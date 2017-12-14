Бескаркасную мебель, десерты по старинным рецептам и свитшоты с фотопечатью собираются делать будущие псковские предприниматели

В Псковском бизнес-инкубаторе прошла презентация проектов участников программы «Ты — предприниматель», которые в течение двух месяцев обучались азам предпринимательской деятельности. Итогом обучения стали бизнес-проекты, которые оценила комиссия в составе представителей Фонда гарантий и развития предпринимательства и бизнес-инкубатора, а также действующих псковских предпринимателей. «Псковская правда» внимательно изучила все 14 идей будущих акул капитализма.



Все бизнес-идеи получили высокую оценку экспертов, но многие из авторов собственных средств на реализацию проектов не имеют. Некоторые идеи могут так и остаться на уровне удачной разработки, если не найдется инвестор.



Производство бескаркасной мебели

Ольга Старикова, 1 место



— Вам нужно переехать из одной квартиры в другую, обновить наскучивший интерьер или просто приобрести необычную мебель? Можно посетить любой магазин мебели, которых в Пскове достаточно. Но лучше приобрести мебель, которая устраивает именно вас, которую придумаете вы сами и которая будет произведена для вас в вашем же городе, — презентовала свою бизнес-идею Ольга Старикова.



Проект подразумевает изготовление и реализацию бескаркасной мебели. Это, например, всем известные кресла-груши, которые можно увидеть сегодня во многих домах и даже офисных помещениях. Именно с выпуска этого популярного предмета интерьера и собирается начать стартапер.



По словам девушки, у такой мебели масса преимуществ. Она достаточно легкая — до 9 кг, благодаря наполнителю легко восстанавливает форму, безопасна для всех членов семьи, проста в уходе и может вписаться в любой интерьер.



— Производство бескаркасной мебели развито слабо как в целом в России, так и в Псковской области, хотя спрос на нее есть. В Пскове у нас пять основных конкурентов. Но дело в том, что это в основном магазины мебели, которые ее не производят, а продают потребителям, — рассказала Ольга Старикова.

Автор проекта планирует работать как с физическими лицами — молодыми семьями с детьми, так и с организациями — детскими кружками, клубами и т. д. Причем планируется, что одна единица мебели с учетом заказа ткани будет изготовлена в достаточно сжатые сроки — за два дня.



Первоначальные вложения в проект составят около 175 тысяч рублей, которые будут направлены на закупку материалов, рекламу, приобретение оборудования — одной швейной машины и раскройного стола. Также потребуется подбор квалифицированного персонала. Себестоимость изделия (стоимость материала + заработная плата швеи) составит 3633 рубля. Срок окупаемости проекта — около 1,5 года.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



— Ольга назвала в качестве своих основных конкурентов магазины. Но если предприниматель будет шить, ему необязательно создавать свою розницу, — уверена директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. — Можно посмотреть на своих конкурентов как на партнеров. Возможно, поделиться с ними частью своей прибыли. Но на начальном этапе это будет действенным способом реализовать свою продукцию.



Кондитерская традиционной русской кухни «Услада»

Виктория Урклина. 2 место



Вдохновением для проекта Виктории Урклиной стал Музей русского десерта в Звенигороде, который проводит исследовательскую и творческую работу по возрождению культуры русского чаепития.



— Наша область нуждается в местах, которые передавали бы дух нашего края, его богатое историческое прошлое. А придя в кафе или кондитерскую, турист видит всем знакомые зарубежные десерты типа тирамису и чизкейков. Поэтому в преддверии Ганзейских дней девушка предлагает открыть кондитерскую традиционной русской кухни, ассортимент которой будет соответствовать названию. Так, псковичи и туристы смогут попробовать леваши (сухое варенье) — старинное русское лакомство в виде пластинок из протертых фруктов и ягод, высушенных в печи, и левашники — небольшие пирожки «на два укуса», в качестве начинки для которых используются леваши.



Блюда, приготовленные по старинным рецептам, можно будет не только попробовать, но и приготовить собственными руками. Мастер-классы будут сопровождаться познавательными лекциями, а завершаться — традиционным чаепитием с самоваром.



