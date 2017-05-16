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Врачи из Израиля: Мы поможем псковскому перинатальному центру
Два дня в Пскове провели израильские врачи в сопровождении генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема. Профессора в области неонатологии и гинекологии Марина Пениакова и Ариэль Мани преодолели тысячи километров ради обмена опытом с псковскими коллегами.
Каждый день гостей был расписан по минутам, поэтому «Псковской правде» пришлось воспользоваться небольшим перерывом в работе израильтян.
Поняли с первой встречи
К слову, инициатива обмена опытом между врачами двух стран исходила от генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге.
– Когда я занял свой пост, то понял, что у России с Израилем очень плотные связи по линии медицины. Сейчас это существенная часть и моей работы, – рассказал «Псковской правде» Михаэль Лотем. – Согласно статистике, педиатрия, гинекология и родовспоможение – это те области, которые в России требуют развития. В этих областях мы работаем очень интенсивно вот уже три года. В Санкт-Петербурге проводим семинары, конференции, клиническую работу, координируем медицинские протоколы лечения.
Поскольку консульство отвечает за весь Северо-Запад, то мы привозим израильских специалистов также в регионы. Когда я был первый раз в Пскове, то общался с главным врачом детской больницы и главой комитета по здравоохранению. Увидел, что они очень заинтересованы в совместной работе. Так бывает нечасто. Поэтому мы приехали сюда с повторным визитом. В ближайшие дни определимся, какая работа будет у нас проведена в дальнейшем. Знаю, что у вас открывается новый перинатальный центр. Это та область, где мы действительно можем оказать помощь.
На минувшей неделе гости приехали в Псков с программой, состоящей из двух частей. Первая – это медицинская работа. Израильские врачи прочитали лекции в детской клинической больнице и перинатальном центре. На следующий день, кроме лекций, они провели клинический разбор конкретных пациентов.
– Идея в том, чтобы израильские врачи осмотрели пациентов совместно с местными докторами, – уточнил генеральный консул. – Если им будет чему поучиться, то они смогли бы этот опыт перенять…
Вторая часть программы – культурная. В филармонии состоялся праздничный концерт. Израиль привез замечательных музыкантов. Они дали концерт совместно с псковским симфоническим оркестром.
Профессора в области неонатологии и гинекологии из Израиля Ариэль Мани, Марина Пениакова и генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Михаэль Лотем.
Самые дорогие пациенты
С неонатологом из Израиля Мариной Пениаковой нам удалось пообщаться только после окончания лекции. Врач пояснила, что работает в отделении, где лечат недоношенных детей и детей, имеющих проблемы со здоровьем. За год через ее клинику проходит почти 400 ребятишек.
– Кого лечить – молодых, пожилых, детей? Всех надо лечить! – считает гостья из Израиля. – Но неонатология во всех странах должна быть приоритетной, потому что если не будет здоровых детей, то лет через двадцать не будет и здорового общества. Да, это одна из самых дорогостоящих отраслей медицины. Но я уверена: если на начальном периоде мы вкладываем в нее деньги, то потом их экономим на том, что люди вырастут здоровыми. Это взгляд вперед. Во все времена и у всех народов дети – это святое. Таким это отношение и должно оставаться…
Я долго готовилась к сегодняшней лекции перед псковскими врачами. Уже не первый раз встречаюсь с врачами в России и могу сказать: у них прекрасный уровень, они действительно говорят о современных проблемах. А если у врача есть интерес, то он обязательно справится со всеми другими проблемами: нехваткой оборудования или знаний. Всего можно добиться!
У нас запланирована практическая часть нашего семинара. Мы будем обсуждать проблемные случаи и конкретных пациентов. Это будет двухстороннее общение. Такие поездки и меня обогащают, потому что есть немало примеров, когда методики лечения, разработанные российскими врачами, позднее принимались во всем мире. Я с удовольствием познакомлюсь с опытом работы псковских врачей.
По мнению гостьи, в Пскове прекрасный чистый воздух и есть все условия для рождения здоровых детей.
– Конечно, важно воспитывать культуру здоровья, особенно у беременных женщин, – уверена собеседница. – Например, в Израиле не принято курить во время беременности, принятие алкоголя тоже абсолютно противопоказано, не говоря уже о наркотиках. Но здоровый образ жизни не подразумевает, что будущая мать постоянно лежит в кровати и отдыхает. Она должна быть активной и много двигаться!
Слово главврачу
– Мы разговариваем на одном профессиональном языке! – так прокомментировал знакомство с работой израильских коллег главный врач Псковской детской областной клинической больницы Аркадий Гохман. – Нам интересно познакомиться с некоторыми методиками оказания медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям, которые используют в израильских клиниках. Но, безусловно, что-то полезное из опыта псковских врачей израильские коллеги смогут использовать у себя. Самое дорогое сегодня в медицине – это знания и опыт.
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