



Медицинские хулиганы – Чем вызвана подготовка правил?



– Вот смотрите (берет калькулятор). В прошлом году результативных вызовов на скорую в Пскове было 63 965, а безрезультатных – почти 5 тысяч, то есть около 14 вызовов в сутки. Значит, одна бригада работает вхолостую.



– Что значит «безрезультатный вызов»?



– Например, к лежащему на улице вызывают скорую, звонят из проезжающей мимо машины. Когда медики приезжают, человека на этом месте уже нет, он выспался и ушел. Бывает, пожилые люди вызывают бригаду по привычке, хотя помощь им не требуется. Или забывают, что уже звонили. Иногда просто баловство, называют не тот адрес. Медики приезжают, а там скорую никто не вызывал!



– Пытались ли вы привлечь звонивших за такое «баловство»?



– Специального закона на такие случаи нет, максимум, что грозит звонившим с заведомо ложным вызовом, – административный штраф за хулиганство. Мы общались с юристами. Доказать что-либо сложно, не все номера у нас определяются. Между тем, когда доктор тратит время на ложный вызов, он может не успеть помочь умирающему.



– Кстати, про «успеть». Приходится слышать жалобы, мол, скорая не всегда торопится на вызовы.



– Люди прочитают, что скорая должна приехать в течение 20 минут, и начинают жаловаться, ругаться, скандалить. Приказом Минздрава разделены вызовы в экстренной форме и в неотложной. К первой группе относятся звонки по случаям с угрозой жизни больному: внезапные кровотечения, роды, нарушения сознания, травмы, инсульты, инфаркты. Именно на такие вызовы скорая должна приехать в течение 20 минут. Ко второй группе относятся состояния, требующие медицинского вмешательства, но не срочно, скажем, обострилось хроническое заболевание. Если нет свободных автомобилей, то мы в первую очередь обслуживаем экстренные вызовы, а неотложные ставим в очередь. Если появляются новые экстренные вызовы, неотложные отодвигаются дальше. Скорая приедет, но не сию минуту.



Максимум, что грозит телефонным хулиганам, звонящим на скорую, – штраф за хулиганство. И то, если найдут. Хороших людей больше – Бывают ли случаи, когда бригада оказывает помощь, вызов результативный, но можно было бы обойтись и без неотложки?



– Вызывают скорую помощь при повышении температуры. Других симптомов нет. Диспетчер советует принять жаропонижающее, в дневное время рекомендует вызвать врача из поликлиники. «Не хочу! Хочу скорую помощь!» Статистика говорит, что за год каждый третий житель России вызывает неотложку.



– Возможно, это говорит о вашем авторитете? О том, что люди верят в скорую и надеются на нее?



– И при этом злоупотребляют помощью. Помните сказку про мальчика, который кричал: «Волки! Волки!» А когда пришли настоящие волки, ему никто не поверил. Хотелось бы этого избежать.



Есть еще проблема. Когда человек звонит с вызовом, диспетчер начинает задавать вопросы о пациенте: что случилось, с кем, сколько больному лет, какие жалобы, номер телефона. Часто возмущаются: «Я тут не врач, приезжайте, все сами увидите!»



– А действительно, зачем диспетчер все это спрашивает?



– Вопросы не праздные. Нужен точный адрес, часто люди путаются, и скорая не знает, куда ехать. Врач или фельдшер, пока едет, на основании данных о состоянии больного продумывает варианты диагноза и своих действий, решает, какое оборудование взять с собой в квартиру.



Медперсонал нередко подвергается оскорблениям.

– О квартирах. Почему медики возмущаются, когда их просят надеть бахилы? В поликлиниках пациенты этому правилу следуют.



– А если вызываете пожарных, тоже им бахилы протягиваете? Или сначала пожар тушите? Примечательно, что речь о бахилах заходит только там, где нет угрозы жизни. А вот когда человек умирает, про бахилы никто не вспоминает, быстрее, быстрее к пациенту. Думаю, несложно свернуть или закрыть дорогое напольное покрытие, если опасаетесь за его повреждение.



Почти ушел в прошлое вопрос мытья рук, врачи или перчатки надевают, или пользуются антисептическими растворами.



