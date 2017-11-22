22 Ноября 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
-1 .. +1 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Бизнес ради будущего

22 Ноября 2017 - 09:40
Главная → Заметки → Экономика
​Мамы-предприниматели обучают будущих родителей, заботятся о малышах и помогают детям рождаться талантливыми
В каких сферах ведут деятельность молодые люди? Какие услуги и продукцию они могут предложить псковичам? «Псковская правда» рассказывает об участниках регионального этапа конкурса «Ты — предприниматель». Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты — предприниматель» в Псковской области. 

Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, есть специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства. 

 

Проекты молодых мам-предпринимателей помогут родителям в воспитании детей.

Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2017» принимают заявки от участников — действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса — это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс — это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе. 
 

Для самых маленьких

Ульяна Бурлова, 34 года. Номинация «Социальный бизнес года».

Псковичка Ульяна Бурлова о воспитании детей знает не понаслышке. Молодая женщина — мама взрослого сына-студента и дочки-школьницы. Кроме того, она много лет работала в частных детских садах. А в этом году решила открыть свой мини-сад — детский центр раннего развития «Крошка РУ».

— Я всегда мечтала о своем детском центре. И узнав о том, что город выделяет субсидию на открытие своего дела, решила попробовать. Провела аналитику рынка, узнала все о детских центрах и сформировала собственное предложение, — рассказывает Ульяна.

Ее воплотившаяся в жизнь бизнес-идея — это группа кратковременного пребывания детей с активной программой для самых маленьких — таких, которых еще не берут в муниципальные детские сады. Но им, уверена Ульяна, как и старшим ребятам, нужно не только, чтобы за ними присматривали взрослые, но и чтобы занимались их развитием. 

— В центр приводят детей от одного года и оставляют на 4 часа. Процесс обучения проходит в игровой форме, ребенок развивается, а мама в это время занимается своими важными делами. 

В будущем Ульяна планирует открыть сеть детских центров «Крошка РУ».

— Я очень люблю свою работу. Очень приятно, когда мамы приходят к нам и говорят, с каким удовольствием ребенок бежит в детский садик, — говорит предприниматель. 
 

Развитие до рождения

Алеся Яковлева, 30 лет. Номинация «Работодатель года».

Молодой предприниматель Алеся Яковлева — выпускница Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики по специальности «социокультурный сервис и туризм; менеджмент на предприятии», но свой бизнес решила посвятить продвижению в Псковской области уникальной программы пренатального развития. Для этого Алеся открыла на базе Детской развивающей студии «Сонатал» Школу пренатального развития и воспитания по методу М. Л. Лазарева. 

— Эта школа будет являться главным инструментом в формировании общепринятой культуры пренатального музыкального развития плода, направленной на гармонизацию жизни семьи в период ожидания рождения малыша и, как результат, рождение талантливых и счастливых детей, — говорит Алеся Яковлева. 

По ее словам, программа пренатального развития, рекомендованная Министерством здравоохранения и социального развития РФ и применяющаяся в России и за рубежом с 1983 года, в Псковской области пока не стала основой культуры пренатального развития. Поэтому в ближайшем будущем, в том числе благодаря участию в конкурсе, предприниматель намерена набрать группы пренатального развития на базе детской развивающей студии, которые менее чем за один год смогут пройти полный комплекс пренатальной подготовки по методу «Сонатал». Также в планах создание таких групп на базе поликлиники женской консультации города Пскова.

— Данный опыт будет основой для исследования о формировании в Псковской области «нового поколения детей», — уверена Алеся Яковлева. 
 

Мамино счастье

Юлия Васильева, 34 года. Номинация «Социальный бизнес года».

У мамы двоих детей Юлии Васильевой высшее экономическое образование по специальности «государственное и муниципальное управление», долгое время она работала в сфере продаж клиентского бизнеса. А после рождения детей решила открыть свое дело — Школу будущих и состоявшихся родителей «Мамино счастье».

— Цель проекта — подготовка будущих родителей к рождению ребенка. Идея открытия такой школы в нашем городе появилась благодаря личному опыту. У нас есть курсы для беременных, которые оказывают психологическую подготовку к родам, но они не дают знания из области медицины, педагогики и психологии. Большинство будущих мам нашего города после прохождения бесплатных курсов ищут всю информацию самостоятельно в интернете или советуются с такими же неопытными мамами на форумах и в соцсетях. Особенно страшно становится, когда они дают советы друг другу по лечению детей, продают и меняются лекарствами. Я против таких экспериментов! — говорит Юлия. 

Поэтому предприниматель решила открыть школу, которая «поможет комплексно подготовиться к рождению малыша, научит навыкам ухода за здоровым ребенком и во время болезни и в тысячный раз расскажет, что мы не должны ставить эксперименты на своих детях и самостоятельно без врача назначать лечение».

— Мы будем делиться знаниями и опытом вместе с командой профессионалов, — отмечает мама-предприниматель. — Я надеюсь, что занятия в Школе для будущих родителей, консультации со специалистами помогут дать необходимые знания и психологический настрой для того, чтобы в нашем городе было больше крепких и счастливых семей, росло здоровое и счастливое поколение. 
 

Справка

Подробности конкурса — на портале molpred60.ru.

По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Телефон для справок 8-911-898-51-60.
 

Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Деньги по любви200 тысяч за варежкиСтрах прошел после...

Комментарии

Анонимный
22 Ноября 2017 - 14:34
бизнес на яжмать
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Памятник Кирову приводят в порядок«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёд
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 22 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 29 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50