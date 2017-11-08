​Молодые псковские предприниматели пекут «живой» хлеб, справляются со сложным ремонтом бытовой техники и делают рекламу, которую можно потрогать

Электромонтер создает рекламу

Оцифровать районы

Как в Европе



Гдовские пекари запустили собственные кофейни.

В каких сферах ведут деятельность молодые люди? Какие услуги и продукцию они могут предложить псковичам? «Псковская правда» рассказывает о первых участниках регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель».Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ, управление образования Псковской области, программа «Ты – предприниматель» в Псковской области.Конкурс проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Победителей и призеров определяют в четырех номинациях: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года». Кроме того, специальная номинация «Личный вклад года», победа в которой присуждается человеку, внесшему наибольший вклад в развитие молодежного предпринимательства.Организаторы регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России – 2017» принимают заявки от участников – действующих псковских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Региональный этап конкурса – это отборочный тур, победители которого будут представлять область на Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей. Кроме того, конкурс – это хорошая возможность для участников заявить о себе и своем бизнесе.Подробности конкурса на портале molpred60.ru. По всем вопросам можно обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».Телефон для справок: 8 (911) 898 51 60.Павел Котков окончил Псковский агротехнический колледж по специальности «электромонтер», но уже много лет работает в сфере рекламы. А в 2015 году открыл свою рекламно-производственную фирму «PeПрофи».– Оказываю помощь в продвижении товаров и услуг, делаю город ярче и интереснее. Произвожу ту рекламу, которую люди могут увидеть и даже потрогать,– охарактеризовал свой бизнес Павел.Молодой предприниматель вырос в семье военного и с детства привык к переменам:– В школьные годы наша семья часто переезжала, так как этого требовала папина работа. Еще будучи студентом, начал работать, зарабатывать «свои» деньги. Сразу после окончания колледжа пошел работать в одну рекламную фирму. Но в какой-то момент понял, что хочу большего.С этого момента, по словам предпринимателя, начался нелегкий путь планирования своего бизнеса:– Был страх, что не смогу найти клиентов, не смогу конкурировать с другими фирмами, потому что рекламные компании в городе есть и это не новое. Но все это улетучилось после первого успешного большого заказа. Уже третий год я являюсь производителем широкоформатной печати, наружной рекламы и полиграфии в нашем городе. Возможно, сегодня или вчера вы видели именно то, что я сделал своими руками.В ближайший год предприниматель хочет приобрести новый печатный станок – для интерьерной печати – и освоить это направление в рекламе. А через 10 лет планирует открыть еще несколько филиалов и начать заниматься всеми отраслями рекламы.Сергей родился в Пятигорске Ставропольского края, но с 2001 года живет в Опочецком районе. После окончания школы поступил в педагогический колледж по специальности «социальный работник», но через полгода ушел работать в сервисный центр.– С этого времени моя жизнь была плотно связана с ремонтом цифровой техники, – рассказал он.В 2017 году Сергей открыл свой «Универсальный сервис» в Опочке. Предприниматель планирует создание прозрачной и масштабируемой структуры по ремонту и обслуживанию бытовой электроники и техники.– Большинство сервисов предпочитают простые ремонты, они быстрее становятся доходными, им не требуется иметь в штате высококвалифицированных сотрудников. Я считаю, что сервис должен выполнять сложные ремонты. Эта ниша на данный момент, по крайней мере в районных центрах, не занята. Заработки в наших населенных пунктах небольшие, возможность купить новое есть далеко не у всех. Считаю, что такие сервисные центры должны быть в каждом районном центре.Кирилл вырос в семье предпринимателей, поэтому, как сам признается, общие навыки ведения бизнеса видел вживую. В 2016 году он открыл в деревне Спицино Гдовского района пекарню «На Паяхъ».– Мы производим ремесленный хлеб ручной работы, возрождая традиции производства хлеба на живых заквасках,– рассказал предприниматель.– Местный рынок был заполнен массовым хлебом, производимым хлебозаводами. Мы стали первыми, кто освоил производство хлеба на заквасках. Параллельно запустили производство высококачественной кондитерской продукции.Самой большой сложностью оказалось полное отсутствие на местном рынке труда кадров для производства. Для обучения пекарей и кондитеров «с нуля» пришлось привлекать технолога из Санкт-Петербурга. Сейчас на предприятии работают 16 человек. Предприниматель обучает новые кадры за свой счет и даже помогает с решением жилищных проблем.Кирилл считает занятую нишу перспективной «при полной отдаче себя работе»:– Опыт пришлось нарабатывать в процессе работы. Мы стараемся перенимать его у ведущих российских и европейских частных пекарен. Изначально было ясно, что наша продукция не для сетевых магазинов. Концепция выпуска продукции исключает применение консервантов, и цена получается выше, чем у массового хлеба с более низким качеством. В связи с этим были запущены два своих фирменных магазина для реализации продукции, в Спицино и в Сланцах. Покупатели быстро оценили качество нашего хлеба, и мы получили постоянные стабильные продажи.Развитие компании предприниматель видит в «сохранении концепции высококачественного производства хлеба».– Планируем ежегодное открытие фирменных магазинов в Псковской и Ленинградской областях, – сказал он.