Что приводит к бездетному браку

Три года женаты, а детей все еще нет? У вас все нормально? Когда же мы, наконец, дождемся внуков? Не пора ли подумать о продолжении рода?



Подобные вопросы довольно часто звучат в адрес супругов, которые не один год живут вместе, а детей пока нет. Люди, их задающие, даже не задумываются о том, что расспросы могут стать одной из причин бездетного брака.



Точной статистики по бесплодным бракам ни в России, ни в мире нет. Дело в том, что далеко не все пары обращаются за помощью, полагая, что отсутствие детей – это не проблема. Согласно данным, предоставленным ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения), с проблемой бесплодия сталкивается одна треть супружеских пар. Причем диагностируется оно примерно в равном процентном соотношении как у мужчин, так и у женщин.



Причины для беспокойства

– Понятие «бесплодие» сочетает в себе как болезнь, патологию, так и функциональное состояние, – объясняет главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. – Если супружеская пара не имеет детей и не планирует, вроде это и не болезнь. А вот с того момента, как супруги планируют беременность, а она не наступает, это уже диагноз. Если в течение полугода отношения у пары без контрацепции, а беременности нет – это повод обратиться к врачу. Год не забеременеть – можно ставить диагноз. В этом случае надо пройти обследование. Ведь чем раньше выявить причину, тем эффективнее лечение.



Если в течение 3-5 лет пара предохраняется прерванным половым актом, а беременность не наступает – у пары проблемы.



Высокий жизненный ритм и большие амбиции в плане достатка, карьеры, образования отодвигают дату рождения первенца. И если способность мужчины к продолжению рода более длительная, то женщина, чтобы обеспечить здоровое потомство, должна родить первого ребенка до 30 лет, а еще лучше – в 26-28 лет.



– Что такое беременность? Это когда яйцеклетка соединяется со сперматозоидом, – поясняет Галина Неваленная. – Яйцеклетки закладываются у девочки в возрасте 6-7 недель беременности ее мамы. Дальше в течение жизни они развиваются. И если были какие-то серьезные проблемы или факторы риска в молодости, то впоследствии это сказывается. У мужчин другая фертильность. Цикл созревания сперматозоида от 70 до 90 дней. Идет более частое обновление генетического материала. Поэтому акцент мы все же делаем на женском репродуктивном здоровье.



В случае ненаступления беременности женщине следует обращаться к гинекологу, а мужчине – к урологу.



Во избежание последующих проблем важно научить молодежь защищаться от инфекций, передающихся половым путем. Ведь некоторые начинают жить половой жизнью в 14-15 лет и к 18-19 годам успевают переболеть всеми инфекциями.



– Считается, что если у женщины были 3-5 партнеров и половые отношения без защиты, весь спектр инфекций ей обеспечен. Поэтому и пропагандируется вопрос о вакцинации против рака шейки матки (вирус папилломы человека). Ведь чем раньше начинаются половые отношения, тем меньше они защищены от этого вируса, тем выше риск получить рак. А кроме папилломы есть и другие инфекции. Вот почему в обществе с большой теплотой относятся к моногамным бракам – это естественная защита.



Детские травмы и бесплодие

В последние годы в области участились случаи психологической бездетности. И если раньше психологическим причинам ненаступления беременности уделялось мало внимания, то сейчас они завоевывают первые позиции. Все чаще гинекологи посылают пару на консультацию к психологу.



Психологическая бездетность может быть как у женщин, так и у мужчин. Среди ее причин в том числе и детские травмы (насилие в семье, властные родители и пр.). Результат – человек блокирует способность забеременеть. Известны случаи, когда неосознанно женщина управляет своей яйцеклеткой и та не выходит навстречу сперматозоиду.



– Общество привыкло беспардонно вмешиваться в интимные отношения, – говорит перинатальный психолог Областного центра медицинской профилактики Елена Антонова. – А все, что связано с беременностью или ее ненаступлением, это интимный вопрос двух людей. А как у нас? О! Вы два года женаты, а детей нет? Как на эти вопросы отвечать молодым людям? Понятно, что они закрываются, в том числе и от беременности. «Мы над этим работаем», – отвечают они как правило. А над этим не надо работать, это чувства. Все мы знаем такие случаи, когда пара, отчаявшись, ребенка усыновляет и спустя какое-то время наступает беременность. Что происходит? Работать больше не надо, можно просто жить – и блок снимается.



В идеале любой пациент должен прийти к психологу, потому что половина заболеваний – психосоматические, а уж бездетные пары – тем более. Однако зачастую люди воспринимают предложение проконсультироваться у специалиста как оскорбление.



– Когда люди к нам приходят, мы начинаем с мотивов зачатия, – рассказывает Елена Антонова. – Важно понять, зачем нужен ребенок. Говорят, возраст подошел, достигли определенного статуса, бабушки и дедушки заждались. Мотивы зачатия изначально искажены, а это уже некий стопор для наступления беременности.



ЭКО – крайний вариант

Этим пользуются частные репродуктивные центры, предлагающие парам, у которых есть проблемы с зачатием ребенка, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).



– Традиционная точка зрения врачей на ЭКО: сначала надо пройтиполностью обследования, использовать возможности обычного рутинного лечения и только потом идти на процедуру, – объясняет Галина Неваленная. – ЭКО – огромная нагрузка для организма, это супер-, гиперстимуляция.

Специальными препаратами яичник заставляют отдать не одну яйцеклетку, как природой заложено, а сразу несколько. Подход государственной медицины – минимально-оптимальное лечение. А в платных центрах как? Принесли 100 000 рублей, давайте сделаем ЭКО. А может, достаточно просто с психологом поговорить.



Бывает, что с медицинской точки зрения все хорошо и у мужчины, и у женщины, а беременность не наступает. Результаты обследования показывают, что организм женщины борется против инфекции, которая находится в сперматозоиде.



– И шейка матки не пропускает его, – говорит Галина Неваленная. – И это хорошо! Бывает разница в генном материале – сперматозоиды не могут проникнуть внутрь яйцеклетки. Такие ситуации разрешаются без всякого ЭКО, например, искусственной инсеминацией.



На ЭКО пациенты направляются по показаниям. Процедура эта входит в программу ОМС (обязательное медицинское страхование) и является бесплатной. Ограничений по числу попыток нет. Есть женщины, которые делали и по 8, и по 10 ЭКО, однако увлекаться не стоит, последствия могут дать о себе знать в более старшем возрасте (55-60 лет).



– Мы сталкиваемся с пациентами, которые идут на ЭКО, не имея особых проблем со здоровьем, – говорит главный врач Областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова. – Идут, потому что хотят выбрать пол ребенка. В платных центрах их убеждают, что это точно будет мальчик или девочка, точно здоровый. Заверяют, что можно чуть ли не цвет глаз у ребенка выбрать. Речь будто вовсе и не о ребенке идет, а о выборе щенка или котенка в зоомагазине.



Как должно быть в идеале?

• Половые отношения в браке, потому что при моногамности ниже риск получить инфекцию;



• Первая беременность до 28 лет;



• Не менее 2-3 детей, рожденных в достаточно молодом возрасте.



Кстати

Положительный результат ЭКО – это не более 20-40 %.

