Как увеличить шансы на благополучный исход, как спасти своих близких

Узнать, какие именно исследования положены во время диспансеризации, можно в поликлинике по месту жительства. Исследования разнятся в зависимости от возраста.

Среди лидеров в Псковской области находится рак кожи.



Из 3000 поставленных на учет онкологических больных в прошлом году у 500 диагностировали рак кожи. К счастью, этот вид рака хорошо излечим и от него умирают очень редко.

На учете в онкодиспансере Псковской области сейчас стоит 700 человек, у кого выявлены две и более локализации рака.

Анджелина Джоли и мутация генов

Статистика говорит не в нашу пользу. Если в среднем по России онкологическими заболеваниями страдает каждый шестой пенсионер, то в Псковской области каждый четвертый. Экологическая обстановка у нас хорошая, поэтому врачи связывают эти цифры с демографией: молодежь уезжает, население стремительно стареет.Также докторов сильно беспокоит еще одно обстоятельство: каждый пятый случай рака в Псковской области выявляют уже в запущенной стадии.– Бывает, к нам привозят пациентов, когда они уже не могут самостоятельно дышать, или с непроходимостью желудка, – говорит заместитель главного врача по организационно-методической работе онкологического диспансера Псковской области. – В таких случаях мы уже радикально помочь не можем, лишь облегчаем страдания.С успехом лечится рак, выявленный на первой и второй стадиях. Пациенту с третьей стадией врачи тоже могут помочь, но лечить такой рак придется долго и трудно, а успех не гарантирован.В онкологии существует такое понятие, как «пятилетняя выживаемость», потому что 53 % пациентов с выявленной онкологией уходят из жизни в течение первых пяти лет.– На первой и второй стадиях заболевание часто не проявляется клинически, – продолжает Тамара Боровцова. – Человек считает себя здоровым и не обращается к врачу. Люди идут в поликлинику, только когда чувствуют неприятные симптомы, например длительно не проходящий кашель.Какой же выход? Врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию. И подходить к этой процедуре ни в коем случае не формально.Хорошая новость заключается в том, что 40 % опухолей можно предотвратить просто здоровым образом жизни. На первом месте в этом списке стоит здоровое питание.– В последние годы люди стали есть больше овощей и фруктов, благо ассортимент магазинов и рынков позволяет, – продолжает Тамара Боровцова. – И мы сразу констатируем уменьшение случаев заболеваемости раком желудка. У мужчин сейчас рак желудка на пятом месте, у женщин на шестом.Физическая активность и борьба с лишним весом тоже способствуют профилактике. Доказано, что жировая ткань провоцирует развитие ряда опухолей, например рака молочной железы.Ученые также установили, что рак шейки матки зависит от вируса папилломы человека. Профилактикой может стать прививка в период полового созревания. В Псковской области такую прививку можно сделать платно в Центре СПИД.Мужчины раком шейки матки в силу анатомии не болеют, но они могут являться переносчиками вируса папилломы, поэтому в некоторых странах такие прививки делают даже мальчикам.Не стоит излишне загорать, предупреждают врачи. Конечно, витамин Д нам всем необходим, и получаем мы его только с солнечными лучами. Но солнце хорошо в умеренных дозах.– Если идете на пляж, пользуйтесь защитными кремами и надевайте головной убор, – советует Тамара Боровцова.Еще осторожнее надо пользоваться солярием.– Если в солярии лампы с истекшим сроком годности, то достаточно одного сеанса, чтобы родинка переродилась в меланому, – предупреждает начмед псковского онкоцентра Сергей Колесников.Вообще, любое изменение родинок должно насторожить. Меланома – очень агрессивный вид опухоли и быстро дает метастазы.Сергей Колесников призвал всех женщин не отказываться от цитоскопии. Это очень эффективный способ профилактики рака шейки матки.Наследственность некоторых видов рака, к примеру, таких как рак молочной железы и рак яичника, уже доказана. Это связано с мутацией определенных генов. Самый известный пример – Анджелина Джоли. Ее мама и тетя умерли от рака груди, и она, не дожидаясь своей болезни, удалила молочные железы в качестве профилактики.– Если в вашей семье есть случаи рака, это не означает, что вы обязательно заболеете, – успокаивает Сергей Колесников. – Но риск, конечно, в вашем случае будет повышенный.Медицина не стоит на месте. С каждым годом совершенствуются методики лечения. На базе нашего онкодиспансера тоже появилось новое оборудование. Сейчас вводят в работу аппарат МРТ, появились новые аппараты УЗИ, хороший цифровой маммограф, полностью обновили парк для лучевой терапии, приобрели хорошее эндоскопическое оборудование. Но, говорят врачи, нужно еще около года, чтобы отладить работу новой аппаратуры.