26 Января 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Без рецепта нельзя. Лекарства будем покупать по-новому

25 Января 2017 - 15:00
Главная → Заметки → Здоровье
Контроль за отпуском лекарств ужесточают, с аптекарей станут спрашивать строже
Врачи успокаивают: обычную зеленку, аспирин или парацетамол по-прежнему можно будет купить без рецепта.

Госдума еще в прошлом году в первом чтении приняла закон, увеличивающий штрафы за отпуск лекарственных препаратов без рецепта. Штрафы для физических лиц предполагают поднять с 3 тысяч до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 10 до 20-30 тысяч рублей, для юридических – с 30 до 150 тысяч рублей. Вот аптеки, особенно коммерческие, и переполошились и стали сеять в народе панику, считают медработники и чиновники. 

Сейчас в нашей стране примерно 30 % лекарств отпускаются без рецепта, остальные 70 % – только по строгому назначению врача. Однако многие аптеки закрывали глаза на этот закон и продавали лекарства без рецепта. 
 

Отпускается лекарство по рецепту или без него – всегда написано в аннотации к препарату. 


– Аптеки позволяли себе ослабить контроль, а у пациентов выработалась нехорошая привычка покупать лекарства без рецепта, – говорит главный врач псковской поликлиники Галина Неваленная

– Мы будем рады, если в этой сфере наведут порядок, пусть даже путем не очень популярных мер, – поддержал коллегу руководитель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. – На врачей это, вероятно, несколько увеличит нагрузку, но зато пациенты будут получать адекватное и контролируемое лечение. А то многие руководствуются рекомендацией соседей или интернета. 

Для пациентов есть и хорошая новость: срок действия рецептов Минздрав увеличил до одного года. То есть человеку раз в год достаточно будет прийти к своему лечащему врачу и выписать рецепт. С одним рецептурным бланком можно приходить в аптеку много раз в течение года. 

По закону в аптеке оставляют только рецепты на сильнодействующие препараты. 

А что касается нагрузки на врачей, то Галина Неваленная уверяет, что она не увеличилась. 

– Мы уже с конца 2016 года нацеливали докторов на то, чтобы они выписывали рецепты на специальных бланках. Иногда врачи свои рекомендации писали просто на листочках бумаги. Да, сейчас в поликлиниках больше пациентов, но это связано не с рецептами, а с сезонным повышением заболеваемости ОРЗ. 

Доктора напоминают: хронические больные и так должны приходить к своему лечащему врачу один раз в 3-6 месяцев. 

– А если вы давно не были в поликлинике – будет лишний повод показаться врачу, заодно и диспансеризацию пройдете, – говорит Галина Неваленная. 

Если вдруг случится неприятность и рецепт потеряется, в муниципальных аптеках проблем не будет. 

– Обратитесь к руководству аптеки, они позвонят в поликлинику, мы поднимем карты и рецепт подвезем, – заверила Галина Неваленная. 
 

Конкретно

Больше трех препаратов одновременно врачи принимать не рекомендуют. Лекарства могут ослабить действие друг друга или оказать негативное влияние на организм. 

Комментарии: 3
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Непривитые псковичи...Новое подразделение...Дайте две
Loading...

Комментарии

Лика
25 Января 2017 - 19:29
Мы рецепт подвезем... Да ктож вам поверит!
Анонимный
25 Января 2017 - 21:13
Ну что же идиотизм продолжает прогрессировать. Если раньше пациенту с сердечной недостаточностью и так проблемно было высидеть очередь на прием, были случаи смерти. Теперь ради флакона корвалола или другого лекарства, принимаемого каждый день, нужно будет лишний раз подвергать себя риску сдохнуть в очереди к врачу. Спасибо за заботу. Почему бы не сделать тогда водку по рецепту от участкового.
Анонимный
25 Января 2017 - 23:59
Делают что бы бизнесменам от медицины было больше денег.
Гос здравоохранение с помощью низких зарплат успешно убивают.
Клиники переманивают бедных врачей, раньше люди самолечением занимались, теперь сделают как у капиталистов. Что бы получить антибиотик, сначала заплати врачу, потом аптекарю-фармацевту.
Анализы раньше можно было получить в больнице и за безплатно, теперь развелось куча центров по анализам. При чем сами они их не делают, а отдают за деньги в наши госбольницы.
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50