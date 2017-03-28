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Сергей Богатин: Туберкулезная палочка очень живучая

27 Марта 2017 - 11:25
Главная → Заметки → Здоровье
Врачи уверены, что заболеть туберкулезом может любой человек

В 2016 году в Псковской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 17,5 % по сравнению с 2015 годом. Но медики говорят, что расслабляться не стоит. Очень много людей не проходят диспансеризацию и не обследуются.

К тридцати годам палочкой туберкулеза инфицировано 100% населения. Но болезнь может начаться при определенных условиях. В первую очередь рискуют люди со сниженным иммунитетом, и ведущие нездоровый образ жизни.

В целом сейчас в Псковской области показатель заболеваемости этим недугом чуть выше, чем в среднем по России.

Статистика свидетельствует: произошел рост одного из показателей – смертности от тубуркулеза. В относительных цифрах смертность выросла с 8,6 до 9,4 на 100 тысяч населения. Но если посмотреть на абсолютные цифры, то видно: в 2015 году умерло 56 человек, в 2016 -55. Но из-за того, что убыль в Псковской области населения продолжается, в относительных показателях отмечается рост.

- Практически 60% умерших от туберкулеза поступили в диспансер с запущенными формами болезни, - говорит главный врач псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин. – Туберкулез у них своевременно не выявили в общей лечебной сети. Про многих из них в районах даже не знали. Они либо вообще не состояли на учете, либо не приходили на обследования и диспансеризацию. Передвижные флюорографы выезжают в районы области, а люди не приходят, Это нас сильно беспокоит. Информируем мы всегда заранее, сотрудничаем с администрацией.

Однако, судя по цифрам, в некоторых районах разъяснительной работе очевидно уделяют больше внимания. К примеру, в Стругокрасненском, Новосокольническом районах флюорографическое обследование проходят около 90% жителей. А в Пскове, Великих Луках всего 39%.

В среднем по области флюорографическое обследование проходит 51% жителей.

- При раннем выявлении туберкулеза флюорографический метод является основным, - продолжает Сергей Богатин. – На ранних стадиях туберкулез можно вылечить достаточно быстро. А если человек обращается, когда от легких уже мало что остается, вылечить его достаточно тяжело.

Все флюорографы, которые сейчас есть в городских и районных поликлиниках, цифровые, рентген излучение от них минимальное, поэтому обследование совершенно безопасно.

На базе областного диспансера флюорограф работает постоянно. Обследование бесплатно, главное, чтобы у человека был с собой паспорт.

- Здесь никто не застрахован, - говорит Сергей Богатин. – Туберкулезная палочка очень живучая. Если один больной проедет в общественном транспорте, любой человек сможет заразиться. Палочка погибает в солнечных лучах лишь через 40 минут. По статистике ВОЗ при массовом скоплении людей один больной может заразить 40-60 человек.

При лекарственно зависимой форме туберкулеза лечение может продолжаться 8 месяцев, 2 месяца в стационаре, потом на амбулаторном лечении. Каждый день нужно принимать лекарства. При множественно устойчивой к лекарствам форме туберкулеза, нужно каждый день принимать лекарства в течение двух лет. Таких пациентов становится все больше, и это беспокоит медиков. Если люди делают перерывы в лечении, быстрее вырабатывается устойчивость.

- Очень часто врачи-терапевты забывают, что такое туберкулез и своевременно не направляют человека на обследование, - говорит Сергей Богатин. – Лечат длительное время от ОРЗ. На первых этапах симптоматика, что при туберкулезе, что при вирусных инфекциях одинаково. Если бы своевременно собирали мокроту у тех, кто кашляет, болезнь выявляли бы раньше.

- Некоторые боятся приходить на обследование в тубдиспансер, считают, что там все заразно, - говорит Сергей Богатин. – Флюорографический кабинет находится в чистой зоне. Шансов заразиться туберкулезом нет никаких. Мы найдем выход, даже если у вас нет полиса.

Люди с ВИЧ-инфекцией заболевают туберкулезом в 40 раз чаще.
 

Виноваты родители

Всего 73% подростков в Псковской области делают реакцию Манту. Виноваты родители, они пишут отказ от прививок.

- Данный метод позволяет еще до начала заболевания выяснить, инфицирован ребенок или нет, и при необходимости назначить курс профилактического лечения, - говорит Сергей Богатин.

- К сожалению, родители не всегда понимают степень опасности, которой они подвергают своих детей, отказываясь от прививок, - говорит главный врач центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова. – Помимо маргинальных слоев населения, дети являются самыми уязвимыми.

