16 Ноября 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Деньги по любви

16 Ноября 2017 - 10:31
Главная → Заметки → Экономика → Истории успешных стартапов
Молодые псковские предприниматели пекут пончики, помогают воплощать в жизнь идеи и выигрывать тендеры
В каких сферах ведут деятельность молодые люди? Какие услуги и продукцию они могут предложить псковичам? «Псковская правда» рассказывает о первых участниках регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель».

Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты – предприниматель» в Псковской области. 

Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства. 

Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» принимают заявки от участников – действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса – это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс – это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе. 

Подробности конкурса – на портале molpred60.ru. По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». 

Телефон для справок 8-911-898-51-60.
 

«Пончики – это мы!»

Евгений Лобан, 29 лет. Номинация «Открытие года».

– Выпечка – это про нас! Пончики – это мы. Каждый пончик мы делаем, как для себя, – презентовал свой бизнес-проект Евгений Лобан. 

Уже год молодой предприниматель занимается изготовлением пончиков на заказ. Также вкусную и красивую продукцию ручной работы можно увидеть в некоторых кафе города. Инновационных подходов в приготовлении продукта нет – «все по старинке, кроме воронки продаж через соцсети». 

– Приглушенный инстинкт самосохранения позволяет мне иногда рисковать. Была идея, есть друзья, которые дали деньги в долг, принял решение идти до конца. Все или ничего, — рассказал Евгений. 

А идея бизнеса проста – зарабатывать «деньги через любимое дело, через качество продукта». Поэтому в дальнейшем предприниматель надеется, что его пончики будут самыми лучшими в стране, а бизнес – социально ориентированным. 
 

Помощь новым проектам

Денис Матвеев, 29 лет. Номинация «Социальный бизнес года».

Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект. 

Денис по профессии учитель математики и информатики. Также он имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» и степень МВА. Работает в лицее № 10 Пскова, с 2015 года возглавляет Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. А в этом году стал реализовывать бизнес-проект. 
 

Связной для частного бизнеса

Сергей Пестов, 25 лет. Номинация «Открытие года».

Сергей Пестов – уроженец Бежаницкого района Псковской области. Окончил СПбГУ кино и телевидения по специальности «экономист-менеджер» и, продолжив обучение в аспирантуре по специальности «экономика инноваций», открыл свой бизнес.

– С первого курса работал в различных сферах, от рекламного агентства до поставок электронных компонентов для оборонных предприятий. Всегда старался глубоко вникать в суть каждой компании, как и почему она работает. Считаю, что это значительно расширило кругозор и позволило узнать интересных людей, – рассказал Сергей. 

По его словам, к открытию собственного бизнеса «подтолкнуло понимание того, что многие крупные компании не видят или не хотят видеть возможностей, которые создает современный меняющийся рынок». Поэтому решил основать компанию, которая бы помогала «малому и среднему бизнесу развиваться при помощи государства – получать госконтракты и заказы y госкорпораций, федеральных сетей и проч.

– Мы помогаем компаниям выигрывать тендеры и получать выгодные контракты. Мы – связь между честным бизнесом и государством, от которой выиграют все, – заметил он. – Мы не останавливаемся на консультировании и тендерном сопровождении. Стараемся решать локальные нужды клиентов, такие как поиск инвестирования, выход на субподряд, оптимизация бизнес-процессов. Для Псковской области получать подобный уровень поддержки от одной компании пока что уникальное явление.

На сегодня в разработке удобный портал, благодаря которому у поставщиков появится возможность в одном месте решить все вопросы, связанные с тендерами, найти единомышленников, а также получить инструменты для продвижения инновационных товаров/услуг в сфере госзаказа. 

– Сейчас таких инфраструктурных проектов на рынке нет, и мы надеемся на успех предприятия. 
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

200 тысяч за варежкиСтрах прошел после...12 друзей стартапера

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздника
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50