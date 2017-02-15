Александр Нестерук: Счет заболевших гриппом идёт на тысячи
Главный санитарный врач области объяснил, почему врачи по-прежнему неохотно ставят диагноз «грипп» и почему не стоит их винить за это
Февраль – месяц, когда по региону «гуляют» вирусные инфекции. Один за другим на больничный уходят взрослые псковичи, школьники сидят дома из-за закрытых на карантин классов, в городских поликлиниках аншлаг. Какой грипп циркулирует в этом году? Убережет ли от заболевания прививка? И что делать, чтобы не пополнить ряды больных?
– За неделю в области зарегистрировано 5 572 случая заболевания гриппом и ОРВИ, – отметил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в пресс-центре «Псковской правды». – В прошлом году в это же время число заболевших доходило почти до 10 000 человек.
Сейчас на карантин закрыты девять средних школ – все на юге области (Невельский, Себежский, Куньинский и Новосокольнический районы), а также 112 классов в 26 учебных заведениях. В детских садах закрыто 9 групп.
Вместе с управлением образования администрации Пскова решается вопрос о закрытии еще трех псковских школ – ППК, лицея № 4 и лицея «Развитие».
– Пока вопрос о необходимости приостановки учебного процесса во всех школах мы не ставим, так как уровень заболеваемости во всех школах разный. В ряде из них не закрыт ни один класс на карантин. А так мы карантин очень приветствуем, потому что это эффективный способ борьбы с распространением инфекции.
В Пскове за неделю ОРВИ и гриппом заболело 2 525 человек, эпидемиологический порог превышен на 26,1%. Его превышение произошло за счет заболевших детей в возрастной группе от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. А вот среди взрослого населения отмечается даже некоторое снижение заболеваемости.
Благодарить за относительно спокойную ситуацию в регионе мы должны вакцинацию. В этом сезоне область привила рекордное количество человек – почти в 2 раза больше, чем каких-то десять лет назад.
– В целях изучения вирусной палитры мы провели 25 исследований, из них в 10 случаях выявлен грипп А/H2N2. Можно сделать вывод, что до 40 процентов случаев – это грипп. Притом что не только у нас, но и по России в целом врачи не очень охотно ставят грипп по клиническим проявлениям, а только когда имеется лабораторное подтверждение. На конец прошлой недели с начала года диагноз «грипп» был поставлен всего в 48 случаях, при этом заболевших было около 25 000 человек. Таким образом, можно сделать вывод, что счет заболевших гриппом идет не на сотни, а на тысячи.
– Буквально 10 лет назад у нас и 20% не было, было только 18%. А сейчас почти в два раза больше – 30%. Не так легко это дается, приходится переламывать стереотипы. Однако все больше и больше людей уверовали в защитные свойства вакцины, прививались сами и прививали детей.
Конечно, прививка от гриппа не гарантирует стопроцентного результата. Почему?
– Причина может быть в ответной реакции организма – не у всех вырабатываются антитела, у разных людей разный уровень защитного иммунитета. Есть люди, у которых защитный иммунитет формируется очень слабый или вообще не формируется, – пояснил Александр Нестерук.
Вирус гриппа очень изменчив. Ежегодно население прививается актуальными вакцинами от тех штаммов, которые циркулировали в предыдущем эпидсезоне. Вакцина, как правило, является трехвалентной, защищает от гриппа В и двух вариантов гриппа А. А на самом деле на территории может циркулировать не три, а пять или шесть штаммов. Тем не менее вакцина от любого штамма гриппа А или В защищает от других штаммов гриппа данных групп, но с разной степенью интенсивности.
А будет ли карантин?В регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом соответствует средней интенсивности, эпидемиологические пороги не превышены.
– За неделю в области зарегистрировано 5 572 случая заболевания гриппом и ОРВИ, – отметил руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в пресс-центре «Псковской правды». – В прошлом году в это же время число заболевших доходило почти до 10 000 человек.
Сейчас на карантин закрыты девять средних школ – все на юге области (Невельский, Себежский, Куньинский и Новосокольнический районы), а также 112 классов в 26 учебных заведениях. В детских садах закрыто 9 групп.
Вместе с управлением образования администрации Пскова решается вопрос о закрытии еще трех псковских школ – ППК, лицея № 4 и лицея «Развитие».
