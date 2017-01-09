Новое подразделение городской поликлиники заработало на ул. Киселева в Пскове
Планы, о которых главврач объединенной поликлиники Галина Неваленая, делилась с читателями газеты, наконец, удалось реализовать
Медицинское учреждение на улице Киселева, д.8 (в призвано разгрузить поликлинику №2 на улице Коммунальной. В филиале ведут прием пять участковых терапевтов, которые готовы принять от 7 до 10 тыс человек - население близлежащих улиц.
Кроме кабинетов терапевтов в подразделении работает регистратура, процедурный и ЭКГ кабинеты, будет осуществляться забор крови.
Ранее на первом этаже дома № 8 по улице Киселева располагалось профилактическое отделение городской поликлиники, которое перевели на другие площади. В помещениях был проведен полномасштабный ремонт. В настоящий момент условия в новом подразделении соответствуют санитарным нормам и правилам, подчеркнула Галина Неваленная.
Кроме кабинетов терапевтов в подразделении работает регистратура, процедурный и ЭКГ кабинеты, будет осуществляться забор крови.
Ранее на первом этаже дома № 8 по улице Киселева располагалось профилактическое отделение городской поликлиники, которое перевели на другие площади. В помещениях был проведен полномасштабный ремонт. В настоящий момент условия в новом подразделении соответствуют санитарным нормам и правилам, подчеркнула Галина Неваленная.
Справка
|Терапевт
|Закрепленные дома
|Часы приема
|Купецкая И.Е.
|Конная 28, 30; М.Горького 4,4а,6,10/10,14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгин. наб. 3, 4, 4/1; Пароменская 5, 8,1,14 аб,15,16,16а, 17,18,18аб, 20, 20а, 24, 26, 28;
Рижский 5а, 5/12,14,15,19; Р. Люксембург 19; Петровская 20, 35, 37, 49;
Петр.пер 14, 16, 17, 19;
|нечетные числа: 8.00-12.00
четные числа: 13.00-17.00
|Мизирова М.Ю.
|Ол. наб. 9, 11, 11 а; Конная 5, 6,12; Красн. 1(общ.); Конный пер. 7а;
Р. Люксембург 5, 6, 6а (част); М.Горького 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красн. 6
|нечетные числа: 13.00-17.00
четные числа: 8.00-12.00
|Прокофьева Н.Ф.
|Народная 1, 2, 4, 8, 8 а, 15,19, 21 а, 23/17; Береговая. М. Горького 2а, 2в;
Киселева 3, 5, 11,13; Кузбасской див. 4, 6, 8, 12, 12 а; Ком. 15
|нечетные числа: 13.00-17.00
четные числа: 8.00-12.00
|Дудукалов Ю.М.
|Коммунальная 10,11,12,14,14 а,16,16 а;
Петровская 10,29,31; Киселева 8,ч/д.; Пароменская 19;
Старокоммунальная
|прием ведет врач Герасенко М.А. ежедневно с 8.00 до 12.00
|Герасенко М.А.
|Коммунальная 7,9; Петровская 6, 8, 8а, 12, 10а;
ч/дом М. Горького 5, 7, 9, 11, 13,15, 17,19;
Ольгинская наб. 1, 1 а,б;
|ежедневно с 8.00 до 12.00
График работы подразделения на ул. Киселева, д. 8Процедурный кабинет с 8.00 до 15.00. Массажный кабинет с 8.00 до 16.30. Регистратура и гардероб с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Телефоны для справокПриемная главного врача: 53-49-42. Поликлиника № 2: 56-78-15, 56-96-98. Подразделение на ул. Киселева, д. 8: 29-83-60.
Комментарии: 1
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Комментарии
Богданова НП
09 Января 2017 - 22:59
9 января 2017 я была в новом отделении.Ремонт сделали только качество желает быть лучше вода бурлит в кране .Пришла на прием карты нет.Так заботятся об инвалидах-карта федеральная-иди за ней в пол-ку №2.отделение работает до 17 часов.значит после работы 8 на прием к участковому врачу не удастся и карту взять тоже . мой дом к пол-ке намного ближе чем Киселева 8 и выписывать лекарства теперь я должна не за один день а на это уйдет 2-3 дня.вот так о нас заботятся
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