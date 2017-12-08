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Казна под контролем

07 Декабря 2017 - 08:37
Главная → Заметки → Экономика
С каким профессиональным багажом псковские казначеи встречают 25-летний юбилей ведомства
Федеральному казначейству 8 декабря исполняется 25 лет. Это были годы динамичного развития: от исполнения федерального бюджета до полного кассового исполнения бюджетов всех уровней, применение передовых информационных технологий и сервисов, внедрение новых и экономически эффективных механизмов исполнения бюджетов, управление ликвидностью единого казначейского счета, учет и контроль всех денежных потоков бюджетных средств. Подробнее о своей работе рассказали сами псковские казначеи.
 

Новые задачи и функции 

— В феврале прошлого года указом президента Федеральному казначейству были переданы полномочия по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере. В переходный период была обеспечена не только непрерывность осуществления контрольных полномочий, но и сохранен кадровый потенциал, — акцентирует внимание Маргарита Каретник, заместитель руководителя УФК по Псковской области. 

 За 2016 год и истекший период 2017 года контролерами-ревизорами Управления проведено 109 проверок, включая обследования, из них в 68 выявлены нарушения законодательства. В целях их устранения и недопущения в дальнейшем объектам контроля направлено 51 представление и предписание, в отдельных случаях были применены бюджетные меры принуждения в виде направления уведомлений о бесспорном взыскании средств, вынесено 17 постановлений о привлечении должностных лиц к административной ответственности, по отдельным проверкам материалы направлены в вышестоящие или правоохранительные органы.

Важным мероприятием стало создание в Управлении контрольной комиссии. На заседаниях контрольной комиссии с участием представителей объектов контроля рассматриваются результаты контрольных мероприятий. Использование такого механизма позволяет подтвердить объективность выводов ревизора, коллегиально принять результирующие решения в отношении выявленных нарушений. 

— Положительным моментом, — продолжает Маргарита Каретник, — явилось то, что контролеры-ревизоры еще до выхода на объект могут осуществлять подготовку к запланированной проверке, получив прямой доступ к программным продуктам и имеющимся в них первичным документам о финансировании объекта контроля, оплате по принятым бюджетным и денежным обязательствам.
 

Казначейское сопровождение 

Одно из наиболее значимых и развивающихся направлений деятельности — казначейское сопровождение.

— В его рамках в органах Федерального казначейства открываются лицевые счета исполнителям и соисполнителям по государственным контрактам, заключаемым с получателями средств федерального бюджета. Оплата на счета исполнителей осуществляется только после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, — поясняет Наталия Лескова, начальник отдела расходов.
 Внедрение казначейского сопровождения позволило устранить проблему нецелевого использования средств авансовых платежей, обеспечить прозрачность движения денежных средств федерального бюджета, доведения их до реального сектора экономики, а также повысить уровень ликвидности единого казначейского счета.

— Постановлением правительства от 03 марта 2017 года на казначейское сопровождение переданы расчеты по государственным контрактам, заключенным в рамках исполнения государственного оборонного заказа, — добавляет Ирина Токарева, начальник отдела обслуживания силовых ведомств, — а также расчеты по контрактам, заключаемым в рамках их исполнения, за исключением Минобороны России и отдельных ведомств.


 

Передовые информационные технологии 

Федеральное казначейство сегодня — это оператор пяти информационных систем, обеспечивающих главные принципы управления общественными финансами — открытость, гласность и прозрачность.

Наиболее уникальной и глобальной информационной системой является «Электронный бюджет». 

— Уникальность системы заключается в однократном вводе данных, сокращении временных, материальных и трудовых затрат, работе всех участников бюджетного процесса и получателей бюджетных средств в едином информационном пространстве, — перечисляет Инна Храмцова, заместитель руководителя УФК по Псковской области.

 К «Электронному бюджету» в Управлении подключено 111 организаций федерального бюджета. Открытая часть «Электронного бюджета» — это Единый портал бюджетной системы (ЕПБС), доступ к которому предоставляется физическим и юридическим лицам на сайте buget.gov.ru. На сайте размещена информация более чем по 70 направлениям. Это информация о регионах, об исполнении бюджетов, государственных программ и другая. Имеется 5 калькуляторов (расчет НДФЛ, налоговых вычетов, пособий по временной нетрудоспособности). Для удобства работы предусмотрен Конструктор данных, с помощью которого возможно выгрузить пользователем сведения в используемые им информационные системы. 

Внедрение системы «Электронный бюджет», применение новых информационных технологий, централизация функций по учету и отчетности, казначейское сопровождение, безусловно, направлены на снижение рисков возникновения нарушений законодательства, блокируют саму возможность совершать нарушения, тем самым позволяют последующему внутреннему государственному финансовому контролю сосредоточить усилия и ресурсы на наиболее рискоемких объектах контроля, на тех направлениях деятельности, где усматриваются риски совершения нарушений законодательства Российской Федерации. 
 

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