Что касается агрессии, то чаще наши медики с ней сталкиваются не на физическом уровне – хотя были в последнее время случаи нападения, и



– Вас послушать, так кругом враги.



– Нет, хороших людей все-таки больше. Скажем, в том же приказе Минздрава сказано, что бригада должна организовать транспортировку больного к автомобилю. Самим медикам это зачастую не под силу, у нас есть худенькие девочки-фельдшеры, есть пенсионеры. А вот санитаров почти не осталось. У носилок шесть ручек, приходится ходить по соседям, просить о помощи. Люди откликаются. В сложных случаях вызываем МЧС.



Хочется попросить людей с пониманием относиться к тому, что во дворе стоит автомобиль скорой помощи. Дворы у нас узкие, а новые «Фиаты» достаточно крупные. Они приспособлены для качественного оказания помощи, просты и удобны. И вот стоит машина, фельдшер предупредил водителя, что сейчас вынесут пациента, уже и двери раскрыты наготове. А кому-то надо проехать, не подождать пять минут, начитают ругаться. Надо понимать: сегодня скорая приехала к твоим соседям, а завтра к тебе или твоим родным. Примеряйте ситуацию на себя.



При вызове скорой помощи больной должен точно и внятно ответить на все вопросы. Конкретно При вызове бригады скорой пациентам рекомендуют:



• Ответить на все вопросы диспетчера

• Назвать точный адрес или общеизвестные ориентиры

• Описать жалобы пациента, внешние признаки заболевания

• Организовать встречу бригады на улице

• Изолировать домашних животных

• Подготовить документы больного

• Оказывать содействие при транспортировке пациента в автомобиль



Врачи скорой помощи:



• не выдают больничные листы

• не проводят вакцинацию

• не ставят ранее назначенные уколы

• не оказывают стоматологическую помощь

• не доставляют пациентов домой из больниц и поликлиник

• не перевозят умерших

• не удаляют клещей

• не перевозят на плановые обследования

Кстати На днях 240 часов обязательных работ присудили жителю Пскова за побои, нанесенные водителю скорой помощи. 10 марта бригада прибыла на вызов к беременной женщине, почувствовавшей ухудшение состояния. Потребовалась госпитализация, но ее 21-летний сожитель пытался этому помешать – побил водителя. Все произошло в новом микрорайоне города, находящемся на территории деревни Родина.

