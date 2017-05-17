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Французский инвестор пообещал трудоустроить больше сотни псковичей

17 Мая 2017 - 10:17
Главная → Заметки → Экономика → Моглино
Проект по размещению производства тканевых потолков в «Моглино» поддержал экспертный совет

Экспертный совет особой экономической зоны «Моглино» поддержал инвестпроект по строительству завода технического текстиля. Заседание совета под руководством заместителя губернатора региона Сергея Перникова состоялось в минувшую пятницу. На нем рассмотрели заявку компании «Стримтекс».

«Псковская правда» уже знакомила читателей с будущим резидентом «Моглино». Предприятие планирует выпускать технический текстиль с полиуретановым покрытием для отделочных работ, в народе получивший название «тканевые потолки». В отличие от известных массовых технологий типа ПВХ-пленок этот материал имеет множество преимуществ, одно из них – очень высокий пожарный сертификат. Этот текстиль может быть использован даже в общественных зданиях и сооружениях, поскольку не токсичен и не поддерживает горение. Работать предприятие будет исключительно с натуральными красителями. Никакой химии не будет, обещает инвестор. Продукция не имеет аналогов в России и будет востребована на строительном, дизайнерском и рекламном рынках не только в России, странах СНГ, но и в Европе.

 На первоначальном этапе завод будет производить до 1,5 млн кв. метров в год технического текстиля, а через 1,5 года планирует выйти на мощность в 3 млн кв. метров изделия в год. 

– Продукт, который будет выпускать завод, – инновационный и практически не используется в России, хотя в Европе уже давно снискал популярность, – сказал представитель инвестора, учредитель французской компании HEFI development Винсент Обри. Компания «Стримтекс» сможет заполнить пустующую нишу на российском рынке, а также выйти на рынок западных стран. 

ОЭЗ «Моглино» готова обеспечить инвестора инфраструктурой: земельным участком в 1,5 га, а также необходимыми объемами электро-, водо– и газоснабжения. В свою очередь резидент намерен обеспечить рабочими местами 102 человек и намерена подыскать специалистов в Псковской области. На завод требуются технологи, которые умеют заниматься пропиткой полотен. Вице-губернатор Сергей Перников пообещал инвестору содействие в поиске и подготовке необходимых работников. 

– Проект интересный и обречен на успех. Мы все больше уверены в своих силах. А ваша особая экономическая зона «Моглино» для нас находка, – отметил по окончании презентации Михаил Трошкин.

Вице-губернатор Сергей Перников выразил надежду, что заложенные в бизнес-проекте параметры будут реализованы в полном объеме и в срок. Путем голосования экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал заявку компании «Стримтекс». Следующим этапом станет подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта.
 

Справка

Инвестор проекта – французская компания НEFI development. 
Предполагаемый объем финансирования – более 380 млн рублей. 
Сроки реализации проекта – порядка двух лет. 
Выход на строительную площадку – осенью текущего года.
Выпуск продукции - конец 2018 года.
 

Кстати

Ранее заседания экспертного совета проводились в Министерстве экономического развития РФ, впоследствии полномочия по рассмотрению бизнес-планов были переданы на уровень регионов. Замгубернатора Сергей Перников выразил уверенность в том, что сформированный экспертный совет будет качественно и с той же эффективностью вести работу по одобрению и приему новых резидентов ОЭЗ «Моглино». 
 


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