– Пока вопрос о необходимости приостановки учебного процесса во всех школах мы не ставим, так как уровень заболеваемости во всех школах разный. В ряде из них не закрыт ни один класс на карантин. А так мы карантин очень приветствуем, потому что это эффективный способ борьбы с распространением инфекции.
В Пскове за неделю ОРВИ и гриппом заболело 2 525 человек, эпидемиологический порог превышен на 26,1%. Его превышение произошло за счет заболевших детей в возрастной группе от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. А вот среди взрослого населения отмечается даже некоторое снижение заболеваемости.
Благодарить за относительно спокойную ситуацию в регионе мы должны вакцинацию. В этом сезоне область привила рекордное количество человек – почти в 2 раза больше, чем каких-то десять лет назад.
До 40% – гриппЕсли говорить о возбудителе, то в области преимущественно циркулируют два вида гриппа – грипп А/H2N2 и грипп В.
– В целях изучения вирусной палитры мы провели 25 исследований, из них в 10 случаях выявлен грипп А/H2N2. Можно сделать вывод, что до 40 процентов случаев – это грипп. Притом что не только у нас, но и по России в целом врачи не очень охотно ставят грипп по клиническим проявлениям, а только когда имеется лабораторное подтверждение. На конец прошлой недели с начала года диагноз «грипп» был поставлен всего в 48 случаях, при этом заболевших было около 25 000 человек. Таким образом, можно сделать вывод, что счет заболевших гриппом идет не на сотни, а на тысячи.
В Невеле 6 февраля скончалась 7-летняя девочка. Она болела гриппом, что же стало причиной смерти – выясняется.
Почему не ставят грипп?– В оправдание докторов надо сказать, что клиническая картина у этого заболевания не так ярко выражена и трудно отличима от ОРВИ. Более того, также является разновидностью ОРВИ. Тот же А/H2N2, да и грипп В, протекает более мягко. Хотя, конечно, он имеет свою специфику: интоксикация, головная боль, высокая температура, ломота в мышцах и только потом появляются респираторные признаки.
Прививка – не гарантияТому, что в этом году уровень заболеваемости не такой высокий, способствовала вакцинация населения.
– Буквально 10 лет назад у нас и 20% не было, было только 18%. А сейчас почти в два раза больше – 30%. Не так легко это дается, приходится переламывать стереотипы. Однако все больше и больше людей уверовали в защитные свойства вакцины, прививались сами и прививали детей.
Конечно, прививка от гриппа не гарантирует стопроцентного результата. Почему?
– Причина может быть в ответной реакции организма – не у всех вырабатываются антитела, у разных людей разный уровень защитного иммунитета. Есть люди, у которых защитный иммунитет формируется очень слабый или вообще не формируется, – пояснил Александр Нестерук.
Вирус гриппа очень изменчив. Ежегодно население прививается актуальными вакцинами от тех штаммов, которые циркулировали в предыдущем эпидсезоне. Вакцина, как правило, является трехвалентной, защищает от гриппа В и двух вариантов гриппа А. А на самом деле на территории может циркулировать не три, а пять или шесть штаммов. Тем не менее вакцина от любого штамма гриппа А или В защищает от других штаммов гриппа данных групп, но с разной степенью интенсивности.
Можно ли по желанию отправить анализы в лабораторию?Особого смысла в этом нет. Почему? Во-первых, схема лечения при респираторных инфекциях, к которым относится и грипп, примерно одинакова. А во-вторых, ведь нужно взять мазок, создать определенную среду для транспортировки материала в лабораторию. Кто этим будет заниматься? Если есть такое желание, то проще с лечащим врачом договориться об этом, тем более на каждую неделю есть квоты на исследования и для детских, и для взрослых поликлиник.
Как уберечься?Носить маску и чаще мыть руки. По мнению главного санитарного врача, медицинские маски являются очень надежным способом защиты от вирусов гриппа.
Прогноз по заболеваемостиДостаточно напряженная ситуация по заболеваемости будет в течение всего февраля. В марте случаи заболевания гриппом регистрироваться будут, но немного. Иногда в марте появляется грипп В, хотя в этом году он отметился в декабре и, скорее всего, второй волны не будет.
ЦифрыБыло привито 194 200 человек, в том числе 45 000 детей. На средства федерального бюджета прививались дети и около 1 600 взрослых.
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