Инфраструктуру для западных инвесторов «Моглино» создают свои – псковичи
Один из них – завод по производству лакокрасочных материалов финской компании Nor-Maali – на минувшей неделе посетила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации ФС РФ, вместе с участниками Форума приграничных регионов в ходе визита на территорию особой экономической зоны.
Nor-Maali – быстро развивающееся финское предприятие, на территории «Моглино» компания планирует выпускать от 1,5 млн литров краски в год. Высоким гостям рассказали о ходе строительных работ, показали оборудование.
– Я задам вам один прямой вопрос и рассчитываю на честный ответ. Скажите мне честно, почему вы решили открыть производство на территории особой экономической зоны «Моглино»? – спросила Валентина Матвиенко.
– Здесь вся инфраструктура в одном месте, – прямо ответил представитель финской компании Веса Тукиайнен.
Несмотря на то, что проект «Моглино» федеральный, инфраструктуру – как технопарка в целом, так и отдельного производства в частности – создают местные строители.
К примеру, известная псковская строительная компания «Версаль&К» не только подготовила площадку для будущего завода по производству лакокрасочных материалов, но уже практически завершает его строительство – здание завода уже готово на 80 процентов.
– Работы мы выполняли от нулевого цикла, включая монтаж ограждающих конструкций и металлоконструкций. Этот объект очень важен для нас, – сказал генеральный директор строительной компании «Версаль&К» Иван Мешков. – Особую экономическую зону в «Моглино» создали правильно:
там есть железная дорога, хорошие автомобильные подъездные пути. Я верю в этот масштабный проект администрации Псковской области. И четко понимаю, что для инвесторов и тех людей, которые сюда зайдут, это хорошее подспорье с точки зрения налоговых послаблений, с точки зрения инфраструктуры, которая здесь полностью предоставляется. А для региона важно, если такие предприятия появятся, то и рабочих мест будет создано немало.
Очень важно, продолжил Иван Мешков, что производство строится за городской чертой. В городе им делать нечего. Планируется, что первый завод в ОЭЗ «Моглино», который возводят псковские строители, будет готов уже летом. А значит, заработает производство, появятся новые возможности у псковичей, увеличатся налоговые поступления в региональный бюджет.
Кстати
Создание всей инфраструктуры на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области будет завершено до конца этого года. На сегодняшний день в создание инфраструктуры «Моглино» под Псковом вложено около 3 млрд рублей. Завершено строительство электрической подстанции, таможенного поста, внутренних инженерных сетей, дорог.
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