О том, как обмануть генетическую предрасположенность к заболеванию, что обязательно нужно сообщать при вызове скорой, рассказали специалисты

Все просто – нужно вести здоровый образ жизни

Если нужна неотложная помощь

Никаких «лекарственных каникул»!

Памятка

Кстати

Ежегодно в Псковской области регистрируется около 6 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы. То есть каждый день 15-16 человек в области госпитализируют с диагнозом «инфаркт» или «инсульт». И, как отмечают медики, с каждым годом количество таких больных только увеличивается. О том, при каких симптомах нужно срочно звонить в скорую, а главное, как не допустить развитие патологии, рассказали представители медицинского сообщества в пресс-центре «Псковской правды».– Количество пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, в регионе за последние 5 лет увеличилось на 15%. Ситуация с инфарктами чуть получше: цифры остаются в пределах 1,5 тыс. в год, – отмечает Сергей Калашников, заместитель главного врача по региональному сердечно-сосудистому центру Псковской областной клинической больницы. – Благодаря работе сердечно-сосудистого центра удалось снизить летальность этого заболевания, но смертность остается достаточно высокой. Связано это с тем, что период пребывания пациента в стационаре достаточно короткий, а ведение его после стационара – это уже большая работа амбулаторного звена, которая в связи с нехваткой специалистов проводится не на должном уровне.К сожалению, важную роль в развитии сердечно-сосудистых патологий играет наследственность.– Инфаркт обусловлен не только факторами риска, но и генетической предрасположенностью. Если генетическая предрасположенность есть и сошлись все звезды, то инфаркт случится, – говорит Ксения Михайлова, врач-кардиолог Псковской областной больницы. – Но можно исключить все возможные причины для перехода от предрасположенности к болезни.Как? Поменять образ жизни: отказаться от вредных привычек, сказать «Нет!» алкоголю и курению, а также продуктам, повышающим уровень холестерина, и стать более активным, потому что «гиподинамия – один из серьезных факторов риска».– Все просто – нужно вести здоровый образ жизни, – отмечает врач.Но от помощи врачей тоже отказываться не стоит. Особенно если в семье уже были случаи инфаркта или инсульта. Поэтому необходимо:– следить за уровнем артериального давления (а также знать уровень холестерина и сахара в крови);– проходить хотя бы раз в год минимальные обследования (бесплатно это можно сделать во время диспансеризации или в Центре здоровья при областной больнице).За 2016 год городская станция скорой помощи выезжала 530 раз к пациентам с инфарктами миокарда и 872 раза к пациентам, переносящим острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).– Данные категории вызовов мы стараемся выполнить в положенные временные промежутки – 20 минут с момента поступления вызова, – говорит Игорь Азаров, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи. При этом отмечает, что пациенты должны одновременно с обращением в скорую помощь оказать себе помощь на месте: принять лекарства, справиться с волнением.Совсем иная ситуация, если человек уже пережил инсульт или инфаркт. Как не допустить повторного приступа, который часто бывает фатальным?– Здесь, помимо изменения образа жизни, нужно выполнять рекомендации, которые дают специалисты при выписке пациента из стационара, – сообщает Алла Азарова, главный внештатный специалист по неврологии Псковской областной клинической больницы. – Важно не устраивать себе «лекарственных каникул», как любят делать наши пациенты, и в итоге поступают к нам в таком состоянии, когда мы уже бессильны чем-то помочь. Многие меняют самостоятельно препараты, не обращаясь к специалистам. Или вовсе перестают их принимать. Мы сталкиваемся с этим каждый день. Уже поступают к нам пациенты, которые приехали в Псковский регион из больших городов на дачи – без лекарств. Они считают, что свежий воздух и смена обстановки помогут им, и «лекарственные каникулы» себе устраивают.