Юлия Шарипова Автор фото: Андрей Степанов На Псковскую станцию скорой медицинской помощи журналистов «Псковской правды» пригласил ее главврач Михаил Мартынов. Он рассказал, что в регионе готовится официальный документ о правилах вызова скорой помощи и пояснил, зачем требуется регулирование отношений пациентов и неотложки.– Вот смотрите (берет калькулятор). В прошлом году результативных вызовов на скорую в Пскове было 63 965, а безрезультатных – почти 5 тысяч, то есть около 14 вызовов в сутки. Значит, одна бригада работает вхолостую.– Например, к лежащему на улице вызывают скорую, звонят из проезжающей мимо машины. Когда медики приезжают, человека на этом месте уже нет, он выспался и ушел. Бывает, пожилые люди вызывают бригаду по привычке, хотя помощь им не требуется. Или забывают, что уже звонили. Иногда просто баловство, называют не тот адрес. Медики приезжают, а там скорую никто не вызывал!– Специального закона на такие случаи нет, максимум, что грозит звонившим с заведомо ложным вызовом, – административный штраф за хулиганство. Мы общались с юристами. Доказать что-либо сложно, не все номера у нас определяются. Между тем, когда доктор тратит время на ложный вызов, он может не успеть помочь умирающему.– Люди прочитают, что скорая должна приехать в течение 20 минут, и начинают жаловаться, ругаться, скандалить. Приказом Минздрава разделены вызовы в экстренной форме и в неотложной. К первой группе относятся звонки по случаям с угрозой жизни больному: внезапные кровотечения, роды, нарушения сознания, травмы, инсульты, инфаркты. Именно на такие вызовы скорая должна приехать в течение 20 минут. Ко второй группе относятся состояния, требующие медицинского вмешательства, но не срочно, скажем, обострилось хроническое заболевание. Если нет свободных автомобилей, то мы в первую очередь обслуживаем экстренные вызовы, а неотложные ставим в очередь. Если появляются новые экстренные вызовы, неотложные отодвигаются дальше. Скорая приедет, но не сию минуту.– Вызывают скорую помощь при повышении температуры. Других симптомов нет. Диспетчер советует принять жаропонижающее, в дневное время рекомендует вызвать врача из поликлиники. «Не хочу! Хочу скорую помощь!» Статистика говорит, что за год каждый третий житель России вызывает неотложку.– И при этом злоупотребляют помощью. Помните сказку про мальчика, который кричал: «Волки! Волки!» А когда пришли настоящие волки, ему никто не поверил. Хотелось бы этого избежать.Есть еще проблема. Когда человек звонит с вызовом, диспетчер начинает задавать вопросы о пациенте: что случилось, с кем, сколько больному лет, какие жалобы, номер телефона. Часто возмущаются: «Я тут не врач, приезжайте, все сами увидите!»– Вопросы не праздные. Нужен точный адрес, часто люди путаются, и скорая не знает, куда ехать. Врач или фельдшер, пока едет, на основании данных о состоянии больного продумывает варианты диагноза и своих действий, решает, какое оборудование взять с собой в квартиру.– А если вызываете пожарных, тоже им бахилы протягиваете? Или сначала пожар тушите? Примечательно, что речь о бахилах заходит только там, где нет угрозы жизни. А вот когда человек умирает, про бахилы никто не вспоминает, быстрее, быстрее к пациенту. Думаю, несложно свернуть или закрыть дорогое напольное покрытие, если опасаетесь за его повреждение.Почти ушел в прошлое вопрос мытья рук, врачи или перчатки надевают, или пользуются антисептическими растворами.Что касается агрессии, то чаще наши медики с ней сталкиваются не на физическом уровне – хотя были в последнее время случаи нападения, и я о них в пресс-центре «Псковской правды» рассказывал – а на словесном. Оскорбления, угрозы, упреки мы слышим как от родственников, так и от самих пациентов. Надо понимать, что это никак не ускорит оказание помощи.– Нет, хороших людей все-таки больше. Скажем, в том же приказе Минздрава сказано, что бригада должна организовать транспортировку больного к автомобилю. Самим медикам это зачастую не под силу, у нас есть худенькие девочки-фельдшеры, есть пенсионеры. А вот санитаров почти не осталось. У носилок шесть ручек, приходится ходить по соседям, просить о помощи. Люди откликаются. В сложных случаях вызываем МЧС.Хочется попросить людей с пониманием относиться к тому, что во дворе стоит автомобиль скорой помощи. Дворы у нас узкие, а новые «Фиаты» достаточно крупные. Они приспособлены для качественного оказания помощи, просты и удобны. И вот стоит машина, фельдшер предупредил водителя, что сейчас вынесут пациента, уже и двери раскрыты наготове. А кому-то надо проехать, не подождать пять минут, начитают ругаться. Надо понимать: сегодня скорая приехала к твоим соседям, а завтра к тебе или твоим родным. Примеряйте ситуацию на себя.• Ответить на все вопросы диспетчера• Назвать точный адрес или общеизвестные ориентиры• Описать жалобы пациента, внешние признаки заболевания• Организовать встречу бригады на улице• Изолировать домашних животных• Подготовить документы больного• Оказывать содействие при транспортировке пациента в автомобиль• не выдают больничные листы• не проводят вакцинацию• не ставят ранее назначенные уколы• не оказывают стоматологическую помощь• не доставляют пациентов домой из больниц и поликлиник• не перевозят умерших• не удаляют клещей• не перевозят на плановые обследованияНа днях 240 часов обязательных работ присудили жителю Пскова за побои, нанесенные водителю скорой помощи. 10 марта бригада прибыла на вызов к беременной женщине, почувствовавшей ухудшение состояния. Потребовалась госпитализация, но ее 21-летний сожитель пытался этому помешать – побил водителя. Все произошло в новом микрорайоне города, находящемся на территории деревни Родина.