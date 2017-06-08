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Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь

08 Июня 2017 - 09:36
Главная → Заметки → Здоровье
​За сколько минут должна приехать скорая, почему медики не надевают бахилы, зачем диспетчер задает много вопросов и какие вызовы ставят в очередь
На Псковскую станцию скорой медицинской помощи журналистов «Псковской правды» пригласил ее главврач Михаил Мартынов. Он рассказал, что в регионе готовится официальный документ о правилах вызова скорой помощи и пояснил, зачем требуется регулирование отношений пациентов и неотложки.
 

Медицинские хулиганы

– Чем вызвана подготовка правил? 

– Вот смотрите (берет калькулятор). В прошлом году результативных вызовов на скорую в Пскове было 63 965, а безрезультатных – почти 5 тысяч, то есть около 14 вызовов в сутки. Значит, одна бригада работает вхолостую.

– Что значит «безрезультатный вызов»?

– Например, к лежащему на улице вызывают скорую, звонят из проезжающей мимо машины. Когда медики приезжают, человека на этом месте уже нет, он выспался и ушел. Бывает, пожилые люди вызывают бригаду по привычке, хотя помощь им не требуется. Или забывают, что уже звонили. Иногда просто баловство, называют не тот адрес. Медики приезжают, а там скорую никто не вызывал!

– Пытались ли вы привлечь звонивших за такое «баловство»?

– Специального закона на такие случаи нет, максимум, что грозит звонившим с заведомо ложным вызовом, – административный штраф за хулиганство. Мы общались с юристами. Доказать что-либо сложно, не все номера у нас определяются. Между тем, когда доктор тратит время на ложный вызов, он может не успеть помочь умирающему.

– Кстати, про «успеть». Приходится слышать жалобы, мол, скорая не всегда торопится на вызовы.

– Люди прочитают, что скорая должна приехать в течение 20 минут, и начинают жаловаться, ругаться, скандалить. Приказом Минздрава разделены вызовы в экстренной форме и в неотложной. К первой группе относятся звонки по случаям с угрозой жизни больному: внезапные кровотечения, роды, нарушения сознания, травмы, инсульты, инфаркты. Именно на такие вызовы скорая должна приехать в течение 20 минут. Ко второй группе относятся состояния, требующие медицинского вмешательства, но не срочно, скажем, обострилось хроническое заболевание. Если нет свободных автомобилей, то мы в первую очередь обслуживаем экстренные вызовы, а неотложные ставим в очередь. Если появляются новые экстренные вызовы, неотложные отодвигаются дальше. Скорая приедет, но не сию минуту. 
 

Максимум, что грозит телефонным хулиганам, звонящим на скорую, – штраф за хулиганство. И то, если найдут.
 

Хороших людей больше

– Бывают ли случаи, когда бригада оказывает помощь, вызов результативный, но можно было бы обойтись и без неотложки?

– Вызывают скорую помощь при повышении температуры. Других симптомов нет. Диспетчер советует принять жаропонижающее, в дневное время рекомендует вызвать врача из поликлиники. «Не хочу! Хочу скорую помощь!» Статистика говорит, что за год каждый третий житель России вызывает неотложку.

– Возможно, это говорит о вашем авторитете? О том, что люди верят в скорую и надеются на нее?

– И при этом злоупотребляют помощью. Помните сказку про мальчика, который кричал: «Волки! Волки!» А когда пришли настоящие волки, ему никто не поверил. Хотелось бы этого избежать. 

Есть еще проблема. Когда человек звонит с вызовом, диспетчер начинает задавать вопросы о пациенте: что случилось, с кем, сколько больному лет, какие жалобы, номер телефона. Часто возмущаются: «Я тут не врач, приезжайте, все сами увидите!»

– А действительно, зачем диспетчер все это спрашивает?

– Вопросы не праздные. Нужен точный адрес, часто люди путаются, и скорая не знает, куда ехать. Врач или фельдшер, пока едет, на основании данных о состоянии больного продумывает варианты диагноза и своих действий, решает, какое оборудование взять с собой в квартиру. 

Медперсонал нередко подвергается оскорблениям.

– О квартирах. Почему медики возмущаются, когда их просят надеть бахилы? В поликлиниках пациенты этому правилу следуют.

– А если вызываете пожарных, тоже им бахилы протягиваете? Или сначала пожар тушите? Примечательно, что речь о бахилах заходит только там, где нет угрозы жизни. А вот когда человек умирает, про бахилы никто не вспоминает, быстрее, быстрее к пациенту. Думаю, несложно свернуть или закрыть дорогое напольное покрытие, если опасаетесь за его повреждение. 

Почти ушел в прошлое вопрос мытья рук, врачи или перчатки надевают, или пользуются антисептическими растворами. 

Что касается агрессии, то чаще наши медики с ней сталкиваются не на физическом уровне – хотя были в последнее время случаи нападения, и я о них в пресс-центре «Псковской правды» рассказывал – а на словесном. Оскорбления, угрозы, упреки мы слышим как от родственников, так и от самих пациентов. Надо понимать, что это никак не ускорит оказание помощи. 

– Вас послушать, так кругом враги.

– Нет, хороших людей все-таки больше. Скажем, в том же приказе Минздрава сказано, что бригада должна организовать транспортировку больного к автомобилю. Самим медикам это зачастую не под силу, у нас есть худенькие девочки-фельдшеры, есть пенсионеры. А вот санитаров почти не осталось. У носилок шесть ручек, приходится ходить по соседям, просить о помощи. Люди откликаются. В сложных случаях вызываем МЧС. 

Хочется попросить людей с пониманием относиться к тому, что во дворе стоит автомобиль скорой помощи. Дворы у нас узкие, а новые «Фиаты» достаточно крупные. Они приспособлены для качественного оказания помощи, просты и удобны. И вот стоит машина, фельдшер предупредил водителя, что сейчас вынесут пациента, уже и двери раскрыты наготове. А кому-то надо проехать, не подождать пять минут, начитают ругаться. Надо понимать: сегодня скорая приехала к твоим соседям, а завтра к тебе или твоим родным. Примеряйте ситуацию на себя.

При вызове скорой помощи больной должен точно и внятно ответить на все вопросы.
 

Конкретно

При вызове бригады скорой пациентам рекомендуют:

• Ответить на все вопросы диспетчера
• Назвать точный адрес или общеизвестные ориентиры
• Описать жалобы пациента, внешние признаки заболевания
• Организовать встречу бригады на улице
• Изолировать домашних животных
• Подготовить документы больного
• Оказывать содействие при транспортировке пациента в автомобиль

Врачи скорой помощи:

• не выдают больничные листы
• не проводят вакцинацию
• не ставят ранее назначенные уколы
• не оказывают стоматологическую помощь
• не доставляют пациентов домой из больниц и поликлиник
• не перевозят умерших
• не удаляют клещей
• не перевозят на плановые обследования
 

Кстати

На днях 240 часов обязательных работ присудили жителю Пскова за побои, нанесенные водителю скорой помощи. 10 марта бригада прибыла на вызов к беременной женщине, почувствовавшей ухудшение состояния. Потребовалась госпитализация, но ее 21-летний сожитель пытался этому помешать – побил водителя. Все произошло в новом микрорайоне города, находящемся на территории деревни Родина. 
 

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