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Онлайн-кассу можно не ставить

07 Декабря 2017 - 09:25
Главная → Заметки → Экономика
6 вопросов налоговикам от предпринимателей о новых кассах

Переход организаций и индивидуальных предпринимателей на онлайн-кассы начался еще в 2016 году. В Псковской области зарегистрировано 7800 единиц контрольно-кассовой техники, многие представители малого и среднего бизнеса перешли на осуществление расчетов с применением контрольно-кассовой техники, передающей данные в интернет. Первый этап реформы завершен, но вопросы по-прежнему есть. Поэтому Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области 28 ноября провело публичное обсуждение итогов перехода на новый порядок регистрации и применения ККТ. Какие вопросы волнуют предпринимателей в связи с переходом на онлайн-кассы и с какими проблемами пользователи ККТ уже успели столкнуться?
 

Когда нужно переходить на онлайн-кассы?

— Обязанность применять онлайн-кассы наступила с 1 июля 2017 года. Первый этап реформы на сегодняшний день завершен, — сообщил замруководителя УФНС Алексей Павлов
 

Кому не нужно ставить онлайн-кассы?

Освобождены от применения ККТ организации и индивидуальные предприниматели, поименованные в законе №54-ФЗ с учетом специфики их деятельности, в том числе те, кто занимается продажей газет и журналов, мороженого, обеспечением учащихся питанием в школах, оплатой проезда в общественном транспорте. Также ККТ не применяется в отдаленных и труднодоступных местностях при условии выдачи покупателю (клиенту) документа, заменяющего кассовый чек.
 

Как компенсируют установку новой кассы?

Государственной Думой приняты законы, касающиеся введения онлайн-касс, согласно которым работающие на патенте и ЕНВД предприниматели получат право на налоговый вычет в размере не более 18 тысяч рублей за покупку новой кассы. Возможность получения такого налогового вычета позволит снизить финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приобретения такой техники. 
 

Должны ли ставить онлайн-кассы торговцы алкоголем?

С 31 марта 2017 года налогоплательщики, применяющие ЕНВД, при торговле пивом обязаны были применять ККТ в соответствии с Федеральным законом 171-ФЗ. А в августе вышло разъяснение налоговой службы, что при продаже алкоголя, в том числе и пива, ККТ применять не обязательно до 1 июля 2018 года. Разъяснение вызвало много споров вокруг.

— В 2017 году в 171-ФЗ (Закон о государственном регулировании оборота алкогольной продукции) внесли изменения с такой формулировкой: розничная продажа алкогольной продукции осуществляется с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством о применении ККТ. А законодательство, регулирующее применение ККТ, разрешает не применять контрольно-кассовую технику плательщикам ЕНВД и патентной системы налогообложения, вне зависимости от вида реализуемой продукции, до 1 июля 2018 года, – поясняет Алексей Павлов.
 

Кто может не ставить онлайн-кассу? 

Отсрочку от необходимости применения ККТ до 1 июля 2019 года получат:

— организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и обладатели патента, за исключением тех, кто предоставляет услуги общественного питания;

— индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патенте, осуществляющие розничную торговлю или оказывающие услуги общественного питания, но не имеющие при этом наемных работников.
 

Кому задать вопросы?

Продолжается ли разъяснительная работа в районах?

Получить необходимую информацию налогоплательщики могут у главного государственного налогового инспектора контрольного отдела УФНС России по Псковской области Козловской Татьяны Аркадьевны по телефону +7 (8112) 69-92-72 или у специалистов территориальных налоговых органов, чьи телефоны размещены на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Еженедельно по средам в 11.00 во всех налоговых инспекциях области проводятся «открытые классы» по разъяснению налогоплательщикам и представителям объединений предпринимателей особенностей нового порядка применения контрольно-кассовой техники.   
 

Прямая речь

Аркадий Мурылев, уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области:

— В псковском управлении налоговой службы своевременно был создан оперативный штаб по переходу на новый порядок применения ККТ, неоднократно были встречи с руководителем и замом руководителя, где озвучивались проблемы, которые возникают у предпринимателей. Сотрудники налоговой службы отвечали на все вопросы, связанные с применением ККТ. Налоговая служба стала более открытой. Но на местах информация была разрозненной. В районах многие предприниматели пострадали из-за своей неграмотности и недоинформированности. Они покупали ККТ, которая им была не нужна, — очень дорогие аппараты. На том этапе многие предприниматели понесли убытки. Налоговый вычет каким-то образом покроет расходы, но опять же применить его смогут только ИП (не организации), которые находятся на  ЕНВД и на патенте. В моем понимании при внедрении ККТ государство должно было озаботиться обеспечением предпринимателей новой контрольно-кассовой техникой, и бизнес не понес бы никаких убытков. Потому что основная нагрузка на бизнес легла именно в связи с покупкой онлайн-техники.
 


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