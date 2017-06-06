6 Июня 2017
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Тест на ВИЧ оскорбляет псковичей
Как проверяются работницы платной любви, какой способ передачи вируса самый распространенный и зачем анализы на ВИЧ включили в диспансеризацию
Псковская область по-прежнему является регионом с низким показателем распространения ВИЧ-инфекции. Но регион граничит с неблагополучными.
– Впервые в этом году с 15 по 19 мая по всей стране проводилась так называемая расширенная неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию, – рассказывает главный врач Центра СПИД Ирина Сивачева. – В октябре прошлого года было издано постановление правительства, по которому предлагалось осуществлять тестирование на ВИЧ всем людям, обращающимся за медицинской помощью у нас в стране. Это была первая неделя, когда мы широко предлагали тестироваться всем желающим.
Сотрудники Центра СПИД выезжали в различные организации для того, чтобы проводить эти мероприятия. И за неделю исследования на ВИЧ прошли свыше тысячи жителей области.
– 1020 человека в Псковской области прошли тестирование. Серьезная цифра, – отмечает Ирина Сивачева.
Проведение расширенного тестирования связано с тем, что в стране наблюдается прирост заболеваемости ВИЧ. В том числе остается достаточно пораженным Северо-Западный федеральный округ, особенно Ленобласть, Санкт-Петербург и Новгородская область.
– В нашей области с начала регистрации ВИЧ-инфекции – с 1991 года – зарегистрировано 1005 человек с заболеванием. Но общение с жителями Санкт-Петербурга, Ленобласти и других областей приводит к заражению жителей нашей области. Только 15 % заражаются, употребляя наркотики инъекционным способом. Основной путь заражения – инфицирование при незащищенном половом контакте, – отмечает Ирина Сивачева.
– В развитие распространения вируса иммунодефицита человека втягиваются слои населения, которые мы считаем социально адаптированными, – подтверждает слова коллеги заместитель главврача Центра СПИД Владимир Трофимов. – По данным 2017 года, отношение инфицированных мужнин и женщин один к одному. Гетеросексуальный путь передачи инфекции является основным. Тем не менее большинство социально адаптированных людей считают, что такая ситуация с ними не может случиться.
Поэтому с 2017 года при диспансеризации предлагают тестирование на ВИЧ.
– Это необходимо, чтобы выявить людей с заболеванием, назначить им терапию и сохранить нормальное качество жизни. Для того чтобы инфекция выявлялась не в поздних стадиях, когда лечение этого заболевания не требует значительных ресурсов. Тенденция расширения тестирования на ВИЧ отмечается во всех государствах, – рассказала главный врач Центра СПИД.
Она также отметила, что жители Псковской области стесняются тестироваться на ВИЧ. Более того, многие считают, что если они не относятся к уязвимым группам населения (лицам, которые употребляют наркотики, предоставляют сексуальные услуги за плату, имеют гомосексуальные контакты), то заболевание это их не коснется.
– Иногда даже люди воспринимают как личное оскорбление предложение тестироваться на ВИЧ. Некоторые пытались на нас жаловаться. Это неправильная ситуация, – считает врач.
Врачи рассказывают, что при регулярной терапии люди с ВИЧ проживают долгую полноценную жизнь.
– Пациенты, у которых был обнаружен ВИЧ, до сих пор живы, – успокаивает Ирина Сивачева. – Они имеют детей, работают. Они полезны обществу. Ничего страшного с ними не происходит.
Причем в группу риска специалисты также включают и студентов, которые только начинают вести активную сексуальную жизнь.
– Среди молодежи пропагандируем не только безопасный секс, но и нежелательность раннего начала половой жизни и частой смены партнеров.
– Впервые в этом году с 15 по 19 мая по всей стране проводилась так называемая расширенная неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию, – рассказывает главный врач Центра СПИД Ирина Сивачева. – В октябре прошлого года было издано постановление правительства, по которому предлагалось осуществлять тестирование на ВИЧ всем людям, обращающимся за медицинской помощью у нас в стране. Это была первая неделя, когда мы широко предлагали тестироваться всем желающим.
