Что движет женщиной, когда она решается на прерывание беременности, как это влияет на ее здоровье и как ей могут помочь психологи и доктора?

В пресс-центре «Псковской правды» собрались эксперты, чтобы обсудить непростую тему.



Увы, но не каждая беременность заканчивается родами. Если она не желанная, женщина испытывает сильный стресс. Аборт также может иметь нежелательные последствия для здоровья. Беременность легче предотвратить, если использовать контрацептивы, благо их сейчас достаточно. Однако не все идут по этому простому пути.



Аборт проще, чем таблетка

Сергей Сукманюк, главный врач перинатального центра Псковской области:



– В течение последних лет количество абортов в Псковской области снижается. И это можно объяснить не только снижением количества проживающих на территории Псковской области женщин фертильного возраста. Количество родов остается примерно на том же уровне. Не в последнюю очередь это связано с работой врачей акушеров-гинекологов, которые проводят среди женщин работу по контрацепции, чтобы не было нежелательных беременностей. Также свой вклад вносят психологи на доабортном консультировании. Все эти факторы ведут к снижению количества абортов. Хотя их уровень в нашей области еще достаточно высок. Аборт – следствие безграмотности и безответственности. В Европе, когда женщина занимается сексом, она в первую очередь думает о контрацепции. Наши женщины в этом вопросе ведут себя безалаберно. Ей проще сделать аборт, чем принять таблетку.

Почти каждая десятая прерванная беременность у женщины – первая.



Галина Неваленная, главный врач Псковской объединенной поликлиники:



– На количество абортов влияет не только медицинская составляющая, но и культура страны. В некоторых странах они вообще запрещены, и поэтому у них нулевая статистика. Нет такого регламента, сколько должно быть абортов, но уж точно не должно быть больше, чем родов, и точно раза в три-четыре меньше, чем мы сегодня имеем. Контрацептивы сейчас абсолютно доступны, мы просвещаем подростков на этот счет. Всегда можно найти метод контрацепции с учетом состояния здоровья и культурного уровня. Но пока наши люди не настроены на 100% контрацепцию. К сожалению, аборт для многих женщин является обычным и нормальным. А это вообще ЧП! Мы, врачи, берем на себя часть ответственности: значит, не смогли убедить женщину предохраняться. Нас, как специалистов, больше всего беспокоят аборты у подростков. Аборт первой беременности может привести к осложнениям. Несмотря на новые методики, аборт – это все равно риск. Лучше нежелательную беременность не допускать. Мы должны объяснить подросткам: прежде чем начинать половые отношения, подумайте об ответственности.



Мария Отраднова, главный врач Центра медицинской профилактики Псковской области:



– Многие родители боятся, что, если ребенок услышит слово «контрацепция», он тут же побежит это испытывать на себе. Мы работаем в большинстве школ города, в старших классах и среди первокурсников в учебных заведениях. Мы, естественно, говорим о вреде абортов, но основная наша работа направлена на воспитание ответственности. Мы подчеркиваем: взрослые отношения подразумевают ответственность за себя и за партнера. Мы говорим подросткам: если они вступают во взрослые отношения, то пусть будут готовы к возможным последствиям.





Любая женщина подсознательно ждет, чтобы ее отговорили от аборта. Она ждет, что ей скажут: ты справишься, тебе помогут.



Не хочу быть мамой

В 1990 году в России 4 млн 103 тысячи женщин сделали аборты. В 1993 году началась программа планирования семьи. И уже к 1999 году количество абортов снизилось до 2 млн. А к 2015 году в России сделали 848 тысяч абортов. В рамках программы подросткам раздавали бесплатные презервативы. Во многих регионах, в том числе и в Псковской области, открылись центры планирования семьи и репродукции.



Программа доабортного консультирования действует на территории Псковской области с 2012 года. В 2013 году консультацию получили 782 женщины, а в 2016 году уже 1267 женщин.



