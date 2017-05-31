Новые поезда оказались более востребованы, чем в прошлом году

С 28 апреля в Северную столицу вновь начали ходить пригородные поезда из Пскова. Соглашение между Северо-Западной пригородной пассажирской компанией и администрацией Псковской области действует до 30 октября. Как отметили железнодорожники, в прошлом году пригородные поезда также курсировали по этому маршруту, но на этот раз оказались более востребованны. После анализа пассажиропотока с 28 апреля по 21 мая оказалось, что число пассажиров выросло на 14 %. А это значит, что жители Пскова и Санкт-Петербурга оценили возобновленную возможность перемещения между двумя городами по железной дороге.



Конкретно

В Псков



С 28 апреля по 29 октября 2017 года:



• поезд № 6161 (ежедневно) Санкт-Петербург-Балтийский – Луга, отправляется из Санкт-Петербурга в 17:25, делает остановку на остановочном пункте Гатчина-Варшавская в 18:07-18:08 и прибывает в Лугу в 19:30.



• поезд № 6561 (ежедневно) Луга – Псков, отправляется из Луги в 19:42, делает остановки на остановочных пунктах Плюсса в 20:21-20:23 и Струги Красные – в 20:44 - 20:46 и прибывает в Псков в 21:39.



Из Пскова



С 29 апреля по 30 октября 2017 года:



• поезд № 6562 (ежедневно) Псков – Луга, отправляется из Пскова в 6:57, делает остановки на остановочных пунктах Струги Красные в 7:55-7:57 и Плюсса – 8:19 - 8:21 и прибывает в Лугу в 9:00;



• поезд № 6162 (ежедневно) Луга – Санкт-Петербург-Балтийский, отправляется из Луги в 9:20, делает остановку на остановочном пункте Гатчина-Варшавская в 10:28 - 10:29 и прибывает на Балтийский вокзал в 11:07.