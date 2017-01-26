Контроль за отпуском лекарств ужесточают, с аптекарей станут спрашивать строже

Отпускается лекарство по рецепту или без него – всегда написано в аннотации к препарату.

Конкретно

Врачи успокаивают: обычную зеленку, аспирин или парацетамол по-прежнему можно будет купить без рецепта.Госдума еще в прошлом году в первом чтении приняла закон, увеличивающий штрафы за отпуск лекарственных препаратов без рецепта. Штрафы для физических лиц предполагают поднять с 3 тысяч до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц – с 10 до 20-30 тысяч рублей, для юридических – с 30 до 150 тысяч рублей. Вот аптеки, особенно коммерческие, и переполошились и стали сеять в народе панику, считают медработники и чиновники.Сейчас в нашей стране примерно 30 % лекарств отпускаются без рецепта, остальные 70 % – только по строгому назначению врача. Однако многие аптеки закрывали глаза на этот закон и продавали лекарства без рецепта.– Аптеки позволяли себе ослабить контроль, а у пациентов выработалась нехорошая привычка покупать лекарства без рецепта, – говорит главный врач псковской поликлиники– Мы будем рады, если в этой сфере наведут порядок, пусть даже путем не очень популярных мер, – поддержал коллегу руководитель областного комитета по здравоохранению и фармации. – На врачей это, вероятно, несколько увеличит нагрузку, но зато пациенты будут получать адекватное и контролируемое лечение. А то многие руководствуются рекомендацией соседей или интернета.Для пациентов есть и хорошая новость: срок действия рецептов Минздрав увеличил до одного года. То есть человеку раз в год достаточно будет прийти к своему лечащему врачу и выписать рецепт. С одним рецептурным бланком можно приходить в аптеку много раз в течение года.По закону в аптеке оставляют только рецепты на сильнодействующие препараты.А что касается нагрузки на врачей, то Галина Неваленная уверяет, что она не увеличилась.– Мы уже с конца 2016 года нацеливали докторов на то, чтобы они выписывали рецепты на специальных бланках. Иногда врачи свои рекомендации писали просто на листочках бумаги. Да, сейчас в поликлиниках больше пациентов, но это связано не с рецептами, а с сезонным повышением заболеваемости ОРЗ.Доктора напоминают: хронические больные и так должны приходить к своему лечащему врачу один раз в 3-6 месяцев.– А если вы давно не были в поликлинике – будет лишний повод показаться врачу, заодно и диспансеризацию пройдете, – говорит Галина Неваленная.Если вдруг случится неприятность и рецепт потеряется, в муниципальных аптеках проблем не будет.– Обратитесь к руководству аптеки, они позвонят в поликлинику, мы поднимем карты и рецепт подвезем, – заверила Галина Неваленная.Больше трех препаратов одновременно врачи принимать не рекомендуют. Лекарства могут ослабить действие друг друга или оказать негативное влияние на организм.