Сотрудники Центра СПИД выезжали в различные организации для того, чтобы проводить эти мероприятия. И за неделю исследования на ВИЧ прошли свыше тысячи жителей области.
– 1020 человека в Псковской области прошли тестирование. Серьезная цифра, – отмечает Ирина Сивачева.
Проведение расширенного тестирования связано с тем, что в стране наблюдается прирост заболеваемости ВИЧ. В том числе остается достаточно пораженным Северо-Западный федеральный округ, особенно Ленобласть, Санкт-Петербург и Новгородская область.
– В нашей области с начала регистрации ВИЧ-инфекции – с 1991 года – зарегистрировано 1005 человек с заболеванием. Но общение с жителями Санкт-Петербурга, Ленобласти и других областей приводит к заражению жителей нашей области. Только 15 % заражаются, употребляя наркотики инъекционным способом. Основной путь заражения – инфицирование при незащищенном половом контакте, – отмечает Ирина Сивачева.
– В развитие распространения вируса иммунодефицита человека втягиваются слои населения, которые мы считаем социально адаптированными, – подтверждает слова коллеги заместитель главврача Центра СПИД Владимир Трофимов. – По данным 2017 года, отношение инфицированных мужнин и женщин один к одному. Гетеросексуальный путь передачи инфекции является основным. Тем не менее большинство социально адаптированных людей считают, что такая ситуация с ними не может случиться.
Поэтому с 2017 года при диспансеризации предлагают тестирование на ВИЧ.
– Это необходимо, чтобы выявить людей с заболеванием, назначить им терапию и сохранить нормальное качество жизни. Для того чтобы инфекция выявлялась не в поздних стадиях, когда лечение этого заболевания не требует значительных ресурсов. Тенденция расширения тестирования на ВИЧ отмечается во всех государствах, – рассказала главный врач Центра СПИД.
Она также отметила, что жители Псковской области стесняются тестироваться на ВИЧ. Более того, многие считают, что если они не относятся к уязвимым группам населения (лицам, которые употребляют наркотики, предоставляют сексуальные услуги за плату, имеют гомосексуальные контакты), то заболевание это их не коснется.
– Иногда даже люди воспринимают как личное оскорбление предложение тестироваться на ВИЧ. Некоторые пытались на нас жаловаться. Это неправильная ситуация, – считает врач.
Врачи рассказывают, что при регулярной терапии люди с ВИЧ проживают долгую полноценную жизнь.
ЦифрыВ Псковской области в 2015 году было зарегистрировано 130 человек с ВИЧ, из них 74 – жители области, остальные – приезжие. В 2016 – 106 человек, из них 96 – жители области. Количество детей с ВИЧ на территории Псковской области минимальное – 15 человек. Причем половина их прибыла из других регионов РФ. Все дети получают лечение и наблюдаются у врачей.
ВажноИнфекция характерных симптомов не имеет. Поэтому главное – вовремя провести лабораторные обследования. Все они бесплатны. При желании их можно провести анонимно и прийти за ответом. По телефону результат обследования не сообщают.
– Пациенты, у которых был обнаружен ВИЧ, до сих пор живы, – успокаивает Ирина Сивачева. – Они имеют детей, работают. Они полезны обществу. Ничего страшного с ними не происходит.
Кстати– У нас регулярно проходят обследование девушки, предоставляющие сексуальные услуги за плату. С теми, кто стоит на дорогах, сложнее, и инфекций там больше, – рассказала специалист Центра профилактики и борьбы со СПИД по работе с уязвимыми группами населения Ирина Городецкая.
Причем в группу риска специалисты также включают и студентов, которые только начинают вести активную сексуальную жизнь.
– Среди молодежи пропагандируем не только безопасный секс, но и нежелательность раннего начала половой жизни и частой смены партнеров.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
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