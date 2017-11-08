Псковский предприниматель собрал команду, помогающую молодежи разобраться в новых технологиях и запустить IT-проекты

Большинство из нас уверены: на открытие своего дела нужны гигантские деньги. Но на самом деле начальный капитал не главный фактор успеха. Можно ли начать бизнес с нуля? Есть ли шансы у молодежи? Можно ли добиться успеха, вооружившись только хорошей идеей? Нет ничего невозможного! В этом уверены герои наших публикаций – молодые псковские предприниматели. В рамках проекта «Ты – предприниматель» «Псковская правда» рассказывает истории успешного бизнеса, основателям которого нет еще и 30 лет.



Герой очередной публикации – 29-летний Денис Матвеев – известен псковичам как председатель Молодежного парламента. Поэтому и его бизнес-проект сделан в первую очередь для молодежи и при поддержке молодых парламентариев.



Месяц на запуск

– Я возглавляю Молодежный парламент и знаю проблемы молодежи, – утверждает Денис Матвеев. – Одна из них: в регионе нет площадки, на которой молодежь могла бы реализовывать свои инициативы. У нас есть молодежный центр с определенным госзаданием, у нас есть какие-то коммерческие структуры. Но общественной организации, куда молодые люди могли бы прийти и реализовать свои инициативы, у нас нет. Причем хотелось бы, чтобы такая возможность была не только у псковичей, но и у ребят из муниципалитетов. Поэтому мы организовали Центр молодежных инициатив и интеллектуального развития.



Над проектом работали 12 человек – представители самых различных отраслей: строительной, банковской, IT-сферы.



– Я программист. Первое мое образование педагогическое – учитель математики и информатики, второе – государственное и муниципальное управление. Также я защитил степень MBA – это квалификационная степень в менеджменте, – сообщает инициатор проекта.



По его словам, идея создания такого центра зародилась в феврале 2017 года. На организационные моменты ушел месяц:



– Но самым главным было решиться и понять, будет ли это социальным бизнесом, способным помочь людям. Мы выбрали организационно-правовую форму и занялись подбором помещения. Стартовым капиталом стали средства нашей инициативной группы, никаких грантов на открытие бизнеса мы не получали. Взяли помещение в аренду, запустили рекламу.





Одно из направлений работы Центра – образовательная деятельность.



Реализация важнее идеи

Пока, признается Денис, колоссальной прибыли нет. Но если офис будет работать на полную мощность, то доход от социально ориентированного бизнеса будет. Во-первых, это работа коворкинг-центра. На сегодняшний день его загрузка – 60-70 %. Стоимость аренды символическая – 35 рублей за час. Но если ее умножить на 15 рабочих мест и 8 часов – это уже прибыль.



Другие доходы – от обучающих семинаров. Это не баснословные деньги, но они покрывают заработную плату преподавателям и какую-то часть аренды.



– Но есть еще другая выгода. У стартапов есть проекты, которые можно продвигать дальше и на определенных условиях иметь с них некоторый процент или какую-то составляющую в плане интеллектуальной собственности. Сегодня главное не идея, а ее реализация. В Москве и Санкт-Петербурге уже давно существуют бизнес-акселераторы – программы поддержки стартапов, когда команда профессионалов выбирает идеи и помогает их продвигать. Те же знаменитые IT-проекты Avito, Trivago выросли из стартапов, но, чтобы эти идеи реализовать, потребовалась команда профессионалов, – отмечает Денис.



Молодежь поможет Ганзе

У стартаперов Центра молодежных инициатив и интеллектуального развития тоже есть перспективные проекты. Один из них – «Молодежный портал Псковской области». Планируется, что это будет платформа, на которой ребята смогут освещать собственные проекты. Кроме того, на сайт загружается база данных всех молодежных организаций региона.



Другой проект называется «Ганзейский навигатор». Этот IT-проект предложила молодежь в рамках дискуссии на заседании Молодежного парламента. Авторы проекта намерены к Ганзейским дням в Пскове создать сервис, который поможет псковичам и гостям города ориентироваться в праздничном пространстве.



– Пользователь сервиса получит определенный идентификационный код, по которому будет полностью обеспечено сопровождение. В «Ганзейский навигатор» будут внесены мероприятия Ганзы, наши архитектурные памятники, возможные пешеходные маршруты. Турист может задать цель, например: «Есть два часа, я знаю испанский язык, мне нравится итальянская кухня». На основе этого генерируются все маршруты, которые в течение двух часов он может пройти пешком. Также он может получить информацию о тех объектах, на которых находится. Сейчас много таких сервисов. Единственно, нужно все это перевести на иностранные языки: английский, немецкий и другие. Нужны люди, которые могли бы этим заняться. На реализацию мы привлекаем средства грантов из различных фондов.





