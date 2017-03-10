Назван главный тормоз развития системы здравоохранения Псковской области

Ручной режим

Вытрезвитель ждет

Короткой строкой

Важно

Кстати

Депутаты областного Собрания называют председателя Госкомитета по здравоохранению и фармацииодним из самых востребованных докладчиков. На минувшей сессии во время парламентского часа разговор народных избранников и чиновника зашел о льготных лекарствах, финансировании больниц и поликлиник и долгожданном открытии медвытрезвителя.– Кадры, кадры, кадры! – так ответил Игорь Потапов на просьбу депутатаназвать три основные проблемы нашего здравоохранения.Руководитель медиков рассказал и о том, что делается для привлечения специалистов. Абитуриентам выдаются целевые направления, молодые специалисты получают подъемные, в ПсковГУ организовано медицинское образование, востребованные специалисты получают служебное жилье. Но этого недостаточно, поликлиники и больницы региона не досчитываются сотен докторов. Особенно трудно привлекать специалистов в районы. Сейчас вот ищут медика, который бы постоянно жил на островах Псковского озера, оказывая помощь тамошним жителям. Не всех врачей устраивает решение жилищного вопроса: квартиры выдают служебные, без права приватизации. Игорь Потапов предложил продумать механизм субсидирования ипотечных кредитов врачам, если у тех, например, рождаются дети.Рассказывая о том, как налажена медицинская помощь жителям региона, Игорь Потапов сообщил, что медучреждения получают финансирование не за койки, а за количество пролеченных больных. Это стимулирует медиков оказывать помощь как можно большему числу пациентов. Поэтому хотя в стационарах и сокращается количество коек, но число пролеченных больных держится на одном уровне из года в год.Отдельная проблема – льготные лекарства. Не всегда выделение финансирования поспевает за потребностями больных. Зачастую в ручном режиме депутаты решают вопрос льготных лекарств для каждого избирателя. Депутатпоблагодарил комитет здравоохранения за то, что ни один запрос не остается без внимания. Игорь Потапов признал, что «существующая система льготного лекарственного обеспечения не устраивает никого».В деревнях не всегда есть возможность купить лекарства за собственные деньги. Коммерсанты не идут на село из-за малой рентабельности бизнеса. Депутат Александр Братчиков предположил, что отпуском лекарств первой необходимости могли бы заниматься в фельдшерско-акушерских пунктах. Игорь Потапов отметил, что в некоторых ФАПах такая система уже работает, для этого фельдшеру необходимо пройти краткосрочное обучение.Вице-спикернапомнил коллегам, что еще четыре года назад в Собрании обсуждалась ситуация с отменой медвытрезвителей. Теперь нетрезвых полиция вынуждена доставлять в приемный покой, что порой несет угрозу жизни медиков и других пациентов.В Пскове новый вытрезвитель на ул. Советской Армии создают уже не первый год. Помещение, по словам Игоря Потапова, отремонтировано. Чего не хватает, так это правовых механизмов, над созданием которых работают на муниципальном уровне.– Процесс затянулся, – признал Игорь Потапов, – но решение видно.Он привел пугающую статистику: за прошлый год 80 человек в регионе погибли от переохлаждения. Нетрудно предположить, что большинство из них замерзли пьяными на улицах.Доступное для аренды жилье появится в Псковской области. В законодательстве появилось понятие «наемные дома» с квартирами под сдачу. Депутаты определили механизм помощи в съеме квартир нуждающимся. Постановка их на учет начнется только после того, как первый наемный дом будет сдан.Создана должность главного архитектора области. Она появилась по рекомендации президента Владимира Путина и создается в каждом регионе, подчиняться главный архитектор будет непосредственно главе субъекта. В декабре губернатор Псковской областисказал, что «это должен быть непререкаемый авторитет», и попросил членов профессионального сообщества подумать над кандидатурой.Голоса депутатов раскроют. Результаты открытого голосования на сессиях Псковского областного Собрания депутатов появятся на официальном сайте законодательного органа. Таким образом, любой избиратель сможет отследить, как тот или иной депутат голосовал за конкретный законопроект. Спикер Собрания Александр Котов считает, что появление такой нормы сделает работу парламентариев более открытой и доступной.Расширят льготу на транспортный налог. Освободить от его уплаты на одно транспортное средство мощностью до 100 л. с. предлагается участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп. Ранее в этой категории были освобождены автомобили мощностью до 75 л. с., но такие машины технически невозможно оборудовать под нужды инвалида. А значит, закон не работал, льготой невозможно было воспользоваться. Также законопроект предлагает снизить ставку для нескольких других категорий, полный их перечень можно найти на сайте областного Собрания. Законопроект принят в первом чтении, так как приведет к выпадению доходов областного бюджета, но в какой именно сумме, просчитать пока сложно – нет данных по числу владельцев таких автомобилей на территории региона.Законодатели вернутся к вопросу о льготе при обсуждении бюджета будущего года.Изменилось понятие «инвестор». Теперь это российские и иностранные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области. Ранее для получения официального статуса инвестора нужно было также регистрироваться в регионе и состоять на учете в местных налоговых органах. Новая трактовка позволит инвесторам получить от властей помощь в виде сопровождения инвестиционного проекта, если он будет признан стратегическим.Госслужащие уйдут на повышенную пенсию позже. На 20 % подняли депутаты пенсию за выслугу лет госслужащим. Связано нововведение с повышением пенсионного возраста чиновников до 65 лет. Для получения надбавки предстоит отработать 30 лет и более. В данный момент надбавку станут выплачивать 413 действующим пенсионерам, ее размер составит от 100 до 300 рублей.Игорь Потапов опроверг слухи о закрытии сосудистого центра в областной больнице. Такие центры существуют также в Великих Луках и Острове, благодаря их созданию удалось сократить смертность от болезней системы кровообращения на 4,5 %, хотя это по-прежнему наиболее частая причина смерти жителей региона.Депутаты направили в федеральный центр предложение о финансировании из бюджета страны лекарственного обеспечения орфанных больных, то есть людей с редкими заболеваниями.Сейчас таких больных в Псковской области 109 человек, и, чтобы обеспечить их жизненно необходимыми медицинскими препаратами, требуется минимум 269 млн рублей в год. В настоящее время деньги выделяются из областного бюджета.