Идеальное место

- Псковская область традиционно занимает активную позицию в процессах приграничного сотрудничества. Здесь накоплены компетенции, реализованы важные проекты в области приграничного сотрудничества, и Псков, как место проведения форума, подходит идеально, - сказал Рафаэл Абрамян.

По его словам, в последние годы в очень многих регионах РФ проводятся форумы, посвященные экономической проблематике.

- Однако за каждым форумом должна быть идея, которая должна его выделять из других. И тот путь, по которому пошли коллеги в Псковской области, мне представляется оправданным. Форум приграничных регионов такого масштаба пока нигде не поводится, подчеркнул Рафаэл Абрамян.

В свою очередь Сергей Перников отметил, что Псковская область стала, может быть, той площадкой, «где все приграничные регионы могли бы встретиться и поделиться опытом»:

- Мы, как приграничный регион, около 10 лет успешно реализуем программы приграничного сотрудничества. В частности, за это время реализовано 17 проектов на 20 млн евро. Это инфраструктурные проекты и проекты, связанные с транспортной логистикой, проекты в социальных сферах. На форум зарегистрировалось около 400 участников. Это отражает интерес и к нашему мероприятию, и к региону.



Форум без границ

- Никакие политические временные обстоятельства не могут нарушить связи исторические долгосрочные, которые издревле связывают страны между собой, - сказал Сергей Перников.

Поэтому, несмотря на сегодняшние непростые отношения с Евросоюзом, работа над программами приграничного сотрудничества продолжалась. И в конце прошлого года было подписано пять соглашений по финансированию и реализации программ приграничного сотрудничества со странами ЕС, участником которых, в том числе, была и Псковская область. В частности, в этом году Россия присоединяется к программе «Регион Балтийского моря».

- Приграничное сотрудничество уникально. Из всего спектра взаимодействия с Европейским Союзом это единственное направление, выведенное за санкционный список.

Независимо от того как складываются международные отношения, у людей живущих по обе стороны границы имеется потребность по решению общих задач. Смысл приграничного сотрудничества - помочь людям через реализацию совместных проектов решать общие задачи, - подчеркнул Рафаэл Абрамян.

Он также отметил, что это не благотворительность, поскольку вклад Российской Федерации в программы такой же, как вклад Евросоюза.

- Все делается на условиях софинансирования. Это не помощь. Мы полноправные участники. Просто когда на территории Псковской области создаются многочисленные сооружения, то положительный эффект от этого ощущают и жители приграничных регионов соседних государств. Приграничное сотрудничество объединяет людей в решении их общих проблем.



Подготовка к Ганзе – 2019

Проекты, которые обсуждаются в рамках приграничного сотрудничества – это в том числе и проекты, которые так или иначе интегрированы в то, что делается в рамках международной Ганзы.

- Фактически в рамках приграничного сотрудничества и реализации проектов создается инфраструктура, которую потом используют участники Ганзы для реализации конкурентных проектов, в том числе проектов предпринимательских, - сказал Сергей Перников. - Дело в том, что в рамках приграничного сотрудничества по сути и по смыслу не обсуждаются конкретные бизнес-проекты. Но предусмотрено создание необходимой инфраструктуры. И мы полагаем, что все, что мы делаем в этом направлении, - в том числе, создаем инфраструктуру для реализации ганзейских проектов.

А по мнению коллеги из Минэкономразвития, проведение форума – это еще и хороший опыт в подготовке масштабных мероприятий с участием большого количества иностранных делегаций.



Конкретно

Итоги форума:

• Рассмотрен и подготовлен ко второму чтению законопроект о приграничном сотрудничестве.

• Подписано соглашение о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству между правительствами Российской Федерации и Эстонской Республики.

• Муниципальные образования Псковской области и Латвийской Республики подписали соглашения о сотрудничестве. Соответствующие документы составлены между Администрацией Порховского района и Добельской Думой, Администрацией Пыталовского района и Вилякской Думой и Администрацией Печорского района и муниципалитетом Алуксне.

• Подписан протокол о намерениях между Общественно-полезным союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» и Псковом о сотрудничестве в 2017-2019 годах. Стороны объединили свои усилия для реализации совместных проектов в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.



Прямая речь

Валентина Матвиенко: Авторитет форума растет



- Форум проводится третий раз, а значит, он востребован и авторитет его растет, форум заявил о себе как об эффективной площадке по развитию интеграционных проектов в сфере бизнеса, созданию комфортной экономической среды для инвестора. Форум проходит в уникальном, с точки зрения географии положения, регионе. Псковская область - регион удобный для рассмотрения проектов приграничного сотрудничества. Как известно, по протяженности границ страна занимает первое место в мире, у России самое большое количество стран-соседей, но такой ресурс, как приграничное сотрудничество остается слабо развитым. И регионы должны стать локомотивами интеграционных процессов с соседними странами.

