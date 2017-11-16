Молодые псковские предприниматели пекут пончики, помогают воплощать в жизнь идеи и выигрывать тендеры

«Пончики – это мы!»

Помощь новым проектам

Связной для частного бизнеса

В каких сферах ведут деятельность молодые люди? Какие услуги и продукцию они могут предложить псковичам? «Псковская правда» рассказывает о первых участниках регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель».Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты – предприниматель» в Псковской области.Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства.Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» принимают заявки от участников – действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса – это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс – это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе.Подробности конкурса – на портале molpred60.ru. По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».Телефон для справок 8-911-898-51-60.– Выпечка – это про нас! Пончики – это мы. Каждый пончик мы делаем, как для себя, – презентовал свой бизнес-проект Евгений Лобан.Уже год молодой предприниматель занимается изготовлением пончиков на заказ. Также вкусную и красивую продукцию ручной работы можно увидеть в некоторых кафе города. Инновационных подходов в приготовлении продукта нет – «все по старинке, кроме воронки продаж через соцсети».– Приглушенный инстинкт самосохранения позволяет мне иногда рисковать. Была идея, есть друзья, которые дали деньги в долг, принял решение идти до конца. Все или ничего, — рассказал Евгений.А идея бизнеса проста – зарабатывать «деньги через любимое дело, через качество продукта». Поэтому в дальнейшем предприниматель надеется, что его пончики будут самыми лучшими в стране, а бизнес – социально ориентированным.Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект.Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект.Сергей Пестов – уроженец Бежаницкого района Псковской области. Окончил СПбГУ кино и телевидения по специальности «экономист-менеджер» и, продолжив обучение в аспирантуре по специальности «экономика инноваций», открыл свой бизнес.– С первого курса работал в различных сферах, от рекламного агентства до поставок электронных компонентов для оборонных предприятий. Всегда старался глубоко вникать в суть каждой компании, как и почему она работает. Считаю, что это значительно расширило кругозор и позволило узнать интересных людей, – рассказал Сергей.По его словам, к открытию собственного бизнеса «подтолкнуло понимание того, что многие крупные компании не видят или не хотят видеть возможностей, которые создает современный меняющийся рынок». Поэтому решил основать компанию, которая бы помогала «малому и среднему бизнесу развиваться при помощи государства – получать госконтракты и заказы y госкорпораций, федеральных сетей и проч.– Мы помогаем компаниям выигрывать тендеры и получать выгодные контракты. Мы – связь между честным бизнесом и государством, от которой выиграют все, – заметил он. – Мы не останавливаемся на консультировании и тендерном сопровождении. Стараемся решать локальные нужды клиентов, такие как поиск инвестирования, выход на субподряд, оптимизация бизнес-процессов. Для Псковской области получать подобный уровень поддержки от одной компании пока что уникальное явление.На сегодня в разработке удобный портал, благодаря которому у поставщиков появится возможность в одном месте решить все вопросы, связанные с тендерами, найти единомышленников, а также получить инструменты для продвижения инновационных товаров/услуг в сфере госзаказа.– Сейчас таких инфраструктурных проектов на рынке нет, и мы надеемся на успех предприятия.