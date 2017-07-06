Случайная встреча на бирже труда стала началом совместного бизнеса

Евгений и Ева

«Мы здесь «кипим»

Стоимость готового шкафа-купе – примерно 30 тысяч рублей. Если для изготовления такой же модели заказать проект и затем собрать шкаф из сделанных по проекту комплектующих – сумма уменьшится до 20 тысяч рублей (экономия налицо, сразу треть). Причем сам дизайн-проект будет стоить порядка 1 тыс. рублей.

О планах и средствах

Студия ищет дизайнера

«Никто этому не учит»

Компетентно

Как начать работать на себя? Где найти хорошую идею для открытия собственного бизнеса? На эти и другие вопросы в нашем проекте отвечают начинающие предприниматели. Они авторы интересных и успешных (уже на начальном этапе) проектов – стартапов.Ранее мы рассказали о псковичке Татьяне Криксиной,, и молодом предпринимателе Максиме Сотнике, который реализует на псковских площадкахИдея открытия совместного бизнеса у еще одних наших героев – Евгения и Евы – появилась благодаря случайной встрече.– Мы знакомы с 2002 года, но потом наши пути разошлись на 13 лет. Теперь мы снова вместе – случайно встретились в центре занятости, – говорит Евгений.– После того как осенью прошлого года я вернулась из Москвы, усиленно искала работу. Никак мне ее было не найти, – продолжает Ева.– Даже в автобусный парк контролером ее не взяли, – смеется Женя. – Не знаю, по каким критериям там отбирают...В итоге Евгений предложил девушке совместный проект – открытие студии 3d – дизайна мебели. И, получив субсидию от биржи труда, весной этого года молодые люди зарегистрировали свою небольшую фирму. Причем, в отличие от большинства начинающих бизнесменов оформились не как ИП, а как ООО.– Во-первых, мы вдвоем учредители, и нас нужно было как-то документально связать друг с другом. Во-вторых, ООО выгоднее по налогам, по пенсионным отчислениям. Но и ответственность бОльшая: если что – штрафы космические.Студию назвали «Е-Дизайн», объединив в начальной букве имена обоих учредителей. Хотя, как признается Женя, он хотел назвать новоиспеченное ООО «Ева – Дизайн», но девушка нашла в интернете парикмахерскую и мастерскую по ремонту обуви с таким же именем. Поэтому решено было оставить только инициал.Впрочем, у студии уже есть не только название и логотип, но и собственный офис, где уже сделан ремонт и где ребята ежедневно работают над дизайн-проектами. На столе – творческий беспорядок.– Это не бардак если что. Нормальная рабочая обстановка, – предупреждает Женя. – Вы мне на фото потом дым из ушей пририсуйте. Потому что, бывает, мы здесь «кипим».– Мы не позиционируем себя как производителей мебели, мы – проектировщики, – продолжает он. – Решили с производством не заморачиваться и создать студию, которая заточена именно под дизайн-проекты для частников. То есть, если вы боитесь рынка для производства мебели, вы можете обратиться к нам, мы съездим к вам на замеры, сделаем эскизный проект, выберем природный материал и к вашему проекту дадим целую пачку документов, при помощи которых вы все это сможете изготовить самостоятельно.Получив на руки такой проект, можно сделать комплектующие для мебели на заказ и как в ИКЕЕ самим ее собрать. Такой вариант будет стоить на треть дешевле, чем покупать готовую мебель.– Я раньше работал в серьезных организациях с большими объемами производимой мебели и потихонечку осваивал новую программу, – говорит Женя.По его словам, большая часть полученной субсидии пошла именно на программное обеспечение. Лицензия стоит 48 тысяч – «такую сумму просто так из кармана тяжело выложить». Приобретенное программное обеспечение позволяет придуманной кем-то идее появляться на бумаге в виде чертежей.– Собственные средства нужны в любом случае. Без этого никак. Субсидия позволяет не так много, как хотелось бы, – говорит предприниматель.Изготовление мебели в офис, ремонт, покупка техники – все на свои деньги. Сумму начального капитала Женя не называет. Говорит: «Сами ее не знаем. Субсидия была 80 тысяч, и еще столько же как минимум…»– Доход никого, наверное, не устраивает, какой бы он ни был. Просто мы чувствуем перспективу и понимаем, что это не потолок и есть куда стремиться, – говорит он.