​Мамы-предприниматели обучают будущих родителей, заботятся о малышах и помогают детям рождаться талантливыми



Проекты молодых мам-предпринимателей помогут родителям в воспитании детей.

Для самых маленьких

Развитие до рождения

Мамино счастье

Справка

В каких сферах ведут деятельность молодые люди? Какие услуги и продукцию они могут предложить псковичам? «Псковская правда» рассказывает об участниках регионального этапа конкурса «Ты — предприниматель». Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты — предприниматель» в Псковской области.Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, есть специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства.Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2017» принимают заявки от участников — действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса — это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс — это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе.Псковичка Ульяна Бурлова о воспитании детей знает не понаслышке. Молодая женщина — мама взрослого сына-студента и дочки-школьницы. Кроме того, она много лет работала в частных детских садах. А в этом году решила открыть свой мини-сад — детский центр раннего развития «Крошка РУ».— Я всегда мечтала о своем детском центре. И узнав о том, что город выделяет субсидию на открытие своего дела, решила попробовать. Провела аналитику рынка, узнала все о детских центрах и сформировала собственное предложение, — рассказывает Ульяна.Ее воплотившаяся в жизнь бизнес-идея — это группа кратковременного пребывания детей с активной программой для самых маленьких — таких, которых еще не берут в муниципальные детские сады. Но им, уверена Ульяна, как и старшим ребятам, нужно не только, чтобы за ними присматривали взрослые, но и чтобы занимались их развитием.— В центр приводят детей от одного года и оставляют на 4 часа. Процесс обучения проходит в игровой форме, ребенок развивается, а мама в это время занимается своими важными делами.В будущем Ульяна планирует открыть сеть детских центров «Крошка РУ».— Я очень люблю свою работу. Очень приятно, когда мамы приходят к нам и говорят, с каким удовольствием ребенок бежит в детский садик, — говорит предприниматель.Молодой предприниматель Алеся Яковлева — выпускница Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики по специальности «социокультурный сервис и туризм; менеджмент на предприятии», но свой бизнес решила посвятить продвижению в Псковской области уникальной программы пренатального развития. Для этого Алеся открыла на базе Детской развивающей студии «Сонатал» Школу пренатального развития и воспитания по методу М. Л. Лазарева.— Эта школа будет являться главным инструментом в формировании общепринятой культуры пренатального музыкального развития плода, направленной на гармонизацию жизни семьи в период ожидания рождения малыша и, как результат, рождение талантливых и счастливых детей, — говорит Алеся Яковлева.По ее словам, программа пренатального развития, рекомендованная Министерством здравоохранения и социального развития РФ и применяющаяся в России и за рубежом с 1983 года, в Псковской области пока не стала основой культуры пренатального развития. Поэтому в ближайшем будущем, в том числе благодаря участию в конкурсе, предприниматель намерена набрать группы пренатального развития на базе детской развивающей студии, которые менее чем за один год смогут пройти полный комплекс пренатальной подготовки по методу «Сонатал». Также в планах создание таких групп на базе поликлиники женской консультации города Пскова.— Данный опыт будет основой для исследования о формировании в Псковской области «нового поколения детей», — уверена Алеся Яковлева.У мамы двоих детей Юлии Васильевой высшее экономическое образование по специальности «государственное и муниципальное управление», долгое время она работала в сфере продаж клиентского бизнеса. А после рождения детей решила открыть свое дело — Школу будущих и состоявшихся родителей «Мамино счастье».— Цель проекта — подготовка будущих родителей к рождению ребенка. Идея открытия такой школы в нашем городе появилась благодаря личному опыту. У нас есть курсы для беременных, которые оказывают психологическую подготовку к родам, но они не дают знания из области медицины, педагогики и психологии. Большинство будущих мам нашего города после прохождения бесплатных курсов ищут всю информацию самостоятельно в интернете или советуются с такими же неопытными мамами на форумах и в соцсетях. Особенно страшно становится, когда они дают советы друг другу по лечению детей, продают и меняются лекарствами. Я против таких экспериментов! — говорит Юлия.Поэтому предприниматель решила открыть школу, которая «поможет комплексно подготовиться к рождению малыша, научит навыкам ухода за здоровым ребенком и во время болезни и в тысячный раз расскажет, что мы не должны ставить эксперименты на своих детях и самостоятельно без врача назначать лечение».— Мы будем делиться знаниями и опытом вместе с командой профессионалов, — отмечает мама-предприниматель. — Я надеюсь, что занятия в Школе для будущих родителей, консультации со специалистами помогут дать необходимые знания и психологический настрой для того, чтобы в нашем городе было больше крепких и счастливых семей, росло здоровое и счастливое поколение.Подробности конкурса — на портале molpred60.ru.По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Телефон для справок 8-911-898-51-60.