Елена Антонова, перинатальный психолог Центра медицинской профилактики Псковской области:



– Само по себе доабортное консультирование очень тяжелое. Женщина к нам идет незамотивированная. Она пришла, потому что ее направили. Женщина приходит как ежик, думает, что сейчас ее будут гнобить: плохо обращаться и вешать клише, какая она нехорошая. Но наша цель – поддержать женщину, поддержать не в ее выборе, а чисто по-человечески. Какой бы выбор она ни сделала в дальнейшем, она должна знать, что потом повторно может прийти за психологической помощью. Самая тяжелая категория для работы психолога – это женщины после тридцати лет, которые имеют уже одного или двух детей. Чаще всего они говорят о том, что у них нет денег или плохие жилищные условия, или муж ушел, или первый ребенок болен. То есть называют такие причины, которые, в принципе, общество поймет и примет. Мотивов для прерывания беременности очень много, но женщины не всегда озвучивают истинные. Иногда выясняется, что у женщины проблемы во взаимоотношениях с мамой или она уже выполняла материнские функции в отношении младших братьев и сестер и больше не хочет быть мамой. Любая женщина, если узнает о незапланированной беременности, приходит в состояние стресса. Очень много зависит от реакции близких. К примеру, мама несовершеннолетней девочке говорит: ребенок помешает тебе поступить в вуз, а потом найти хорошую работу и вообще устроиться в жизни с комфортом. У людей совершенно сместились ценности. Ведь главным все-таки должно быть рождение ребенка. Поэтому, если у несовершеннолетней девочки наступает беременность, в первую очередь нужно начинать работу с мамой. Помощь нужна маме, чтобы она смогла принять будущего внука. Другая крайность, когда женщине внушают, что аборт – страшный грех и она никогда его не отмолит, здесь тоже нужна помощь психолога. Очень радует, когда женщина после консультации меняет решение, а потом возвращается и благодарит. Любая женщина подсознательно ждет, чтобы ее отговорили. Она ждет, что ей скажут: ты справишься, тебе помогут.



Больше всего абортов в возрастной группе от 18 до 44 лет.



Сергей Сукманюк:



– Женщина может передумать, даже уже когда пришла на аборт. Я лично снимал женщину с гинекологического кресла, которая уже легла для проведения аборта. Врачи тоже способствуют тому, чтобы женщина отказалась от прерывания беременности.



Галина Неваленная:



– Если врач видит, что женщина, пришедшая на аборт, сомневается в своем решении, он ее отодвигает в конец очереди. Были случаи, пока женщина сидела в очереди, позвонил любимый и признался в своих чувствах, она встала и ушла. Но бывают и другие ситуации: сделали аборт, женщина проснулась после наркоза и спрашивает: а можно сохранить беременность? Поэтому важно, чтобы с женщиной до аборта работали психологи. Психологу виднее, за какую ниточку потянуть. Проблемы можно решить, а прерванную беременность не вернешь.



Поход к астрологу и отбор по полу

Бывают разные мотивы к аборту, но также и разные мотивы к зачатию.



Мария Отраднова:



– Дико звучит, но однажды я столкнулась с таким объяснением, которое повергло меня в шок. Пациентка пришла за направлением на аборт (это была первая беременность) и сказала: «Сейчас январь, а мы планировали забеременеть в сентябре». Я даже не знала, что сказать. Чем тот ребенок отличается от этого? Но на диалог она вообще не шла. Иногда женщины приходят с просьбой определить пол ребенка, говорят, у нас по гороскопу должен быть мальчик, а вдруг будет девочка и смешает все карты.



Сергей Сукманюк:



– К нам обращаются через 20-25 лет с требованием поднять историю родов из архива, чтобы узнать точное время рождения, вплоть до минуты, потому что это нужно астрологам для прогноза. Я тоже сталкивался со случаями гендерной выбраковки. Сейчас можно определить пол будущего ребенка еще до 12 недель (срок, до которого можно сделать аборт) по анализу крови матери. С медицинской точки зрения этот анализ нужен, чтобы определить резус плода. Но жители южных регионов им часто пользуются, чтобы родить непременно мальчика.



