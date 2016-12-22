Вдоль каких псковских дорог появятся новые заграждения, где зебры сотрут, а где, наоборот, нарисуют

Поддержат ли

Ул. Рокоссовского без пешеходного перехода

Незаконная дорога в Овсищах

Убитые мосты



Односторонняя Текстильная

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Власти Пскова спросят горожан, нужны ли им все четыре перехода на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской. Несколько лет назад пешеходов здесь уже ограничивали, но вернулись к прежней схеме из-за массового возмущения.Перекресток ул. М. Горького и ул. Пароменской пользуется популярностью не только у школьников бывшей 14, а ныне 4 школы. По нему переходят дорогу те, кто идет со стороны улицы Пароменской в медицинскую лабораторию, в магазины, в Центр детского отдыха и оздоровления, бизнес-центры и другие учреждения города. В зависимости от цели похода для перехода выбирается одна из двух зебр. Достаточно ли псковичам будет всего одного пешеходного перехода, решали на заседании члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.Убрать один из двух рядом расположенных пешеходных переходов – ближний к Рижскому проспекту – предложили представители Госавтоинспекции.– Сейчас там четыре пешеходных перехода – два через ул. Пароменскую и два через ул. Горького, – пояснил представитель ГИБДД. – Предлагаем убрать один переход через ул. Горького со стороны Рижского проспекта, а тот, что со стороны Коммунальной, – оставить. Останутся и два перехода через ул. Пароменскую.По словам активиста движения «Убитые дороги», 3-4 года назад этот пешеходный переход уже убирали, чем вызвали недовольство псковичей, засыпавших всевозможные структуры возмущенными письмами.– Ведь там не только школа расположена, – заметила заместитель главы администрации Пскова. – Там находится и медицинская лаборатория, и организация, отвечающая за детский отдых и оздоровление. Я бы задумалась, нужно ли убирать. Технически это сделать можно, но поддержат ли это жители?В итоге было решено через средства массовой информации узнать мнение псковичей по этому вопросу и уже на его основании принимать конкретное решение.На улице Рокоссовского возле автобусной остановки напротив магазина «Бизон» уберут пешеходный переход. Организован он был из-за огромного потока пассажиров, пользующихся общественным транспортом. Теперь там останавливается всего несколько автобусов, остальные сворачивают с Рижского проспекта у самой «Ленты», и потребности в переходе нет.– Убирать его надо. Но люди там привыкли дорогу переходить, поэтому по привычке это делать продолжат. Тем более там сквозной проход через дворы. Надо будет ставить ограждения, – отметила Светлана Исекеева.Стихийный съезд с ул. Технической на главную дорогу – ул. Алехина появился по инициативе строителей, возводящих там жилой комплекс.– Раньше это была тропинка, по которой люди ходили в магазин, – рассказал местный житель Сергей Матвеев. – Теперь там гоняют на машинах так, что страшно становится. Я сам лично был свидетелем того, как чуть не сбили женщину с ребенком. Просим обезопасить жителей.Как оказалось, никакой дороги в этом месте быть не должно. Застройщик обращался в городскую администрацию за разрешением на обустройство этого съезда, но его не получил. Комиссия решила, что дорогу надо перегородить, предложив строителям сделать подъезд к строительной площадке с другой стороны.Сразу несколько предложений, направленных на повышение безопасности дорожного движения в городе, озвучили представители общественного движения «Убитые дороги». В частности, предложили запретить остановку и стоянку транспорта по четной стороне от ул. Металлистов до ул. Гражданской, а также по ул. Коммунальной от перекрестка Коммунальная – Рокоссовского в сторону Ледового дворца до «кармана». Также был затронут вопрос покрытия мостов.– Покрытие Ольгинского моста, Троицкого моста и ул. Юбилейной находится в плохом состоянии, – отметил Всеволод Степанов. – Может, стоит попробовать «холодный асфальт»?Общественники даже готовы предоставить асфальт, если городские власти предоставят рабочих и сделают все качественно, вырезая испорченные участки. Однако выяснилось, что использовать фрезу на мосту нельзя, так как будет повреждено защитное покрытие.Заместитель начальника УГХ Татьяна Макарова пояснила, что все гарантийные сроки ремонта покрытия на мостах вышли.– Мы латаем дыры, а рядом возникают другие, – отметила она.По словам Светланы Исекеевой, все необходимые заявки на выделение средств на ремонт мостов отправлены, но пока бюджет не принят и непонятно, что будет с финансированием.– Но поверьте, мы не собираемся сидеть сложа руки, – сказала она. – УГХ этот вопрос держит на контроле. Они, как никто, заинтересованы в решении этого вопроса, потому что уже устали латать эти дыры.С предложением об организации двустороннего движения на ул. Текстильной выступил инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД РФ по Псковской области Николай Макаров.– Ширина дороги это сделать позволяет, парковкой она не обременена, – пояснил Николай Макаров. – Такая мера позволит разгрузить ул. Звездную и ул. Труда в часы пик.Одно время на ул. Текстильной было двухстороннее движение, но оно здорово мешало расположенному там мини-рынку. Было принято решение сделать движение односторонним.Активист «Убитых дорог» Всеволод Степанов отметил, что сейчас машины там припаркованы по обе стороны дороги и для движения остается из трех всего одна полоса, что крайне неудобно. Кроме того, там расположены две школы, детский сад.– Надо будет убирать машины, – отметил он. – Может, лучше ул. Звездную расширить?Члены комиссии сочли, что предложение об организации двустороннего движения преждевременно. Решили пока ограничиться обустройством пешеходного перехода с кнопкой вызова на перекрестке ул. Труда и Текстильной.