Без рецепта нельзя. Лекарства будем покупать по-новому
Контроль за отпуском лекарств ужесточают, с аптекарей станут спрашивать строже
Врачи успокаивают: обычную зеленку, аспирин или парацетамол по-прежнему можно будет купить без рецепта.
Госдума еще в прошлом году в первом чтении приняла закон, увеличивающий штрафы за отпуск лекарственных препаратов без рецепта. Штрафы для физических лиц предполагают поднять с 3 тысяч до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 10 до 20-30 тысяч рублей, для юридических – с 30 до 150 тысяч рублей. Вот аптеки, особенно коммерческие, и переполошились и стали сеять в народе панику, считают медработники и чиновники.
Сейчас в нашей стране примерно 30 % лекарств отпускаются без рецепта, остальные 70 % – только по строгому назначению врача. Однако многие аптеки закрывали глаза на этот закон и продавали лекарства без рецепта.
– Аптеки позволяли себе ослабить контроль, а у пациентов выработалась нехорошая привычка покупать лекарства без рецепта, – говорит главный врач псковской поликлиники Галина Неваленная.
– Мы будем рады, если в этой сфере наведут порядок, пусть даже путем не очень популярных мер, – поддержал коллегу руководитель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. – На врачей это, вероятно, несколько увеличит нагрузку, но зато пациенты будут получать адекватное и контролируемое лечение. А то многие руководствуются рекомендацией соседей или интернета.
Для пациентов есть и хорошая новость: срок действия рецептов Минздрав увеличил до одного года. То есть человеку раз в год достаточно будет прийти к своему лечащему врачу и выписать рецепт. С одним рецептурным бланком можно приходить в аптеку много раз в течение года.
По закону в аптеке оставляют только рецепты на сильнодействующие препараты.
А что касается нагрузки на врачей, то Галина Неваленная уверяет, что она не увеличилась.
– Мы уже с конца 2016 года нацеливали докторов на то, чтобы они выписывали рецепты на специальных бланках. Иногда врачи свои рекомендации писали просто на листочках бумаги. Да, сейчас в поликлиниках больше пациентов, но это связано не с рецептами, а с сезонным повышением заболеваемости ОРЗ.
Доктора напоминают: хронические больные и так должны приходить к своему лечащему врачу один раз в 3-6 месяцев.
– А если вы давно не были в поликлинике – будет лишний повод показаться врачу, заодно и диспансеризацию пройдете, – говорит Галина Неваленная.
Если вдруг случится неприятность и рецепт потеряется, в муниципальных аптеках проблем не будет.
– Обратитесь к руководству аптеки, они позвонят в поликлинику, мы поднимем карты и рецепт подвезем, – заверила Галина Неваленная.
Госдума еще в прошлом году в первом чтении приняла закон, увеличивающий штрафы за отпуск лекарственных препаратов без рецепта. Штрафы для физических лиц предполагают поднять с 3 тысяч до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 10 до 20-30 тысяч рублей, для юридических – с 30 до 150 тысяч рублей. Вот аптеки, особенно коммерческие, и переполошились и стали сеять в народе панику, считают медработники и чиновники.
Сейчас в нашей стране примерно 30 % лекарств отпускаются без рецепта, остальные 70 % – только по строгому назначению врача. Однако многие аптеки закрывали глаза на этот закон и продавали лекарства без рецепта.
Отпускается лекарство по рецепту или без него – всегда написано в аннотации к препарату.
– Аптеки позволяли себе ослабить контроль, а у пациентов выработалась нехорошая привычка покупать лекарства без рецепта, – говорит главный врач псковской поликлиники Галина Неваленная.
– Мы будем рады, если в этой сфере наведут порядок, пусть даже путем не очень популярных мер, – поддержал коллегу руководитель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. – На врачей это, вероятно, несколько увеличит нагрузку, но зато пациенты будут получать адекватное и контролируемое лечение. А то многие руководствуются рекомендацией соседей или интернета.
Для пациентов есть и хорошая новость: срок действия рецептов Минздрав увеличил до одного года. То есть человеку раз в год достаточно будет прийти к своему лечащему врачу и выписать рецепт. С одним рецептурным бланком можно приходить в аптеку много раз в течение года.