Галина Неваленная:



– Такие методики нужны, чтобы прогнозировать заболевания, связанные с полом. Но многие используют их для решения своих вопросов, забывая, что природа выбирает только девочек или только мальчиков, чтобы уберечь род от тяжелых генетических заболеваний.



Стерилизация как метод контрацепции

Индустрия контрацепции не стоит на месте и активно развивается.



Самые популярные контрацептивы сейчас – это противозачаточные таблетки и презервативы, внутриматочная спираль уже не пользуется большим спросом.



Мария Отраднова:



– Молодежь – сексуально активная группа населения, у них все часто меняется в личной жизни, поэтому они чаще пользуются презервативами, которые защищают не только от нежелательной беременности, но и от инфекций. Более взрослые люди, живущие в постоянных отношениях, чаще используют гормональные контрацептивы.



Сергей Сукманюк:



– Многие женщины ходят с внутриматочными спиралями по 10-15 лет (хотя надо менять каждые 3 года) и получают тяжелейшие воспалительные заболевания. Самые крайние методы контрацепции – вазэктомия у мужчин и пересечение маточных труб у женщин. Но они очень редки. Стерилизацию женщины можно провести по медицинским показаниям, а если по ее желанию, то только после 35 лет и если у нее уже есть двое и более детей. Но даже если женщина захочет потом вернуть репродуктивную функцию, а такие случаи бывают, можно сделать реконструктивную операцию или ЭКО.



Беременность или климакс?

Галина Неваленная:



– Фертильный возраст – с 15 до 49 лет, хотя сегодня границы сдвигаются и на более поздний срок. Сейчас даже есть специальный анализ, на основе которого можно спрогнозировать фертильный запас женщины. Пока менструальный цикл сохраняется, контрацепция необходима. Конечно, наступление беременности в более старшем возрасте менее вероятно. У меня была пациентка, которая забеременела в 47 лет. Для нее это было неожиданно, но она рожала. Но бывают и случаи, когда женщина принимает свою позднюю беременность за климакс. И они не так уж и редки. Сейчас есть гормональные таблетки, рассчитанные на разный возраст. Всегда можно подобрать контрацептивы в зависимости от состояния здоровья и предпочтений пары.



Сергей Сукманюк:



– В среднем за жизнь у женщины проходит 450 овуляций. Раньше не было такого количества гинекологических болезней, потому что женщина практически не менструировала. Началась менструация – выдали замуж, потом беременность, потом кормит грудью, потом снова забеременела.



Галина Неваленная:



– Политика запрета абортов может привести к нелегальным операциям.



Сергей Сукманюк:



– Такой опыт в нашей стране уже был. Количество криминальных абортов и погибших от них женщин резко возросло.



Галина Неваленная:



– Рожать надо в молодом возрасте. А для этого у молодых должны быть социальные гарантии. Хотелось бы, чтобы молодая пара могла взять квартиру в ипотеку, найти хорошую работу, тогда и завуалированных причин для абортов станет меньше. Здоровый образ жизни и социальное благополучие – основные вопросы, решив которые, мы снизим количество абортов.



Участники круглого стола:

Сергей Сукманюк, главный врач Перинатального центра Псковской области:



«В Европе, когда женщина занимается сексом, она в первую очередь думает о контрацепции. Наши женщины в этом вопросе ведут себя безалаберно»



Галина Неваленная, главный врач Псковской объединенной поликлиники



«Были случаи, пока женщина сидела в очереди на аборт, позвонил любимый и признался в своих чувствах, она встала и ушла»



Мария Отраднова, главный врач Центра медицинской профилактики Псковской области



«Многие родители боятся, что, если ребенок услышит слово «контрацепция», он тут же побежит это испытывать на себе»



Елена Антонова, перинатальный психолог Центра медицинской профилактики Псковской области



«Мотивов для прерывания беременности очень много, но женщины не всегда озвучивают истинные»

Прерывание беременности по медицинским показаниям (когда у плода выявили серьезные генетические аномалии или пороки развития) проводят только по желанию женщины, ее никто не может заставить сделать аборт.

Кстати

Медицинские учреждения со следующего года должны будут получать отдельные медицинские лицензии на производство абортов.