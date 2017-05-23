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Валентина Матвиенко: Я уже целый лес посадила

23 Мая 2017 - 09:22
Главная → Заметки → Экономика → Моглино
В «Моглино» заложили капсулу в честь строительства типового завода и посадили кленовую аллею
В рамках рабочей поездки в Псковскую область председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетила особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино». Причем, знакомство с технопарком началось не с посещения стройплощадок. Спикер верхней палаты российского парламента сама взяла в руки лопату - чтобы принять участие в посадке кленовой аллеи вместе с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

Это первые деревья, появившиеся на территории особой экономической зоны. О не последние. Планируется, что свой вклад в озеленение и рост этой аллеи будут вкладывать нынешние и будущие резиденты «Моглино».

- Каждый резидент будет иметь возможность посадить здесь дерево, - сказал глава региона и предложил назвать высаженные в ряд саженцы «Аллеей друзей «Моглино».

- Для меня это дело привычное, уже целый лес посадила, люблю делать и делаю с удовольствием, - отметила Валентина Матвиенко. - Хорошую традицию вы заложили. Смотрите, как еще много места здесь для будущей аллеи.


Затем глава Совфеда осмотрела строительную площадку финского завода Nor-Maali, специализирующегося на производстве лакокрасочных материалов, где поинтересовалась у инвестора главной мотивацией к созданию производства на территории особой экономической зоны «Моглино».

- Готовая инфраструктура в одном месте и налоговые льготы, - ответил представитель компании Nor-Maali Веса Тукиайнен.

А другому инвестору – компании «Стримтекс» - Валентина Матвиенко вручила свидетельство резидента особой экономической зоны «Моглино». Компания намерена построить на участке площадью 1,5 га в Моглино завод по производству технического текстиля с полиуретановым покрытием, получившим название «тканевые потолки». Валентина Матвиенко пожелала новому инвестору успехов и динамичного развития. - Генеральный директор компании Михаил Трошкин поблагодарил власти Псковской области и дирекцию ОЭЗ «Моглино» за оперативность в решении возникающих вопросов. -
В марте мы первый раз посетили площадку, а в мае уже получили сертификат резидента «Моглино», - отметил он.


Завершился визит председателя Совета Федерации в ОЭЗ «Моглино» участием в церемонии закладки памятной капсулу в основание типового завода, открывающего новые возможности для организации производства.

- Мне было очень интересно побывать в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. Я с очень хорошим настроением сегодня уеду, потому что то, что я увидела это очень правильно, очень современно и в этом большая заслуга губернатора Псковской области, который проявил максимум усилий, чтобы заполучить эту особою экономическую зону, тем более промышленного типа. На северо-западе это единственная экономическая зона промышленного типа, - отметила в заключение Валентина Матвиенко.


По ее словам, новое дело имеет плюсы и минусы, но здесь «выстроена пошаговая дорожная карта – абсолютно корректная».

- Здесь созданы условия для инвестора, в первую очередь вся инфраструктура. Без этого никакими калачами не заманишь инвестора. Для инвестора главное хороший деловой инвестиционный климат, обязательность власти и третье – конечно, инфраструктура. Я поздравляю с тем, что сделано. Я приветствую всех резидентов, которые поверили в Псковскую область и начали здесь работать. И надеюсь, что таким образом мы открываем дорогу для широкого круга новых инвесторов. Желаю успеха этому проекту и благодарю всех, кто приложил усилия к его реализации.
 

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