– Вопрос профилактики очень важен, – подчеркивает Мария Отраднова, главный врач ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики». – Но, к сожалению, это одна из отраслей медицины, которую совершенно игнорирует наше население. Пациенты готовы биться за возможность делать УЗИ, но совершенно не готовы пройти основательно диспансеризацию. Как бы ни старался сосудистый центр, но если пациент, завершив лечение, начинает вести прежний образ жизни – курить, выпивать, не соблюдать диету и лежать на диване, значит, все средства были затрачены впустую. Если люди к своему здоровью будут подходить осознанно – большинство проблем исчезнет само собой.Здоровый образ жизни, диета, контроль за давлением, за уровнем сахара и соблюдение рекомендаций врача. Если вам выписаны таблетки – принимайте их, не только когда у вас поднялось давление, а постоянно.– Незамедлительно. То есть уже тогда, когда у больного начали появляться первые признаки инфаркта миокарда. О его начале сигнализируют такие типичные симптомы:интенсивная боль за грудиной;иррадиация боли в левую руку, лопатку, зубы или область шеи;выраженная слабость;холодный липкий пот.Доврачебная помощь в таких ситуациях должна начинаться с вызова скорой помощи. В разговоре с диспетчером этой службы необходимо обязательно:сообщить о симптомах, которые наблюдаются у больного (понятия «плохо с сердцем», «я не врач, приедете – увидите» неприемлемы и усложняют работу диспетчера);высказать свое предположение о возможности инфаркта миокарда;попросить прислать бригаду СМП.После этого можно приступать к проведению тех мероприятий, которые возможно выполнить вне лечебного учреждения.Больного необходимо аккуратно уложить на спину и придать ему максимально удобное положение (полусидячее или подложить под затылок валик).Обеспечить приток свежего воздуха и максимально комфортный температурный режим. Снять одежду, которая препятствует свободному дыханию (галстук, ремень и пр.).Убедить больного соблюдать спокойствие (особенно если у него наблюдаются признаки двигательного возбуждения). Разговаривать с пострадавшим спокойным и ровным тоном, не паниковать и не делать резких движений.Дать больному таблетку нитроглицерина под язык и успокоительное средство (корвалол, настойку пустырника или валериану).Измерить артериальное давление. Если давление 130 мм рт. ст. и выше, то повторный прием нитроглицерина целесообразно проводить через каждые пять минут. До приезда медиков можно дать 2-3 таблетки этого препарата. Если первый прием нитроглицерина вызвал сильную головную боль пульсирующего характера, то дозировку необходимо уменьшить до ½ таблетки. При использовании такого препарата в виде спрея его разовая доза должна составлять 0,4 мг. Если у больного первый прием нитроглицерина вызвал резкое снижение артериального давления, то далее этот препарат применять не следует.Дать больному измельченную таблетку аспирина (для разжижения крови).Сосчитать пульс больного. Если частота сердечных сокращений составляет не более 70 уд./минуту и больной не страдает бронхиальной астмой, то ему можно дать один из бета-блокаторов (анаприлин 20-40 мг).На область локализации боли можно поставить горчичник (не забывать следить за ним, чтобы не было ожога).обморок; остановка сердца.При появлении обморока необходимо сохранять спокойствие и обеспечить нормальное функционирование дыхательной системы. Больному необходимо придать горизонтальное положение, под плечи подложить валик и вынуть из полости рта зубные протезы (если они есть). Голова больного должна находиться в запрокинутом положении, а при признаках рвоты ее следует повернуть набок.При остановке сердца до прибытия бригады медиков необходимо проводить и непрямой массаж сердца.Частота надавливаний на среднюю линию грудной клетки (область сердца) должна составлять 100 в минуту и по возможности искусственное дыхание в соотношении 2 вдоха 30 компрессий грудной клетки.Стресс может довести до инфаркта. Разумеется, в большинстве случаев он является только катализатором развития патологии. Но тем не менее есть исключительные случаи, когда инфаркт может развиться даже в отсутствие поражения коронарных артерий.