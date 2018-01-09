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Ценопад (ТАБЛИЦА)

09 Января 2018 - 17:33
Главная → Заметки → Экономика
Традиционно сверяем цены на основные продукты питания с цифрами годичной давности

«Пятерочка»

По сравнению с прошлым годом цены практически на все продукты снизились. Незначительно подорожали лишь картофель и макароны. Настоящим падением можно считать снижение цен на гречку и сахар — эти продукты подешевели почти в два раза. 
 

SPAR

Молоко, лук, мука, макароны немного выросли в цене. Зато значительно подешевели картофель, сахар, греча и яйцо. 
 

«Дикси»

Цены практически на все продукты снизились. Заметнее других подешевели сахар (на 38,6 рубля), яйцо (почти на 29 рублей) и мясо птицы (на 26,20 рубля). Незначительно снизилась цена на лук (на 1,41 рубля) и хлеб (на 3,3 рубля). Единственный продукт, который подорожал, — это картофель. Правда, рост не составил и рубля, остановился на 90 копейках. 


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«Магнит»

Молоко, лук, картофель, хлеб подорожали. Если цена на хлеб выросла всего на 90 копеек, то цена молока увеличилась почти на 9 рублей. Остальные продукты из минимального набора подешевели. Больше всего в цене упала греча — более чем в два раза. На 24,6 рубля снизилась цена на куру, 17,7 рубля скинули яйца, остальные продукты подешевели в диапазоне от  3 до 9 рублей. 
 

«Вольный Купец — Разница» 

Незначительно подорожали молоко, картофель и лук. На остальные продукты цены снизились. Больше всего скинула греча, так же, как и в других магазинах, — вдвое. Существенно подешевела  мука — на 32 рубля, остальные продукты потеряли в цене  от 5 до 7 рублей. 
 

«Империал»

Подорожали молоко, картофель, мука и макароны. На пару рублей повысилась цена хлеба. Значительно снизилась цена на лук и сахар. 
 

«Лента»

Как и везде, существенно снизилась цена на гречку. Ценник похудел почти вдвое. Картофель, хлеб, сахар, макароны, яйца также упали в цене. Незначительно подорожал лук. Чуть сильнее выросла цена на молоко, хлеб и муку. Рекорд по росту бьет курица. Какая-то она в «Ленте» уж очень элитная, стоит почти 170 рублей — на 60 рублей дороже, чем годом ранее. 
 
Автор фото: Андрей Степанов

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