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Дайте две

14 Декабря 2016 - 10:19
Главная → Заметки → Здоровье
В онкоцентре внедрят операции на молочных железах с одновременной пластикой и операции без разрезов
Совсем недавно о таком можно было только мечтать. Врачи диспансера долгое время ютились в приспособленных помещениях дореволюционного подворья Печерского монастыря. Технические условия не позволяли им внедрять новые методики. О том, чтобы разделить поток пациентов, даже речи не было.

Теперь операционных в онкоцентре две. Условно их называют – синяя и зеленая – по цвету отделки стен. Обе с утра уже заняты. Операционный день начался с биопсии лимфатического узла у мужчины, затем было проведено хирургическое вмешательство по устранению новообразования на лице у 80-летней пациентки. Впереди еще несколько операций на молочной железе. 

– Невозможно сравнивать несравнимое, – говорит заведующий оперблоком Псковского областного онкологического центра Игорь Леонов. – Там мы работали в здании XVI века, а это здание сделано специально для того, чтобы лечить людей. Здесь у нас появился отдельный операционный блок с двумя операционными. Одна из них – гинекологическая, вторая операционная – абдоминальная (хирургия живота, молочной железы и мягких тканей). 
 

Около 10 плановых хирургических вмешательств проводят в псковском онкоцентре.

Сейчас и хирургическое, и гинекологическое отделения онкоцентра полностью укомплектованы хирургами-специалистами. В день в оперблоке проводят примерно десять плановых операций: от биопсии под местной анестезией до сложнейших хирургических вмешательств, занимающих несколько часов.

– Наши врачи проходили учебу на базе петербургских клиник, Санкт-Петербургского областного онкологического диспансера, – пояснил Игорь Леонов.

Но и это не предел. В планах у врачей онкоцентра внедрять новые хирургические технологии – проводить лапароскопические операции (через небольшое отверстие, без разреза), а также операции на молочных железах с одновременной пластикой. Такое желание было у докторов и раньше, но технические условия сделать этого не позволяли. 

– Раньше у нас такой возможности не было, – говорит Игорь Леонов. – В старом здании в одной операционной мы проводили до 1 000 операций в год. Здесь планируем увеличить объем и за счет количества, и за счет качества оказания помощи, и за счет внедрения новых технологий.

В операционных, как впрочем, и во всем онкоцентре, оборудование полностью новое, выпущено не ранее 2016 года. Так, как это и должно быть по медицинским требованиям, устроена доставка пациентов в залы. Сюда их привозят по одному коридору, а увозят – по-другому. 

– Операционный блок функционирует в полном объеме. Операционные оборудованы на уровне мировых стандартов, – заключил заведующий оперблоком. 
 

Цифры

Среди причин смертности населения области в 2015 году злокачественные опухоли занимают второе место – 14,0 %. Чаще умирают только от болезней системы кровообращения – 59,7 %, смертность от внешних причин на третьем месте – 8,2 %. За 10 лет прирост абсолютного числа первичных опухолей составил 21,2 %. Возрастные кривые заболеваемости в Псковской области имеют «пик» в возрасте 65-84 года у мужчин и у женщин.
 

Кстати

У мужчин в структуре заболеваемости первое место занимает рак легкого, на втором месте рак предстательной железы, на третьем – рак кожи, на четвертом – колоректальный рак, на пятом – рак желудка. Злокачественные опухоли молочной железы являются одной из ведущих (после кожи) онкологических патологий у женщин, на третьем месте колоректальный рак, на четвертом – рак тела матки, на пятом – рак шейки матки.
 
Фото: пресс-служба администрации Псковской области 

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