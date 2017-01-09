9 Января 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Новое подразделение городской поликлиники заработало на ул. Киселева в Пскове

09 Января 2017 - 14:56
Главная → Заметки → Здоровье
Планы, о которых главврач объединенной поликлиники Галина Неваленая, делилась с читателями газеты, наконец, удалось реализовать
Медицинское учреждение на улице Киселева, д.8 (в призвано разгрузить поликлинику №2 на улице Коммунальной. В филиале ведут прием пять участковых терапевтов, которые готовы принять от 7 до 10 тыс человек - население близлежащих улиц.

Кроме кабинетов терапевтов в подразделении работает регистратура, процедурный и ЭКГ кабинеты, будет осуществляться забор крови.

Ранее на первом этаже дома № 8 по улице Киселева располагалось профилактическое отделение городской поликлиники, которое перевели на другие площади. В помещениях был проведен полномасштабный ремонт. В настоящий момент условия в новом подразделении соответствуют санитарным нормам и правилам, подчеркнула Галина Неваленная.
                       

Справка

 Терапевт  Закрепленные дома  Часы приема
Купецкая И.Е. Конная 28, 30; М.Горького 4,4а,6,10/10,14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгин. наб. 3, 4, 4/1; Пароменская 5, 8,1,14 аб,15,16,16а, 17,18,18аб, 20, 20а, 24, 26, 28;
Рижский  5а, 5/12,14,15,19; Р. Люксембург 19; Петровская 20, 35, 37, 49;
Петр.пер 14, 16, 17, 19;
 		 нечетные числа: 8.00-12.00
четные числа: 13.00-17.00
Мизирова М.Ю. Ол. наб. 9, 11, 11 а; Конная 5, 6,12; Красн. 1(общ.); Конный пер. 7а;
Р. Люксембург 5, 6, 6а (част); М.Горького 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красн. 6
 		 нечетные числа: 13.00-17.00
четные числа: 8.00-12.00
 
Прокофьева Н.Ф. Народная 1, 2, 4, 8, 8 а, 15,19, 21 а, 23/17;  Береговая. М. Горького 2а, 2в;
Киселева 3, 5, 11,13; Кузбасской див. 4, 6, 8, 12, 12 а; Ком. 15
 		 нечетные числа: 13.00-17.00
четные числа: 8.00-12.00
 
Дудукалов Ю.М. Коммунальная 10,11,12,14,14 а,16,16 а;
Петровская 10,29,31; Киселева 8,ч/д.; Пароменская 19;
Старокоммунальная
 		 прием ведет врач Герасенко М.А. ежедневно с 8.00 до 12.00
 
Герасенко М.А. Коммунальная 7,9; Петровская 6, 8, 8а, 12, 10а;
ч/дом М. Горького 5, 7, 9, 11, 13,15, 17,19;
Ольгинская наб. 1, 1 а,б;
 		 ежедневно с 8.00 до 12.00
 

График работы подразделения на ул. Киселева, д. 8

Процедурный кабинет с 8.00 до 15.00. Массажный кабинет с 8.00 до 16.30. Регистратура и гардероб с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).
 

Телефоны для справок

Приемная главного врача: 53-49-42. Поликлиника № 2: 56-78-15, 56-96-98. Подразделение на ул. Киселева, д. 8: 29-83-60.
 

Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Дайте двеГлавврач о псковском...Врачи – взрослым...

Комментарии

Богданова НП
09 Января 2017 - 22:59
9 января 2017 я была в новом отделении.Ремонт сделали только качество желает быть лучше вода бурлит в кране .Пришла на прием карты нет.Так заботятся об инвалидах-карта федеральная-иди за ней в пол-ку №2.отделение работает до 17 часов.значит после работы 8 на прием к участковому врачу не удастся и карту взять тоже . мой дом к пол-ке намного ближе чем Киселева 8 и выписывать лекарства теперь я должна не за один день а на это уйдет 2-3 дня.вот так о нас заботятся
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолёта
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 4 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50