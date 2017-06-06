Как проверяются работницы платной любви, какой способ передачи вируса самый распространенный и зачем анализы на ВИЧ включили в диспансеризацию



Врачи рассказывают, что при регулярной терапии люди с ВИЧ проживают долгую полноценную жизнь.

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Псковская область по-прежнему является регионом с низким показателем распространения ВИЧ-инфекции. Но регион граничит с неблагополучными.– Впервые в этом году с 15 по 19 мая по всей стране проводилась так называемая расширенная неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию, – рассказывает главный врач Центра СПИД Ирина Сивачева. – В октябре прошлого года было издано постановление правительства, по которому предлагалось осуществлять тестирование на ВИЧ всем людям, обращающимся за медицинской помощью у нас в стране. Это была первая неделя, когда мы широко предлагали тестироваться всем желающим.Сотрудники Центра СПИД выезжали в различные организации для того, чтобы проводить эти мероприятия. И за неделю исследования на ВИЧ прошли свыше тысячи жителей области.– 1020 человека в Псковской области прошли тестирование. Серьезная цифра, – отмечает Ирина Сивачева.Проведение расширенного тестирования связано с тем, что в стране наблюдается прирост заболеваемости ВИЧ. В том числе остается достаточно пораженным Северо-Западный федеральный округ, особенно Ленобласть, Санкт-Петербург и Новгородская область.– В нашей области с начала регистрации ВИЧ-инфекции – с 1991 года – зарегистрировано 1005 человек с заболеванием. Но общение с жителями Санкт-Петербурга, Ленобласти и других областей приводит к заражению жителей нашей области. Только 15 % заражаются, употребляя наркотики инъекционным способом. Основной путь заражения – инфицирование при незащищенном половом контакте, – отмечает Ирина Сивачева.– В развитие распространения вируса иммунодефицита человека втягиваются слои населения, которые мы считаем социально адаптированными, – подтверждает слова коллеги заместитель главврача Центра СПИД Владимир Трофимов. – По данным 2017 года, отношение инфицированных мужнин и женщин один к одному. Гетеросексуальный путь передачи инфекции является основным. Тем не менее большинство социально адаптированных людей считают, что такая ситуация с ними не может случиться.Поэтому с 2017 года при диспансеризации предлагают тестирование на ВИЧ.– Это необходимо, чтобы выявить людей с заболеванием, назначить им терапию и сохранить нормальное качество жизни. Для того чтобы инфекция выявлялась не в поздних стадиях, когда лечение этого заболевания не требует значительных ресурсов. Тенденция расширения тестирования на ВИЧ отмечается во всех государствах, – рассказала главный врач Центра СПИД.Она также отметила, что жители Псковской области стесняются тестироваться на ВИЧ. Более того, многие считают, что если они не относятся к уязвимым группам населения (лицам, которые употребляют наркотики, предоставляют сексуальные услуги за плату, имеют гомосексуальные контакты), то заболевание это их не коснется.– Иногда даже люди воспринимают как личное оскорбление предложение тестироваться на ВИЧ. Некоторые пытались на нас жаловаться. Это неправильная ситуация, – считает врач.В Псковской области в 2015 году было зарегистрировано 130 человек с ВИЧ, из них 74 – жители области, остальные – приезжие. В 2016 – 106 человек, из них 96 – жители области. Количество детей с ВИЧ на территории Псковской области минимальное – 15 человек. Причем половина их прибыла из других регионов РФ. Все дети получают лечение и наблюдаются у врачей.Инфекция характерных симптомов не имеет. Поэтому главное – вовремя провести лабораторные обследования. Все они бесплатны. При желании их можно провести анонимно и прийти за ответом. По телефону результат обследования не сообщают.– Пациенты, у которых был обнаружен ВИЧ, до сих пор живы, – успокаивает Ирина Сивачева. – Они имеют детей, работают. Они полезны обществу. Ничего страшного с ними не происходит.– У нас регулярно проходят обследование девушки, предоставляющие сексуальные услуги за плату. С теми, кто стоит на дорогах, сложнее, и инфекций там больше, – рассказала специалист Центра профилактики и борьбы со СПИД по работе с уязвимыми группами населения Ирина Городецкая.Причем в группу риска специалисты также включают и студентов, которые только начинают вести активную сексуальную жизнь.– Среди молодежи пропагандируем не только безопасный секс, но и нежелательность раннего начала половой жизни и частой смены партнеров.