Потенциальными клиентами автор проекта видит туристов — жителей столичных городов. Инвестиции для реализации данного проекта составляют около 657 тыс. рублей. А окупятся затраты не ранее чем через 3 года с момента старта проекта.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



— На данный момент подобную продукцию производит еще один псковский предприниматель. Возможно, Виктории стоит скооперироваться с ним, чтобы уменьшить затраты на производство, — предложила директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.



Салон фотопечати на одежде

Елена Иванова, 3 место



Автор проекта намерена предложить псковичам эксклюзивный товар — футболки, худи и свитшоты с фотопечатью, которая выдерживает до 60 стирок. По ее словам, в Пскове существует около 10 организаций, специализирующихся на печати на одежде, но в основном это штамповка логотипов для юридических лиц и печать для физических лиц методом термопереноса.



— Мы предлагаем сотню тематических коллекций, прикольных и крутых принтов, среди которых каждый сможет выбрать свой идеальный образ. Если у нас нет подходящего принта — озвучьте свою идею, и наш дизайнер предложит множество вариантов ее реализации. Мы даем гарантию на уникальность изображения, — отметила Елена Иванова.



Своими клиентами автор проекта видит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Продажа изделий с фотопечатью будет осуществляться онлайн и непосредственно в салоне печати, который планируется открыть на Рижском проспекте.



Инвестиции в проект на начальном этапе составят 350 тысяч рублей, которые будут направлены на оплату аренды помещения, покупку оборудования. Планируется, что объем производства будет небольшой — 50 изделий в месяц, средняя стоимость их составит 1200 рублей.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



— У Елены есть серьезнейшие интернет-конкуренты, которые уже настолько захватили эту нишу онлайн-торговли, что с ними конкурировать по ценам практически нереально. Кроме того, объем 50 футболок в месяц — это мало, — предупреждает директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. — Нужно еще что-то придумывать. 50 футболок можно в домашних условиях изготовить, и не надо тратиться на аренду. Нужно только зарегистрировать ИП и продавать. Ваш основной покупатель — это ваши однокурсники. Также можно предложить свои услуги организациям.





Идеи разные: от печатных пряников до печати на одежде. Фото Магия-веста.рф



Вложения и окупаемость

Какой еще бизнес собираются наладить участники программы



Анна Симоненкова, прачечная самообслуживания



Потенциальными клиентами прачечной самообслуживания, по мнению автора проекта, могут стать как студенты, которые не имеют возможности постирать свои вещи в общежитии, туристы, которые остановились в хостелах, социальные работники, которые помогают пожилым людям. Также услугами такой прачечной может воспользоваться малый бизнес, например, если нужно постирать спецодежду.



Конкурентным преимуществом прачечной самообслуживания является экономия времени клиента. Стирка займет не больше двух часов.



На реализацию проекта потребуется 1 млн 50 тыс. рублей. Срок окупаемости проекта — 2 года 8 месяцев.



Татьяна Беляева, ланч-боксы из природных материалов



Перекус на бегу и проблемы со здоровьем способствуют актуальности экотоваров. Поэтому Татьяна Беляева разработала проект по производству ланч-боксов из природных материалов. Ланч-бокс — это контейнер для еды с отдельными отсеками. Инновацией является использование в качестве материала бамбукового волокна, преимущества которого — прочность, легкость, экологичность и низкая себестоимость. Товар планируется производить в арендованном помещении 100 кв. метров. Сбыт будут осуществлять посредством торговых сетей и специализированных магазинов посуды, а также через соцсети. Первоначальные вложения — 1,4 млн рублей. Срок окупаемости — 2,3 года.



Ирина Ким, ателье-магазин «Пуговка»



Ателье будет первым в городе, специализирующимся на пошиве детской одежды. Ориентировано на массового клиента со средним уровнем дохода.



— Наша целевая аудитория — мамы с детьми. Это примерно 30 % населения, — отметила автор проекта. — Инвестиции в проект составят 250 тысяч рублей. Срок окупаемости проекта — 14 месяцев.



