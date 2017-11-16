Деньги по любви
16 Ноября 2017 - 10:31Главная → Заметки → Экономика → Истории успешных стартапов
Молодые псковские предприниматели пекут пончики, помогают воплощать в жизнь идеи и выигрывать тендеры
В каких сферах ведут деятельность молодые люди? Какие услуги и продукцию они могут предложить псковичам? «Псковская правда» рассказывает о первых участниках регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель».
Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты – предприниматель» в Псковской области.
Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства.
Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» принимают заявки от участников – действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса – это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс – это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе.
Подробности конкурса – на портале molpred60.ru. По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».
Телефон для справок 8-911-898-51-60.
– Выпечка – это про нас! Пончики – это мы. Каждый пончик мы делаем, как для себя, – презентовал свой бизнес-проект Евгений Лобан.
Уже год молодой предприниматель занимается изготовлением пончиков на заказ. Также вкусную и красивую продукцию ручной работы можно увидеть в некоторых кафе города. Инновационных подходов в приготовлении продукта нет – «все по старинке, кроме воронки продаж через соцсети».
– Приглушенный инстинкт самосохранения позволяет мне иногда рисковать. Была идея, есть друзья, которые дали деньги в долг, принял решение идти до конца. Все или ничего, — рассказал Евгений.
А идея бизнеса проста – зарабатывать «деньги через любимое дело, через качество продукта». Поэтому в дальнейшем предприниматель надеется, что его пончики будут самыми лучшими в стране, а бизнес – социально ориентированным.
Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект.
Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект.
Сергей Пестов – уроженец Бежаницкого района Псковской области. Окончил СПбГУ кино и телевидения по специальности «экономист-менеджер» и, продолжив обучение в аспирантуре по специальности «экономика инноваций», открыл свой бизнес.
– С первого курса работал в различных сферах, от рекламного агентства до поставок электронных компонентов для оборонных предприятий. Всегда старался глубоко вникать в суть каждой компании, как и почему она работает. Считаю, что это значительно расширило кругозор и позволило узнать интересных людей, – рассказал Сергей.
По его словам, к открытию собственного бизнеса «подтолкнуло понимание того, что многие крупные компании не видят или не хотят видеть возможностей, которые создает современный меняющийся рынок». Поэтому решил основать компанию, которая бы помогала «малому и среднему бизнесу развиваться при помощи государства – получать госконтракты и заказы y госкорпораций, федеральных сетей и проч.
– Мы помогаем компаниям выигрывать тендеры и получать выгодные контракты. Мы – связь между честным бизнесом и государством, от которой выиграют все, – заметил он. – Мы не останавливаемся на консультировании и тендерном сопровождении. Стараемся решать локальные нужды клиентов, такие как поиск инвестирования, выход на субподряд, оптимизация бизнес-процессов. Для Псковской области получать подобный уровень поддержки от одной компании пока что уникальное явление.
На сегодня в разработке удобный портал, благодаря которому у поставщиков появится возможность в одном месте решить все вопросы, связанные с тендерами, найти единомышленников, а также получить инструменты для продвижения инновационных товаров/услуг в сфере госзаказа.
– Сейчас таких инфраструктурных проектов на рынке нет, и мы надеемся на успех предприятия.
Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты – предприниматель» в Псковской области.
Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства.
Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» принимают заявки от участников – действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса – это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс – это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе.
Подробности конкурса – на портале molpred60.ru. По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».
Телефон для справок 8-911-898-51-60.
«Пончики – это мы!»Евгений Лобан, 29 лет. Номинация «Открытие года».
– Выпечка – это про нас! Пончики – это мы. Каждый пончик мы делаем, как для себя, – презентовал свой бизнес-проект Евгений Лобан.
Уже год молодой предприниматель занимается изготовлением пончиков на заказ. Также вкусную и красивую продукцию ручной работы можно увидеть в некоторых кафе города. Инновационных подходов в приготовлении продукта нет – «все по старинке, кроме воронки продаж через соцсети».
