В Совете Федерации прошли Дни Псковской области

О каких достижениях и перспективах области несколько дней рассказывала московским сенаторам представительная делегация из тридцати человек во главе с губернатором Андреем Турчаком? Визит в верхнюю палату российского парламента можно назвать ответным: за неделю до него в Псковской области побывала председатель Совфеда Валентина Матвиенко и видела жизнь региона своими глазами.



Спикер регионального парламента Александр Котов обратился к сенаторам с предложением о пересмотре подходов к федеральному финансированию дотационных регионов.



Основным приоритетом в развитии региона Андрей Турчак назвал улучшение демографической ситуации.



– Убыль населения началась еще в годы Великой Отечественной войны, а в последующие годы область дважды переживала так называемый «демографический крест». За последние 8 лет ситуация стабилизировалась: смертность снизилась на 20 %, вырос коэффициент рождаемости. Естественная убыль населения сократилась более чем в два раза. Положительным результатам способствовали модернизация сферы здравоохранения и дополнительные меры поддержки медицинских кадров.



– Открыты медицинский факультет в Псковском государственном университете и базовая кафедра в областной клинической больнице. Уверен, что эти меры дадут должный эффект, – сказал глава региона.



На 72 объектах здравоохранения провели ремонт и реставрацию, ввели более 5 тысяч мест для дошкольного и около 1,4 тысячи мест для школьного образования. Провели реконструкцию псковского и великолукского театров, построили новые спортивные комплексы, идет реконструкция здания для будущего студенческого городка.



– Псковская область входит в десятку регионов с самым активным устройством детей-сирот в семьи. В области, по сути, осталось два детских дома, а было 16, – отметил глава региона и поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку Центра лечебной педагогики и интеграционных мастерских, которые она посетила в рамках своего недавнего визита в регион.



– Нам удалось сохранить и поддержать 220 крупных и средних предприятий, из них 88 – обрабатывающие производства, – рассказал губернатор о ситуации в экономике. По мнению Андрея Турчака, особое место в региональной экономике занимает сельскохозяйственное производство, чей индекс с начала года составил 130 %, а в отрасли животноводства область заняла первое место в России.



Сенаторы с удовольствием фотографировали предметы с выставки, рассказывающей о Псковской области.

Заместитель губернатора Сергей Перников представил членам Комитета Совета Федерации по экономической политике инвестиционный потенциал региона. Индекс роста промышленного производства Псковской области по итогам 2016 года составил 139 % и превысил среднероссийский уровень на 23 %. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 27,2 млрд рублей, в этом году ожидается привлечь 27,5 млрд рублей.



Особое внимание члены комитета уделили развитию особой экономической зоны «Моглино». Перников отметил, что на сегодняшний день в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано шесть резидентов, из них два уже завершают строительство заводов.



Заместитель губернатора Александр Кузнецов рассказал сенаторам о реализации адресной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, развитии жилищного строительства, модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, включая котельные. Опыт Псковской области в использовании торфа в качестве топлива на котельных заинтересовал сенатора от Мурманской области. По его словам, в их регионе 80 % котельных используют в виде топлива мазут. Александр Кузнецов пригласил коллегу в Псковскую область, чтобы поделиться этим опытом.



Кстати

В рамках визита на стадионе «Лужники» прошел товарищеский футбольной матч между сборными командами Псковской области и Совета Федерации. В упорной борьбе победила команда Совета Федерации.

