Новости о работе важнейших лечебниц региона псковичи узнали благодаря приезду в Псков первого замминистра здравоохранения

1. Педиатры детской областной больницы учатся в Германии



Иностранным медикам есть чему поучиться у врачей Детской областной больницы. Об этом первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян заявил, увидев, как работает лечебное учреждение, и пообщавшись с его специалистами. Двое из них в этом году отправляются на стажировку в Германию. Поездки за повышением квалификации, в том числе заграничные, - не редкость для больницы. Больше половины ее врачей имеют высшую или первую категорию, три врача - кандидаты медицинских наук.



По словам главврача Аркадия Гохмана, средняя зарплата врача составляет 37 тысяч рублей, медсестры — 21,6 тысячи.



- С кадрами неплохо, очень радует, что молодежь приходит, - поделился Аркадий Гохман.



Сама больница – тоже база для подготовки медицинских кадров, о чем говорит приставка «клиническая» в ее названии (об этом подробно уже сообщала «Псковская правда»). Учиться сюда приезжает молодежь из Санкт-Петербургского педиатрического университета. Для псковского региона больница – центр оказания педиатрической помощи. Она организовывает методическую работу с лечебными учреждениями по всей области, чтобы помощь детям можно было оказать без транспортировки в Псков. Бригады специалистов еженедельно выезжают в районы области для консультаций.



А теперь Псковская область может стать участником федеральной программы по развитию детских больниц. Ее разрабатывают в правительстве, детали пока широкой публике неизвестны, но и так понятно, что попавшие в программу получат финансирование, техническое оснащение и прочую помощь федерального центра.



- Псковская область должна и будет участвовать в этой программе, - заявил Игорь Каграманян. - Регион важный, приграничный. У вас хорошие достижения. За последние годы много сделано. Руководство области понимает задачу по развитию системы здравоохранения региона в целом и ведет целенаправленную работу по развитию медицинских учреждений и совершенствованию их материально-технической базы.



2. В онкодиспансере читают гены



С недавних пор в псковском онкодиспансере появилась возможность для генетических исследований. Раньше жителям области приходилось ездить для их проведения в клиники Петербурга и Москвы.



В прошлый раз Игорь Каграманян побывал здесь в июле прошлого года, когда специалисты онкологического диспансера готовились к переезду. С ноября диспансер открылся на новом месте на ул. Вокзальной. Как пошутил тогда главврач диспансера Вячеслав Шипаев, мы переехали из XIV века (занимали приспособленные площади бывшего храма Одигитрии на берегу Великой) сразу в XXI.



Замминистра провели по корпусу и рассказали, что на сегодняшний день в новом здании функционируют хирургическое, гинекологическое, химиотерапевтическое и радиотерапевтическое отделения, работает томограф, кабинеты УЗИ и КТ. Вот-вот запустят магнитно-резонансный томограф. Продолжаются работы по вводу в эксплуатацию тяжелого оборудования гамма-терапевтического корпуса. В стационаре развернуто 194 круглосуточных койки, мощность дневного стационара насчитывает 55 коек.



Знаниями и умениями специалистов пациенты со всей области могут воспользоваться не только приезжая в Псков, но и в своих районных больницах: за каждым доктором центра закреплен определенный район, куда специалист выезжает для оказания консультаций и проводит прием. По словам Вячеслава Шипаева, после налаживания системы работы нового онкодиспансера жители районов, имеющие жалобы на здоровье, обслуживаются в Пскове без очереди.



Игорь Каграманян пообщался со специалистами центра, которые недавно стали частью коллектива, и спросил их о впечатлениях от работы и оснащения медицинского учреждения. Врач-рентгенолог Павел Дорохов из Выборга рассказал, что закончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге и там же прошел ординатуру, а затем получил приглашение и переехал в Псков. Здесь специалист получил служебное жилье, а главное возможность работать в современных условиях, оказывая высокотехнологичную помощь.



3. Роды текущего года



Новое здание перинатального центра откроют в этом году. Это хорошая новость для тех, кто ждет прибавления в семействе или отложил этот вопрос до завершения строительства – есть и такие.



По итогам визита на стройплощадку появились конкретные сроки – к 1 октября ленточка должна быть перерезана, несмотря на полугодовое отставание от графика. К такой ситуации привел сырой проект, дорабатывать документацию «Гипроздрава» приходится буквально в режиме реального времени. Работы не могут развернуться в полную силу и из-за задержек в финансировании. Уложиться в сроки можно, работая в две смены, сейчас же на площадке трудятся 30 человек вместо необходимых 350. Работа практически встала. Заказчиком работ является госкорпорация «Ростех».





Первые малыши в новом здании Перинатального центра должны появиться в октябре.



Справедливости ради стоит отметить, что готовность объекта составляет около 80%: выполнены земляные, бетонные работы, закрыт тепловой контур здания, смонтированы инженерные, тепловые, коммуникационные сети, системы водоснабжения и водоотведения, вентиляция, выполнено утепление наружных стен. Осталось выполнить чистовую отделку помещений, установить двери и оборудование.



К слову, медицинскую мебель в новый перинатальный поставит местное предприятие из города Остров. Оно уже хорошо зарекомендовало себя, оснастив новый онкоцентр.



4. Культура физического здоровья



Врачебно-физкультурный диспансер начнет работу в этом году на базе «двойки» (спортивный центр со спортзалом и бассейном за Ледовым дворцом на Завелечье). Для его открытия осталось провести последние строительные работы, по словам губернатора Андрея Турчака, они вот-вот начнутся.



Появление такого учреждения важно для спортсменов и любителей физкультуры. Оно позволит аккумулировать в едином месте консультацию и оказание медпомощи. Появится возможность централизованного сопровождения спортивных соревнований, решать вопросы реабилитации травмированных спортсменов.



Вопросу создания в Пскове диспансера уже точно больше десятка лет. Псковская область станет последним регионом России, где откроется такое учреждение. В настоящее время отделение спортивной медицины работает на базе областной больницы.



5. Врачей расставят по местам



Мультидисциплинарная базовая кафедра Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова появится в Псковской областной больнице. Сложное для восприятия название означает, что подготовкой медицинских кадров, наконец-то, займутся на территории региона. На кафедре смогут проходить подготовку уже работающие врачи и получать знания студенты ПсковГУ на создаваемом факультете лечебного дела.



Это не просто перспектива, а медицинский факт, закрепленный документом. Подписи под ним поставили первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, ректор СЗГМУ Отари Хурцилава, губернатор области Андрей Турчак.



Документ уже успели окрестить историческим. Важность создания медицинской кафедры объяснил Андрей Турчак:



- Соглашение - еще один камушек на весы решения кадровой проблемы в нашем здравоохранении.



- Есть все предпосылки для того, чтобы, несмотря на трудности и объективные причины, переломить тенденцию и общими усилиями достичь лучших результатов. Нам надо вместе поработать и, используя формат базовой кафедры, привлечь лучшие федеральные силы в помощь нашим коллегам в регионе, - сказал Игорь Каграманян



- В дальнейшем из этого дела может вырасти полноценный медицинский факультет, который появится в Псковском государственном университете. И тогда все встанет на свои места: Псковская область будет готовить своих врачей, и они не будут никуда уезжать, - подытожил Отари Хурцилава.