Денис Ворзов, «Агроусадьба Лямоны»



Агротуризм, сельский и экологический туризм соединятся в одном агропоселке. Планируется, что он будет расположен в Красногородском районе в деревне Лямоны, где раньше была старинная усадьба. В созданном туристическом комплексе клиенты смогут снять жилье, а также получить такие услуги, как экскурсии, охота и рыбалка. У гостей будет возможность заниматься земледелием и животноводством. Целевая аудитория — иностранные туристы и жители больших городов. Для реализации проекта необходимо примерно 3 млн рублей.



Виктор Барышев, детский футбол



Проект создан для решения проблемы развития детского футбола в городе.



— Только единицы юных футболистов выходят на профессиональный уровень. Я бы хотел, чтобы не только талантом можно было взять, но и за счет трудолюбия. В этом помогут инновационные технологии, — сообщил автор проекта.



Первоначальные вложения — 250 тысяч рублей — будут направлены на оплату аренды помещения, приобретение оборудования, заработную плату трех тренеров. Срок окупаемости проекта — 1,5 года.



Наталья Беляева, детский центр



Идея проекта — создание детского центра развития, основным направлением которого станет робототехника. Также в центре будут открыты творческие и лингвистические направления и несколько групп, работающих по разным программам.



Для открытия бизнеса необходимо уникальное оборудование и квалифицированные педагоги. Первоначальные вложения — около 300 тысяч. Основную часть расходов составит оборудование и плата за аренду. Срок окупаемости — три года.



Элеонора Шкиль, салон красоты



Цель проекта — открытие салона красоты в Пскове. Клиентам — девушкам и женщинам от 20 до 50 лет со средним уровнем дохода — будут предложены услуги парикмахера и визажиста. В качестве дополнительной услуги предусмотрена возможность курсов по основам макияжа. Сумма первоначальных вложений в проект — 170 тысяч рублей. Срок окупаемости — два года.



Екатерина Маркелова, птицеферма



В основе проекта — организация в Пустошкинском районе фермерского хозяйства, которое специализируется на мясном производстве. Планируется разведение кур бройлеров с последующей реализацией охлажденного мяса птицы.



— Потребитель хочет свежее мясо, которое производится без какой-либо химии. И я могу эту потребность обеспечить, — уверена автор проекта.



Продажу автор проекта собирается наладить через розничные сети. Для продвижения товара разработан сайт. Для реализации проекта требуются вложения в сумме 815 тысяч рублей. Срок окупаемости проекта — около 3 лет.



Валерия Торгунова, косметологический кабинет



На рынке эстетической медицины инъекционных методик спрос превышает предложения. Поэтому автор проекта рассчитывает создать косметологический кабинет, ориентирующийся на предоставлении именно таких услуг, и привлечь на работу известного специалиста с хорошей репутацией. А основными клиентами будут женщины в возрасте после 30 лет с доходом выше среднего. Цены на услуги будут ниже на 15-20 %, чем у конкурентов. На начальном этапе инвестиции в проект составят 1 млн 600 тыс. рублей. Окупаемость проекта планируется через 9 месяцев от момента старта проекта.



Анастасия Тумакова, мини-пекарня



Проект предполагает создание мини-пекарни по производству имбирного печенья и имбирных пряников. В России не очень распространено производство имбирного печенья, чаще всего такие изделия продаются сезонно в конце года. В мини-пекарне их можно будет приобретать круглогодично, причем форма изделий будет зависеть от желания заказчика, который может сам предложить эскиз или выбрать из предложенных. Планируется, что основными клиентами мини-пекарни будут студенты и молодые мамы.



Ирина Никитина, русские пироги



Идея Ирины Никитиной — открыть в Пскове кофейню, где посетители смогут попробовать сытные пироги, сделанные по старинным рецептам.



— В нашем роду испокон веков женщины были большими умельцами в части пирогов. Это наша семейная история. Мы сами большие любители пирожков.



Планируется, что это будет небольшое помещение на два-три столика, оформленное в национальном русском стиле. К пирогам гости смогут заказать бульон, а также кофе и чай.