29-летний Денис Матвеев – председатель Молодежного парламента, учитель, программист и предприниматель.



Конечная цель – IT-кластер

В настоящее время к работе Центра молодежных инициатив и интеллектуального развития удалось привлечь две профессиональные IT-компании, на базе которых ребята могут получить опыт работы.



– Если говорить о развитии нашего бизнес-проекта, то нужна поддержка со стороны администрации Псковской области. Мы бы хотели, чтобы молодежь развивалась и реализовывала проекты для региона. Потому что конечная идея такого проекта как бизнеса – развитие в нашей области IT-кластера. Это глобальная цель, которую мы перед собой ставим. Псковская область обладает человеческими ресурсами, но нужно эти ресурсы развивать. Если мы не будем ничего делать для молодежи и IT-проектов, то они не появятся.



– Каким должен стать Центр молодежных инициатив и интеллектуального развития лет через десять?



– Мне кажется, это должен быть некий технопарк, который позволит аккумулировать молодежные ресурсы для реализации различных проектов. Сейчас модно называть такие технопарки кванториумами. Но эта идея может быть реализована совместно с администрацией, псковским университетом и нашим бизнесом.



– В Пскове уже планируется создание детского технопарка «Кванториум», который компания «ЛУГ» намерена построить рядом с ТРК «Акваполис» в 2019 году. Нет желания как-то объединиться с этим проектом?



– Мир сейчас устроен так, что нужно объединяться. Бизнес тяжело выживает в одиночку. Если мы свои наработки сможем перенести на площадку «Кванториума» – это будет замечательно. Но речь должна идти о команде единомышленников. Можно вливать миллионы и миллиарды, но если не будет людей, которые готовы это продвигать, то ничего не будет. Команда единомышленников, готовая вести проект, – это главное.





Коворкинг-центр – место, где идею можно превратить в реальный бизнес.



Центр молодежных инициатив и интеллектуального развития работает по трем направлениям

Поддержка молодежных проектов



– В данном случае речь идет об IT-стартапах и медиапроектах, их реализации и продвижении. На сегодняшний день из 10 IT-стартапов выживает только один. С пустого места такой проект реализовать не получится, и нужно знать, к кому обратиться, чтобы получить поддержку, какие подводные камни встречаются при реализации этих стартапов.



Образовательная деятельность



– Чтобы реализовать IT-проект, нужно знать основы программирования, основы реализации проектов. Поэтому второе направление работы Центра – чтобы ребята могли обучиться этому. У нас проходят открытые занятия, лекции, которые ведут профессионалы, уже имеющие опыт. Преподаватели – в основном практики, представители IT-компаний.

Работа коворкинг-центра

– Молодежи нужно место для реализации проектов. Для этого мы сняли помещение на улице Коммунальной и организовали коворкинг-центр. Любой желающий может прийти, арендовать одно или несколько рабочих мест и проводить там свои мероприятия. Также они могут полностью брать в аренду это помещение, с мебелью, проектором и всем необходимым для разработки и демонстрации проектов.



Первый шаг к успеху в программе «Ты – предприниматель» – визит на региональный портал molpred60.ru.



По всем вопросам следует обращаться в АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». Телефон для справок 8 (911) 898 51 60.

Подробности

• Организационно-правовая форма: ИП.



• Сумма «начального капитала»: 90 тысяч рублей.



– Нам пошел навстречу арендодатель – на три месяца предоставил скидку 50 %, так как ему понравилась идея. Мебель тоже приобрели по себестоимости, так как в нашей инициативной группе есть ребята, которые работают в этой сфере. С моей стороны было все IT-подключение, настройки. Все своими руками.



• Требуются ли постоянные вложения в проект: порядка 50 тысяч рублей в месяц.



– Нужны средства на аренду (40 тысяч рублей в месяц) и зарплату преподавателям – 600 руб. в час.



• Период выхода на самоокупаемость: проект уже вышел на самоокупаемость.



– Согласно любому бизнес-плану рентабельность начинается от восьми месяцев, а у нас прошло три месяца, и мы уже работаем «в ноль».



• Количество сотрудников: 12 человек.



• География проекта: Псков и муниципалитеты Псковской области.



• Инструменты продвижения: контекстная реклама в рамках Молодежного парламента, видеоролик, рекламирующий учебную деятельность.