– Приглушенный инстинкт самосохранения позволяет мне иногда рисковать. Была идея, есть друзья, которые дали деньги в долг, принял решение идти до конца. Все или ничего, — рассказал Евгений.
А идея бизнеса проста – зарабатывать «деньги через любимое дело, через качество продукта». Поэтому в дальнейшем предприниматель надеется, что его пончики будут самыми лучшими в стране, а бизнес – социально ориентированным.
Помощь новым проектамДенис Матвеев, 29 лет. Номинация «Социальный бизнес года».
Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект.
Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект.
Связной для частного бизнесаСергей Пестов, 25 лет. Номинация «Открытие года».
Сергей Пестов – уроженец Бежаницкого района Псковской области. Окончил СПбГУ кино и телевидения по специальности «экономист-менеджер» и, продолжив обучение в аспирантуре по специальности «экономика инноваций», открыл свой бизнес.
– С первого курса работал в различных сферах, от рекламного агентства до поставок электронных компонентов для оборонных предприятий. Всегда старался глубоко вникать в суть каждой компании, как и почему она работает. Считаю, что это значительно расширило кругозор и позволило узнать интересных людей, – рассказал Сергей.
По его словам, к открытию собственного бизнеса «подтолкнуло понимание того, что многие крупные компании не видят или не хотят видеть возможностей, которые создает современный меняющийся рынок». Поэтому решил основать компанию, которая бы помогала «малому и среднему бизнесу развиваться при помощи государства – получать госконтракты и заказы y госкорпораций, федеральных сетей и проч.
– Мы помогаем компаниям выигрывать тендеры и получать выгодные контракты. Мы – связь между честным бизнесом и государством, от которой выиграют все, – заметил он. – Мы не останавливаемся на консультировании и тендерном сопровождении. Стараемся решать локальные нужды клиентов, такие как поиск инвестирования, выход на субподряд, оптимизация бизнес-процессов. Для Псковской области получать подобный уровень поддержки от одной компании пока что уникальное явление.
На сегодня в разработке удобный портал, благодаря которому у поставщиков появится возможность в одном месте решить все вопросы, связанные с тендерами, найти единомышленников, а также получить инструменты для продвижения инновационных товаров/услуг в сфере госзаказа.
– Сейчас таких инфраструктурных проектов на рынке нет, и мы надеемся на успех предприятия.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
16 Ноября 2017
- Заявку на 548 миллионный кредит подала Псковская область15:51
- Новый вертолет медицины Ми-8 начал оказывать помощь жителям Псковщины15:48
- Третьи сутки продолжаются поиски пропавшего великолучанина15:44
- Сказочное настроение обещают зрителям ансамбль «Сказ»15:38
- Мастеров хендмейда приглашают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»09:55
- Перспективы сотрудничества обсудили Михаил Ведерников и глава ФАДН Игорь Баринов09:01
- Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о совместной работе15.11, 22:30
- Михаил Ведерников: Бюджет на 2018 год непростой, но реалистичный и исполнимый15.11, 16:58
- Похороны участковых, погибших от рук «невельского стрелка», пройдут 16 ноября15.11, 16:14
- Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области15.11, 11:07
- Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»15.11, 09:51
- На день рождения 1140 артиллерийского полка приглашают юных псковичей15.11, 09:45
- Педагог из Пскова Наталья Яблочкина – в числе лучших в России15.11, 09:40
- Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках15.11, 09:35
- Прокуратура Пскова передала дело поджигателя авто в суд14.11, 21:04
- Застрелил двух полицейских и убил себя житель Невельского района14.11, 19:40
- Участников экскурсии по новостройкам проконсультировали специалисты Сбербанка14.11, 15:50
- Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области14.11, 15:23
- Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи14.11, 11:54
- Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 21414.11, 11:33
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Продала квартиру и осталась должна
- Городской лес превратят в зону отдыха
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
Фото
Псковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив