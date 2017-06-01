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Тестирование на ВИЧ станет расширенным

01 Июня 2017 - 11:40
Главная → Заметки → Здоровье
Обследование на вирус иммунодефицита псковичам будет предложено в рамках диспансеризации
Тест на ВИЧ можно будет сделать в рамках прохождения диспансеризации. Об этом сообщила главный врач Центра СПИД Ирина Сивачева в пресс-центре Медиахолдинга Псковской области. 

По ее словам, в этом году впервые было проведено тестирование на ВИЧ всем обращающимся за медицинской помощью. За неделю проведения тестирования в Псковской области обследование прошли 1020 человек. Учитывая то, что в год проводится от 9 до 10 тысяч обследований, за пять дней это большая цифра. 

- Проведение расширенного тестирования связано с тем, что ситуация в стране характеризуется приростом заболеваемости ВИЧ. В Псковской области в 2015 году было зарегистрировано 130 человек. В 2016 - 106 человек. Казалось бы, количество инфицированных уменьшилось, однако среди этих 106 человек - большинство жителей области.

Кроме того, по словам Ирины Сивачевой, в стране ситуация с ВИЧ остается сложной. В том числе, остается пораженным Северо-Западный федеральный округ, особенно, Ленобласть и Новгородская область. 

- В нашей области с начала регисттрации ВИЧ-инфекции, с 1991 года зарегистрировано 1005 жителей с заболеванием. Но общение с жителями Леноласти и других областей приводит к заражению жителей нашей области. На территории РФ основной путь заражения – инфицирование при незащищенном половом контакте. Только 15% употребляя наркотики инъекционным способом. 

Поэтому при диспансеризации теперь предлагается тестирование на ВИЧ. Это необходимо, чтобы ВИЧ инфекция выявлялась в ранней стадии, когда лечение этого заболевания не требует больших ресурсов. Тенденция о расширении тестирования на ВИЧ принята во всех государствах. 

- Что мы отмечаем, что люди жители Псковской области стесняются тестироваться на ВИЧ. Но важно помнить о том, что инфекция характерных симптомов не имеет. Поэтому главное во время – провести лабораторное обследование, - отметил заместитель главного врача Владимир Трофимов. 

По его словам, важно людям предлагать тестирование. Все обследования бесплатны. При желании анонимно проводятся.
 

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