По закону в аптеке оставляют только рецепты на сильнодействующие препараты.
А что касается нагрузки на врачей, то Галина Неваленная уверяет, что она не увеличилась.
– Мы уже с конца 2016 года нацеливали докторов на то, чтобы они выписывали рецепты на специальных бланках. Иногда врачи свои рекомендации писали просто на листочках бумаги. Да, сейчас в поликлиниках больше пациентов, но это связано не с рецептами, а с сезонным повышением заболеваемости ОРЗ.
Доктора напоминают: хронические больные и так должны приходить к своему лечащему врачу один раз в 3-6 месяцев.
– А если вы давно не были в поликлинике – будет лишний повод показаться врачу, заодно и диспансеризацию пройдете, – говорит Галина Неваленная.
Если вдруг случится неприятность и рецепт потеряется, в муниципальных аптеках проблем не будет.
– Обратитесь к руководству аптеки, они позвонят в поликлинику, мы поднимем карты и рецепт подвезем, – заверила Галина Неваленная.
КонкретноБольше трех препаратов одновременно врачи принимать не рекомендуют. Лекарства могут ослабить действие друг друга или оказать негативное влияние на организм.
Комментарии: 3
Ранее в разделе
Loading...
Комментарии
Лика
25 Января 2017 - 19:29
Мы рецепт подвезем... Да ктож вам поверит!
Анонимный
25 Января 2017 - 21:13
Ну что же идиотизм продолжает прогрессировать. Если раньше пациенту с сердечной недостаточностью и так проблемно было высидеть очередь на прием, были случаи смерти. Теперь ради флакона корвалола или другого лекарства, принимаемого каждый день, нужно будет лишний раз подвергать себя риску сдохнуть в очереди к врачу. Спасибо за заботу. Почему бы не сделать тогда водку по рецепту от участкового.
Анонимный
25 Января 2017 - 23:59
Делают что бы бизнесменам от медицины было больше денег.
Гос здравоохранение с помощью низких зарплат успешно убивают.
Клиники переманивают бедных врачей, раньше люди самолечением занимались, теперь сделают как у капиталистов. Что бы получить антибиотик, сначала заплати врачу, потом аптекарю-фармацевту.
Анализы раньше можно было получить в больнице и за безплатно, теперь развелось куча центров по анализам. При чем сами они их не делают, а отдают за деньги в наши госбольницы.
Гос здравоохранение с помощью низких зарплат успешно убивают.
Клиники переманивают бедных врачей, раньше люди самолечением занимались, теперь сделают как у капиталистов. Что бы получить антибиотик, сначала заплати врачу, потом аптекарю-фармацевту.
Анализы раньше можно было получить в больнице и за безплатно, теперь развелось куча центров по анализам. При чем сами они их не делают, а отдают за деньги в наши госбольницы.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Января 2017
- Сёстры Арендт покажут псковичам «другого» Пушкина25.01, 14:24
- Благотворительные «Крещенские встречи» провели в Красногородской школе-интернате25.01, 14:20
- Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия»25.01, 11:18
- В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины24.01, 18:12
- Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце подешевели в два раза24.01, 17:07
- Псков определился с ганзейской символикой24.01, 16:34
- Псковская область получит 38 млн рублей24.01, 15:57
- Псковский Гайд-парк поменял прописку24.01, 15:01
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе24.01, 14:38
- «Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове24.01, 14:16
- В Пскове будут судить насильника-рецидивиста24.01, 14:15
- 130 миллионов рублей потратят на дворы24.01, 12:44
- ПАИ разыгрывает абонемент в клуб «С-Фитнес» среди маленьких спортсменов24.01, 12:36
- Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области24.01, 12:00
- Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»24.01, 11:52
- В регионе сменился руководитель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды24.01, 11:31
- Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского фестиваля24.01, 11:02
- Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»24.01, 11:00
- Мошенники от имени зоозащитников рассылают сообщения псковичам24.01, 10:49
- ГТРК «Псков» перешла на общемировой формат вещания24.01, 10:24
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
Фото
Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаВесь фото архив
Видео
Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраВесь видео архив