Также некоторое время назад в области было недостаточно туберкулина, как говорят врачи, «по не зависящим от нашей области причинам». Сейчас ситуация нормализовалась.

Псковская область вошла в международную программу по охране здоровья населения и профилактики заболеваний, мобилизации ресурсов для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции и других ассоциированных инфекций в рамках сотрудничества с Советом министров северных стран. Программа рассчитана на 2017-2018 годы. В рамках программы упор сделают на раннее выявление туберкулеза и распространение информационных материалов. Также программа предполагает обучение врачей общей лечебной сети и сотрудников лабораторной службы области по микроскопии мазка.

- При таких заболеваниях, как туберкулез очень важна первичная профилактика, то есть информирование населения о самом заболевании и его последствиях, - говорит Мария Отраднова. – Туберкулез заболевание очень заразное. Но человек, ведущий здоровый образ жизни, в принципе, застрахован достаточно хорошо. Если человек правильно и хорошо питается, достаточно бывает на свежем воздухе, занимается физкультурой, не пьет, не курит, не употребляет наркотики, его организм сам себя защищает от вредного воздействия, в том числе и от бактерии туберкулеза.

По санитарным нормам флюроографическое обследование нужно проходить один раз в два года.

 

Наша справка

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (палочка Коха), открытыми в 1882 году Робертом Кохом. Возбудитель устойчив во внешней среде. В мокроте больного сохраняется до 2,5 месяцев, на станицах книг - 3-4 месяца, в сыре – до 9 месяцев. При температуре 70 градусов палочка туберкулеза погибает в течение 30 минут, при кипячении – через 5 минут, относительно быстро погибает под действием прямых солнечных лучей.

Опасность туберкулеза в том, что в последние десятилетия туберкулезная палочка выработала устойчивость к традиционным лекарственным препаратам, используемым для лечения этого заболевания – появились устойчивые формы возбудителя. И число больных с наличием таких устойчивых форм растет, что требует одновременного применения нескольких лекарственных препаратов. Поэтому так важно не допустить заражения и заболевания, так как лечение требует много времени и больших материальных затрат.
 

Признаки туберкулеза

Главным симптомом легочной формы активного туберкулеза является хронический кашель. Также к симптомам туберкулеза относятся:

• Затрудненное дыхание, боль в груди.

• Резкая потеря веса.

• Повышенная температура к исходу дня и лихорадочное состояние.

• Повышенная ночная потливость.

• Сильная хроническая усталость.

• В запущенных случаях – кровохарканье.
 

Кстати

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом.
 

Несколько лет назад Красный Крест в рамках международной программы работал с бомжами. Чтобы уговорить их пройти флюорографическое обследование, в ход шли продуктовые наборы.

 

Вопрос-ответ

Если есть проблемы, не бойтесь идти в тубдиспансер

Сергей Богатин ответил на вопросы наших читателей.

Вопрос: Уже 5 лет стою на учете. Все ждут, когда проявится туберкулез в легких, был в Санкт-Петербурге на комиссии, сказали нужно сделать биопсию кожи, но у нас в Пскове про такое не слышали и сказали, что не умеют и не могут. Что за средневековье и бардак? Вроде Псков не деревня в Сибири, а по факту нет специалиста, который мог бы отрезать кусочек кожи на анализ? (Сергей)

Ответ: Если человека поставили на учет после контакта с туберкулезным больным, то уже давно должны были снять. Обычно в такой ситуации наблюдают год. Второй вариант – человек переболел туберкулезом с большими остаточными явлениями в легких. В этом случае его наблюдают около 3-4 лет. По поводу биопсии кожи я ничего не слышал. Если есть вопросы или проблемы, можно обратиться к нам в поликлинику. Можно напрямую ко мне.

***

Вопрос: Сыну 11 лет, аллергик (атопический дерматит). В первый раз в школе предлагают сделать диаскин тест. Нужно ли пить антигистамины до и после? Какая вообще реакция может быть у аллергиков? Может, им лучше исследовать кровь, например? Что Вы посоветуете? Спасибо. (Елена)

Ответ: С утра и до 15 часов в диспансере работает педиатрический кабинет. Можно прийти, специалисты все подробно объяснят.
 

По санитарным нормам флюроографическое обследование нужно проходить один раз в два года.

 


Комментарии: 1
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Комментарии

Маша
27 Марта 2017 - 14:41
Что толку делать снимки, если нет специалистов, способных их прочитать. ПЯТЬ лет ходила с данным заболеванием, имея на руках не флюшку, а снимки с компьютерного томографа!!! И ни один врач не послал к фтизиатру. Знаю о подобных случаях в Пскове и от других больных, тщательно следящих за здоровьем
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