В планах – развиваться: увеличить штат сотрудников, возможно, открыть еще один офис:– Может, мы немножко уйдем в интерьерный дизайн. Хотя в Пскове есть пара серьезных студий, с которыми нам тягаться бесполезно. Но тем не менее можно попытаться. А через год, возможно, откроем производство. Будем проектировать и предлагать изготовить это на нашем производстве… Но опять же не мебель на заказ. А изготовление отдельных деталей для наших проектов.Планируется, что офис будет работать ежедневно с 10 до 19, в том числе и в субботу.– Полный день мы здесь пока не находимся, к сожалению, но ищем дизайнера на постоянную работу. Хочется, конечно, найти человека, который имеет опыт проектирования. И чтобы у него глаза горели, чтобы был интерес.Тем более, спрос на услугу есть.– За те два часа, что я здесь находился, у нас прибавилось три клиента – просто проходящих мимо. Клиенты в основном псковичи.– Мы ориентируемся на Псков, на местный рынок. И на область тоже, потому что по выходным дням люди часто приезжают из районов на рынок, чтобы чего-то купить, и заходят сюда.Также среди клиентов студии много молодых пар, которые берут квартиру в ипотеку, делают там ремонт и постепенно приобретают мебель. Причем имея на руках такой дизайн-проект, они могут это делать поэтапно. Например, сначала поставить на кухню каркас, ящики, столешницу, а подкопив денег – сделать фасады.Анекдоты о дизайнерах и клиентах, которые не знают, чего хотят, – это не про них.– Прецедентов здесь не было и вряд ли будут. Но по своему опыту могу сказать: если по-человечески относишься к клиенту, идешь на контакт, то никаких проблем не бывает.– Есть же дизайнеры интерьеров, и люди к ним обращаются. С мебелью то же самое: много людей, которые готовы и хотят сделать что-то сами, но знаний не хватает. А у нас есть знания, и мы готовы, – говорит предприниматель.В свое время Евгений окончил политехнический институт, но все необходимые знания для открытия бизнеса получил самостоятельно.– Я начал работать в этой сфере на втором курсе института, в 2005 году. Но опять же – что я окончил? Экономический факультет. Это не работа руками. У нас, к сожалению, в городе, если ты хочешь работать производственником, ты можешь только окончить техникум на столяра. Никто этому не учит – все самоучки.По его словам, максимум что можно («когда ты определенного уровня достигаешь, и у тебя есть средства») – принимать участие в обучающих семинарах.– Нас даже пригласил к себе производитель итальянской техники (кухонной преимущественно). В программе «Смак» вся бытовая техника – компании Smeg. Мы туда ездили на два дня, нас обучали. Теперь мы можем предлагать эту технику в свои проекты. Проще продать, когда ты знаешь, что это такое.– Наверное, шанс себя реализовать.– Через 10 лет хочется с детьми жить на Бали, и чтобы тут все само по себе работало.– Нет. Но вы же сказали – через 10 лет. Хотелось бы. Это будет самый серьезный проект в жизни., директор Фонда гарантий и развития предпринимательства:– Проект очень интересный и перспективный. Аналогов его в том формате 3d-моделирования, который предлагают ребята, у нас в городе пока нет. То есть это уникальная услуга для нашего региона.Но ребятам надо хорошо продумать маркетинг и рекламу. Их конкурентами являются другие дизайн-студии и магазины мебели. Поэтому важно, чтобы потенциальные клиенты о них слышали и приходили к ним не случайно, как это бывает сейчас.Интересна перспектива – возможность дальнейшего производства мебели. Я считаю, что это возможность масштабирования их услуги. У нас город небольшой, и возможность сразу же заказывать не только проект, но и изготовление мебели – это хорошая дополнительная услуга. Также плюсом проекта является широкий диапазон цен. И здесь, я считаю, ребятам нужно ориентироваться на разные целевые группы.Фонд гарантий и развития предпринимательства всегда готов оказать поддержку, в том числе и финансовую. Что касается проработки маркетинга, предприниматели могут приходить к нам на личное консультирование. Также мы планируем обучающие мероприятия по этой теме. Кроме того, фонд оказывает помощь в налоговых, бухгалтерских и юридических вопросах.