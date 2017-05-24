Что мы едим? Есть ли на самом деле экологически чистые продукты и кому они по карману? В Пскове обсудили тему столь модного сейчас экологического питания

Правильное питание – неотъемлемая часть здорового образа жизни. От того, что мы едим, во многом зависит наше здоровье и долголетие. Эксперты собрались в редакции газеты, чтобы поговорить о качестве еды на наших столах и развеять мифы.



Ирина Единова, глава крестьянско-фермерского хозяйства, Печорский район:



– Если быть честными, земля, на которой выращивают экологически чистые продукты, не должна обрабатываться трактором. Ее нужно пахать при помощи коня. Пропалывать посадки нужно вручную. А выращивать овощи лучше всего в лесу, вдали от автомобильных дорог и промышленных предприятий. Семена нужно выводить самому, как делали наши прабабушки. Только тогда продукты могут считаться экологически чистыми в полном смысле слова. Реально я даже не представляю, где это можно осуществить. Пашем мы при помощи трактора, не можем совсем обойтись без удобрений, без них не получишь урожая. Все дачники используют сейчас удобрения. Даже мои 15-20 гектаров руками не выполешь, что уж говорить о более крупных хозяйствах. К сожалению, псковичи предпочитают дешевые продукты. А дешевый продукт не может быть очень хорошего качества. Правда, есть несколько брэндов, которые пользуются спросом. К примеру, изборские огурцы или печорская клубника. Но за них очень часто пытаются выдать белорусский товар. В Изборске сейчас всего два человека, которые приезжают в Псков торговать огурцами. Но при этом весь Псков завален изборскими огурцами, причем с апреля.



Наталья Папишина, координатор проекта развития фермерства:



– Выбирая продукты для своего стола, нужно действовать по принципу наименьшего вреда, внимательно смотреть, где продукт изготовлен. Естественно, если сравнивать фермерские продукты и товар, который мы покупаем в сетевых магазинах, фермерские продукты выиграют. Представьте куриц, которые имеют возможность гулять, и сравните с теми, которых выращивают в инкубаторах. Разница очевидна. Мы можем увидеть, насколько у фермерского яйца ярче желток по сравнению с магазинным. Конечно, фермерские продукты дороже. Но человек, заботящийся о здоровье, может составить для себя корзину и решить, что он может покупать хотя бы раз в неделю. У нас в области фермерские продукты практически не попадают в сетевые магазины – условия для фермеров неудобны. Есть несколько предпринимателей, которые сотрудничают с крупными супермаркетами, но поставляют в основном зелень. Часто в супермаркетах есть продукты, которые маркируются отметками «экологически чистый продукт», но это просто маркетинговый ход и доверять таким значкам не стоит. В Псковской области платежеспособность населения невысока и фермерские продукты не пользуются массовым спросом, а вот в Москве продукция псковских фермеров идет на ура, для столичных жителей, измученных мегаполисом, она как глоток свежего воздуха. Да и самим фермерам выгоднее сотрудничать с крупными городами. Предприниматели, которые разводят кроликов, два раза постояли на нашем рынке, продали за день три тушки и поехали в Петербург.



Жанна Брябрина, начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Псковской области:



– Есть официально установленное понятие «органические продукты». Это те продукты, где не менее 95 % ингредиентов получены с использованием технологий, которые обеспечивают изготовление пищевых продуктов из сырья без применения пестицидов, химических удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста, антибиотиков, гормональных препаратов, ГМО. Только такие продукты могут быть помечены маркировкой «органические продукты». Все остальное к органическим продуктам не относится. Все прочие знаки, как уже правильно отметили, маркетинговые ходы, законом они не запрещены. Даже мед, который собирали с использованием химических репеллентов, не может считаться органическим продуктом. Сейчас на территории Псковской области никто официально не заявил, что выпускает органические продукты. Пусть фермеры не используют так много химических удобрений, как в крупных хозяйствах, но они также применяют средства защиты растений. В торговых сетях мы тоже не видели, чтобы продавали органические продукты. Если вдруг кто-то найдет, сообщите, пожалуйста, нам. По действующему законодательству просто так прийти и взять у предпринимателя продукт на исследование мы не можем, должна быть жалоба на ненадлежащее качество. В целом за 2016 год у нас только 0,9 % исследованных продуктов по санитарно-клиническим показателям не соответствуют нормативам. Что касается овощей, фруктов, ягод, зелени, то процент нитратов в них составил 2,9. Также мы исследовали импортную продукцию и продукцию российских производителей. Например, по микробиологическим показателям неудовлетворительная продукция по российским производителям составила 5,8 %, импортная – 7,6 %. По химическим показателям – 0,8 % российская продукция, 1,2 % – импортная. Потребитель прежде всего должен ориентироваться на этикетку. Внимательно читайте, там есть вся информация о составе продукта. Другое дело, что производитель может иногда обманывать. За 2016 год мы выявили 6 % фальсификата, вся продукция была выпущена за пределами нашего региона. К примеру, на пачке масла пишут «натуральный продукт», а в составе оказываются растительные жиры. Но в целом, производители сейчас дисциплинированны. Главное, не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли.



Многие помнят, что лет двадцать назад сливочное масло из морозилки было не разрезать ножом, нынешнее масло практически всегда мягкое. Эксперты говорят, это оттого, что в продукт добавляют эмульгаторы.

В молоке антибиотики

Валерий Удалов, первый заместитель начальника государственного управления ветеринарии Псковской области:



– Понятия «экологически чистые продукты» в правовом поле вообще не существует. Это просто определение, которое гуляет в народе. В регионе мы осуществляем производственный контроль за продукцией на соответствие техническому регламенту и безопасности, молочную проверяем не реже раза в месяц. По молоку проскакивает очень большое количество антибиотиков, хотя и в маленькой концентрации. Надо понимать, что технический регламент допускает их в минимальном количестве, фактически это следы антибиотиков. Одно из псковских предприятий засветилось даже в Брянской и Калининградской областях на несоответствие антибиотику левомицетину.



Принято считать, что белорусская продукция очень вкусная и качественная, но у них очень много антибиотиков в молоке.



На сайте федерального Россельхознадзора есть список честных молочников, в этом списке есть наш городской молокозавод. Если вы покупаете молоко у бабушки за углом, учитывайте, что ее продукция без документов. Одна из проблем частного сектора– это вирус лейкоза крупного рогатого скота, процент вирусоносительства и больных животных у частников очень высок. В 2016 году 20 % коров в личных подсобных хозяйствах были поражены лейкозом. Если вы дачник и покупаете молоко у соседки, поинтересуйтесь в сельсовете или у ближайшего ветврача, не больна ли ее корова. По вкусу молоко ничем не отличается от молока здоровой коровы, но действие вируса на организм человека пока до конца не изучено. Вирус лейкоза полностью уничтожается при пастеризации, но следы его распада все равно будут присутствовать.



Мясо сотрудники госуправления ветеринарии региона исследуют ежеквартально на микробиологические показатели и раз в полгода на соответствие безопасности. В этом плане за псковскую мясную продукцию можно не переживать. Она чистая.

